Manu Ramírez y SZ ElTurko, seleccionados para la segunda fase de Música Propia by Planneo

El talento y la constancia de SZ ElTurko

Manu Ramírez y SZ ElTurko han sido seleccionados entre los ocho proyectos que participarán en la segunda fase de Música Propia by Planneo, el concurso impulsado por Radio Córdoba que alcanza este año su décima edición. Ambos forman parte de una selección realizada entre 26 propuestas de diferentes estilos musicales y tendrán la oportunidad de pasar por los estudios de la emisora cordobesa, donde serán entrevistados y ofrecerán su música en directo en formato radiofónico.Junto a Manu Ramírez y SZ ElTurko, los otros seis proyectos elegidos para esta nueva fase del certamen son Raw, Aníbal Velasco, Yeska, Antonio Ostos, Laura Edhel y Lucía Moon. La organización dio a conocer hace unos días los nombres de los seleccionados durante un programa especial derealizado desde la sede de UCO Cultura, después de valorar las 26 propuestas recibidas.La segunda fase del concurso se desarrollará a partir del próximo 24 de septiembre y se prolongará hasta el 9 de noviembre. Durante ese periodo, los ocho artistas emergentes irán pasando por los estudios de Radio Córdoba, donde serán entrevistados y podrán mostrar en directo sus respectivos proyectos musicales dentro del formato radiofónico planteado por la iniciativa.Música Propia by Planneo es una iniciativa de Radio Córdoba que cuenta con el patrocinio de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y con la colaboración de UCO Cultura y Fundación Cajasol. El certamen cumple diez ediciones como plataforma para proyectos musicales vinculados a la provincia y, en esta ocasión, incluye entre sus ocho seleccionados a dos artistas estrechamente relacionados con Montilla y con trayectorias y estilos diferentes.Para Manu Ramírez, la selección supone un nuevo paso dentro del proyecto musical en solitario que comenzó a desarrollar públicamente a finales de 2025. El músico montillano valoró especialmente la oportunidad de que las composiciones creadas en un ámbito personal puedan encontrar ahora un nuevo espacio de difusión. En declaraciones a, afirmó que “para mí es un hito que mi música, esa que he hecho en mi cuarto con un mínimo de luz y varias guitarras —entre otros veinte instrumentos— vea la luz, valga la redundancia, en un concurso de este calibre”.Ramírez adelantó, además, que trabaja ya en un proyecto discográfico de mayores dimensiones. “Estoy tramando un álbum ‘3 en 1’ (3 discos en 1), un estilo a ‘El Salmón’ de Calamaro —salvando las distancias, obviamente—, con varias colaboraciones destacadas y del que estoy muy orgulloso y con el cual me encuentro muy feliz”, explicó el músico.Nacido en Montilla el 20 de abril de 1999, Manu Ramírez publicó el pasado 13 de febrero su segundo disco en solitario,, un álbum compuesto por catorce temas, grabado íntegramente en Montilla y disponible en plataformas digitales como YouTube, Spotify y Apple Music.Ese trabajo llegó apenas tres meses después de, su primer álbum en solitario, publicado el 15 de noviembre de 2025 con doce canciones grabadas entre Dublín y Montilla y con un marcado carácter rock. Con su segundo lanzamiento, el músico apostó por un giro hacia un formato más íntimo y acústico, con composiciones protagonizadas principalmente por la voz y la guitarra y acompañadas puntualmente por sintetizador, banjo, mandolina o cajón.El propio Ramírez explicó entonces aque “son canciones en formato acústico, hechas con el corazón y el pecho descubierto a voz, guitarra, y algún que otro sintetizador, banjo, mandolina o cajón”. El repertorio incluye desde baladas románticas hasta tangos acústicos o rumbas, dentro de una propuesta caracterizada por la diversidad estilística y por un planteamiento más íntimo.fue grabado íntegramente en Clontarf Records, el estudio que el propio artista tiene en Montilla, y no contó con colaboradores. El músico relacionó entonces este proceso creativo con una decisión personal y artística largamente meditada después de años evitando publicar música bajo su propio nombre.“Hace años que evito pensar en el hecho de sacar un álbum bajo mi propio nombre, pero un día me vi con 70 tacos y con 300 canciones hechas y guardadas en el fondo del cajón esperando su momento, y pensé que no era lo que yo querría con esa edad, así que me puse manos a la obra y empecé mi proyecto propio bajo mi nombre”, explicó Manu Ramírez.Su primer disco,, tomó su título de un apartamento situado en Clontarf, barrio costero del norte de Dublín vinculado también al periodo durante el que algunas de sus canciones fueron grabadas entre Irlanda y España. El segundo trabajo profundizó en una vertiente más personal que el propio músico relacionó con la superación de sus temores a la hora de publicar sus composiciones.“Hace años jamás hubiera sacado nada bajo mi nombre por el qué dirán. Hoy, con estos dos trabajos en la calle, estoy convencido de que es lo mejor que he hecho en mi vida, incluso si solo hay 15 personas que lo escuchen, porque el amor y el valor propio priman sobre los ideales de cualquiera en este caso”, manifestó el músico en declaraciones realizadas a este periódico con motivo de la publicación de su segundo álbum.La presencia de Manu Ramírez en Música Propia by Planneo coincide ahora con una etapa en la que continúa desarrollando ese proyecto en solitario y preparando nuevas composiciones. El artista forma parte, además, de Feed Soul Band.También ha sido seleccionado SZ ElTurko, nombre artístico de Félix Luque-Romero Mesa, natural de Córdoba y residente en Montilla “de toda la vida”. El músico presentó este año, un trabajo concebido como homenaje a sus dos décadas de vinculación con la música y que recorre una trayectoria marcada por diferentes proyectos colectivos, trabajos individuales y su actividad como productor.SZ ElTurko cursó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el IES Inca Garcilaso y, posteriormente, el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla. Más tarde amplió su formación en cocina y gastronomía en el IES Gran Capitán de Córdoba y actualmente desarrolla su actividad profesional como cocinero.La música, sin embargo, ha ocupado un lugar constante en su trayectoria. Su álbumfue planteado como un recorrido por las dos décadas que ha dedicado a los escenarios y a la creación musical. El propio artista explicó aque el disco “es un homenaje a mis veinte años en la música, de idas y venidas en escenarios, de una lucha incansable e insaciable por la música, de dar vida a experiencias y emociones a través de canciones, las de una vida haciendo lo que más me apasiona”.El trabajo apuesta por sonidos urbanos en los que el rap ocupa un lugar central, aunque incorpora igualmente influencias delmoderno y del. Está compuesto por doce cortes y cuenta con la participación de distintos artistas andaluces que han formado parte de diferentes etapas en la evolución musical de SZ ElTurko.Entre los colaboradores que participan ense encuentran Fat Killah, Ricko y Zilah, además de otros nombres relacionados con la escena musical andaluza. El proyecto pretende reflejar tanto la evolución personal como la artística de SZ ElTurko durante sus veinte años de actividad musical.El álbum fue grabado en Aggrohardcore Records, un estudio independiente ubicado en Montilla del que el propio SZ ElTurko es director, productor y uno de sus principales impulsores. El espacio nació también con la intención de ofrecer apoyo a músicos emergentes que carecen de recursos suficientes para desarrollar sus propios proyectos discográficos y heredó el nombre del colectivo egabrense Aggrohardcore Studio, del que el artista formó parte anteriormente.La trayectoria de SZ ElTurko comprende distintos proyectos colectivos y trabajos en solitario.constituye su quinto disco individual, aunque previamente también participó en Aggrohardcore Studio y en el grupo 3LaRime junto al rapero montillano KBN. Asimismo, lidera Feed Soul Band, precisamente junto a Manu Ramírez.La selección de Manu Ramírez y SZ ElTurko para la segunda fase de Música Propia by Planneo sitúa ahora a ambos artistas dentro de los ocho proyectos escogidos por Radio Córdoba en la décima edición del concurso. A partir del 24 de septiembre, los seleccionados comenzarán a pasar por los estudios de la emisora para presentar sus propuestas, ser entrevistados y ofrecer su música en directo.