Manu Ramírez lanza su segundo disco en solitario

. Así se titula el segundo disco en solitario del músico montillano Manu Ramírez, un trabajo grabado íntegramente en Montilla y disponible desde hace unos días en todas las plataformas digitales.Nacido en Montilla el 20 de abril de 1999, Manu Ramírez ha dado un nuevo paso en su trayectoria musical con la publicación de su segundo álbum en solitario, un trabajo compuesto por catorce temas que vio la luz el pasado 13 de febrero y que ya puede escucharse enEste nuevo lanzamiento llega apenas tres meses después de la aparición de su primer disco,, que se publicó el pasado 15 de noviembre con doce canciones grabadas entre Dublín y Montilla y un marcado carácter rock. En esta ocasión, el músico montillano —que forma parte, además, de Feed Spul Band— ha optado por un giro sonoro y emocional en su carrera que lo acerca a un formato más íntimo y desnudo, apostando por composiciones en las que predominan la voz y la guitarra, acompañadas puntualmente por otros instrumentos.En declaraciones a, el propio Manu Ramírez detalla que “son canciones en formato acústico, hechas con el corazón y el pecho descubierto a voz, guitarra, y algún que otro sintetizador, banjo, mandolina o cajón”.brinda desde baladas románticas a tangos acústicos o rumbas, lo que da cuenta de la diversidad estilística que caracteriza a Manu Ramírez, aunque siempre dentro de un enfoque más acústico o íntimo.Este segundo trabajo ha sido grabado íntegramente en Clontarf Records, el estudio de grabación que el propio artista tiene en Montilla, y no ha contado con la participación de ningún colaborador, lo que refuerza su carácter individual y autoral. "Este proceso creativo responde —según el propio músico— a una decisión largamente meditada y vinculada a mi evolución personal y artística".“Hace años que evito pensar en el hecho de sacar un álbum bajo mi propio nombre, pero un día me vi con 70 tacos y con 300 canciones hechas y guardadas en el fondo del cajón esperando su momento, y pensé que no era lo que yo querría con esa edad, así que me puse manos a la obra y empecé mi proyecto propio bajo mi nombre", explica Manu Ramírez.De este modo, el pasado 15 de noviembre vio la luz su primer trabajo en solitario,, un disco de pop–rock hecho y grabado entre Irlanda y Españam que alude a un apartamento ubicado en el barrio costero de Clontarf, en la zona norte de Dublín, famoso por ser el escenario de la batalla de Clontarf en 1014, donde Brian Boru, Gran Rey de Irlanda, derrotó a los vikingos y a sus aliados. Ahora,se enmarca dentro de un proceso creativo que el propio Manu Ramírez vincula directamente a su necesidad de expresión personal y a la superación de sus propios temores.“Hace años jamás hubiera sacado nada bajo mi nombre por el qué dirán. Hoy, con estos dos trabajos en la calle, estoy convencido de que es lo mejor que he hecho en mi vida, incluso si solo hay 15 personas que lo escuchen, porque el amor y el valor propio priman sobre los ideales de cualquiera en este caso”, confiesa con sinceridad.Con la publicación de, Manu Ramírez consolida su proyecto en solitario iniciado a finales del pasado año, sumando ahora un nuevo repertorio que refleja su evolución artística y su apuesta por un formato acústico más íntimo, grabado íntegramente en su ciudad natal y abierto ya al público a través de las principales plataformas digitales.