Montilla recuerda mañana a Rafi Tejada Albornoz con un torneo de fútbol femenino

El Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" acoge mañana, a partir de las 10.00 de la mañana, el Torneo Escolar de Fútbol Femenino, un evento que alcanza su cuarta edición y que servirá para rendir homenaje a Rafi Tejada Albornoz, fundadora del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno", que falleció el 16 de junio de 2022 tras una dura enfermedad.Casada con Manuel Sánchez Pérez, Rafi Tejada Albornoz era madre de dos hijas —Natalia y Ana— que, en buena medida, supieron seguir sus pasos, al compartir su amor por la naturaleza y por el deporte, así como su compromiso con la justicia social y con la lucha por la igualdad de oportunidades.Directiva en varias etapas de la Asociación Jóvenes Aventureros, Rafi Tejada Albornoz fue también vocal del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" y vicepresidenta de la Asociación de Vecinos "La Silera". Su carácter afable, su enorme generosidad y su gran disposición para trabajar por sus semejantes la llevaron a colaborar en innumerables iniciativas de carácter solidario o cultural. De igual manera, Rafi Tejada Albornoz fue una de las integrantes más queridas y respetadas del Consejo Municipal de la Mujer.El IV Torneo Escolar de Fútbol Femenino ha sido organizado por el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno", en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla y forma parte delpara conmemorar el Día Internacional de la Mujer.Precisamente, la jornada de mañana domingo, 8 de marzo, concentrará los principales actos institucionales, con una manifestación que partirá a las 11.00 de la mañana desde la rotonda situada en la confluencia de la Avenida de Andalucía con la Avenida de Boucau y que llegará hasta el Ayuntamiento.A continuación, a las 12.00 del mediodía, se celebrará un pleno extraordinario para la aprobación de la moción elaborada por el Consejo Municipal de la Mujer y, a las 13.00 de la tarde, tendrá lugar el Homenaje a la Mujer en el Salón de San Juan de Dios, dedicado a la presencia femenina en la cultura del vino. La programación culminará el 10 de marzo con el Homenaje a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, que se celebrará en Santaella.Por otro lado, el Ayuntamiento ha impulsado un bloque específico de actividades de coeducación en los centros escolares, con la propuestaen Educación Infantil, el talleren Educación Primaria y, en Educación Secundaria, un Taller de Educación Sexual impartido por la psicóloga Marina Josende, junto al taller sobre corresponsabilidad, desarrollado por la empresa Ágora.En ese sentido, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, defendió que “trabajar la igualdad desde la educación es fundamental para construir una sociedad libre de violencias y basada en el respeto y la corresponsabilidad” y destacó que esta programación “combina reflexión, cultura, deporte y formación para implicar a toda la ciudadanía”.