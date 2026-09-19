Montilla acoge mañana el segundo Encuentro Interpeñas Béticas dedicado a Ureña



FOTOGRAFÍA: REAL BETIS BALOMPIÉ JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: REAL BETIS BALOMPIÉ

El Estadio Municipal Miguel Navarro de Montilla acogerá mañana, a partir de las 10.00 horas, la segunda edición del Interpeñas Béticas "Juan Antonio González Ureña", una jornada de fútbol y convivencia organizada por la Peña Bética de Montilla "Los Reverdes del 15J". La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de su Servicio Municipal de Deportes (SMD), reunirá a ocho peñas y tendrá acceso libre para toda la ciudadanía.El programa comenzará por la mañana con un torneo de fútbol 7 entre las peñas participantes. La convivencia se prolongará durante el resto de la jornada con servicio de barra, entrega de trofeos, actividades infantiles, castillos hinchables y propuestas de animación para niños y mayores.El presidente de la Peña Bética de Montilla, Jesús Navarro, explicó que el encuentro pretende dar continuidad al proyecto iniciado el pasado año y tiene entre sus objetivos "sacar el Betis a la calle", además de fomentar la convivencia y el buen ambiente entre aficionados y público en general. Sobre el crecimiento de esta segunda edición, afirmó que "la intención de este segundo Interpeñas era hacerlo más grande y traer a más peñas", objetivo que han logrado.Junto a la entidad anfitriona participarán la Peña Bética Rafa Molina de Rute, El Barrio de los Béticos de Badolatosa-Corcoya, Los Membrilleros de Puente Genil, Carmo Betis 1907, la Peña Bética La Estación, la Peña Bética Colona y la Peña Bética del Barrio de la Alegría de Sevilla. El encuentro permitirá reunir en el Estadio Municipal Miguel Navarro a aficionados llegados desde distintos puntos de la provincia de Córdoba y de Andalucía.Además de las entidades que disputarán el torneo, está prevista la asistencia de otras peñas y asociaciones béticas de la provincia y de localidades cercanas, que se sumarán a la convivencia aunque no participarán en la competición deportiva.La convocatoria está dirigida al conjunto de la población, con independencia de sus preferencias futbolísticas. En ese sentido, Jesús Navarro subrayó que la actividad está "abierta a todo el pueblo de Montilla, sea bético o no, simplemente porque tenga ganas de pasar un buen rato, quiera colaborar con nosotros y quiera divertirse".La Peña Bética de Montilla cuenta también con el respaldo del Real Betis Balompié para esta cita. Entre las presencias previstas figuran Spider Bético y Palmerín, la mascota del club verdiblanco, que participarán en las actividades de animación dirigidas tanto al público infantil como a los mayores.La jornada volverá a rendir tributo al exjugador montillano Juan Antonio González Ureña. Conocido en el mundo del fútbol como, nació en Montilla el 7 de diciembre de 1967 y comenzó su trayectoria deportiva en las categorías inferiores del Montilla Club de Fútbol.Desde el club de su ciudad dio el salto al Real Betis Balompié, donde militó durante más de doce temporadas y llegó a consolidarse en la primera plantilla como defensa. Su vinculación con el fútbol continuó después de su retirada como jugador, con su trabajo como entrenador en las categorías inferiores de la entidad verdiblanca y como segundo técnico en el Cádiz Club de Fútbol.En 2011, Ureña fue designado pregonero de la Feria en honor de San Francisco Solano de Montilla. Ahora, la segunda edición del encuentro interpeñas que lleva su nombre volverá a reconocer su trayectoria deportiva en una jornada que combinará el torneo con actividades abiertas a las familias.La organización cuenta, además, con la colaboración de un amplio grupo de empresas locales para hacer posible esta convivencia. El programa tendrá como escenario el Estadio Municipal Miguel Navarro y ofrecerá a las peñas participantes y al público asistente un espacio para compartir su afición y estrechar relaciones en torno al fútbol.