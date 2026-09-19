La artesanía de Montilla exhibe todo su potencial en el complejo Envidarte



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Lareúne hasta mañana en el Complejo Envidarte a cerca de una veintena de expositores de Montilla y de localidades del entorno. Organizada por el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Artesanos "Solano Salido" dentro del programa, la cita muestra una amplia representación de oficios y creaciones artesanales y reconoció ayer la, dos de los socios fundadores del colectivo.La feria comparte espacio durante el fin de semana con lay el tradicional Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio. El encuentro permite conocer directamente a los artesanos y artesanas participantes y acercarse a las técnicas, los conocimientos y los procesos de elaboración que se encuentran detrás de sus piezas.La inauguración tuvo lugar ayer, a las 19:30 de la tarde, y la primera jornada se prolongó hasta la medianoche. Hoy sábado, el recinto ha abierto sus puertas desde las 11:30 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde y volverá a hacerlo de 20:00 a 00:00 horas, mientras que mañana domingo podrá visitarse entre las 11:30 y las 16:00 horas.Uno de los momentos destacados del acto inaugural fue el nombramiento de Manuel Garrido Jiménez y Julio Portero Jurado como socios de honor de la Asociación de Artesanos "Solano Salido". La distinción reconoció quince años de dedicación a la promoción de la artesanía local y de sus profesionales, un recorrido durante el que Montilla obtuvo, en 2021, la consideración de Zona de Interés Artesanal de Andalucía.El guarnicionero montillano Joaquín Berral Garrido, representante de la asociación, explicó que el reconocimiento distinguía especialmente el trabajo desarrollado por ambos como secretarios del colectivo desde su creación. Se trata de una responsabilidad que, según señaló, cuenta con una menor visibilidad pública, pero resulta fundamental para el funcionamiento de la entidad.Manuel Garrido Jiménez ha compaginado durante años la creación artística con el impulso de la artesanía montillana. Autodidacta en la técnica del pirograbado, ha representado sobre madera escenas de la vida cotidiana y rincones históricos de Montilla y Córdoba. Su trayectoria comenzó también con trabajos de dibujo a lápiz y carboncillo, una experiencia que trasladó posteriormente a sus pirograbados.Mediante finos trazos realizados con la aplicación de calor sobre la madera, Garrido ha trabajado diferentes texturas, matices y niveles de luminosidad. Algunas de sus obras han requerido hasta dos meses de elaboración. A lo largo de su trayectoria ha utilizado tanto herramientas adaptadas por él mismo como equipos profesionales con transformador, potenciómetro y puntas intercambiables.Su vinculación con la artesanía se extendió también al ámbito asociativo como uno de los fundadores de la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla "Solano Salido". Desde el colectivo, compartió su actividad creadora con el fomento y el desarrollo de los oficios artesanales de la ciudad.Julio Portero Jurado cuenta, por su parte, con una trayectoria relacionada con la gastronomía y la difusión de la cocina y de los productos locales. Profesional de la hostelería y conocedor de la gastronomía cordobesa, colaboró con ladel Ayuntamiento de Montilla y con, además de participar en la edición de 2013 de la, publicada porPortero también desarrolló su actividad como crítico gastronómico a través del blog, dedicado a recetas, artículos y contenidos relacionados con la hostelería. En 2013 asumió la secciónen, un espacio dedicado a la cocina de bares y restaurantes de la zona y a los productos de la despensa y las bodegas de la comarca.La sexta edición de la feria cuenta con alrededor de 18 puestos previstos por la organización, que dejó abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones. La oferta abarca cerámica, pintura, madera, guarnicionería, vidrio, piel, acero inoxidable, cosmética natural, escultura, abanicos y sedas, impresión textil y artesanía vinculada a la madera de olivo.Entre los participantes anunciados figuran Rebonito Cerámica – Concha Racero, Marisa Rodas – Arte Hereje y Lunaria Frivolité, "Studio" Taller de Pintura, Carpinfe y Joaquín Feria, Guarnicionería Joaquín Berral, Pepe Ríos – Artesanía en vidrio, Meryan – Artesanía en piel y Monika Hanulikova Ceramics.La relación incluye también a Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable, Arahí Cosmética Natural, Paloma de Paz – Escultura, Juan de la Cruz Varo León – Manualidades de la Cruz, la Asociación de Artesanos de la Madera de Olivo de Castro del Río, Rosa Martínez Repiso – Escultura, Teresa Sánchez Armada – Abanicos y sedas, Las Caballeras Artesanías – Impresión textil eco y la Asociación de Artesanos de Montilla Solano Salido. El recinto dispone, además, de un espacio reservado al Premio Mejor Trabajo de la Feria.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la labor que la Asociación de Artesanos "Solano Salido" desarrolla durante todo el año y señaló esta feria como uno de sus principales hitos. El primer edil afirmó que "hablar de artesanía es hablar de economía local, es hablar de identidad, de lo que fuimos, de lo que hacían las personas que nos antecedieron".Llamas subrayó que Montilla cuenta con "grandes maestros artesanos" y puso en valor la colaboración entre la asociación y el Ayuntamiento. Asimismo, destacó el apoyo de la Junta de Andalucía, que contribuyó a la consolidación del sector y de la propia feria.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, incidió en la dimensión económica y social de la artesanía y en el esfuerzo de quienes mantienen los oficios tradicionales mientras adaptan sus talleres a la evolución de sus profesiones. Rosales señaló que "es un momento también para reconocer el esfuerzo diario de estos emprendedores que con esa calidad ponen al servicio de Montilla unos empleos que redundan en el desarrollo económico de Montilla".El responsable municipal destacó la oportunidad que ofrece el encuentro para acercar a la ciudadanía el trabajo de los talleres y continuar proyectando Montilla como una ciudad vinculada a su patrimonio y su cultura. Entre los retos de futuro situó el relevo generacional y la formación para evitar la desaparición de determinados oficios tradicionales. En ese sentido, Rosales afirmó que "tenemos que ir trabajando también en esa escuela de artesanía, en esa formación, intentar atraer a personas para que estos oficios ancestrales a veces no se pierdan".Joaquín Berral Garrido agradeció la colaboración del Ayuntamiento y destacó la ilusión con la que la asociación afrontó esta sexta edición. El representante del colectivo afirmó que "los artesanos somos personas con mucha ilusión".Desde el Ayuntamiento de Montilla se invitó tanto a la ciudadanía como a quienes visiten la localidad durante estos días a acercarse al Complejo Envidarte y apoyar el trabajo de los participantes. La feria mantendrá su actividad hasta mañana domingo, en un fin de semana en el que la artesanía, el vino y la gastronomía comparten recinto dentro del programa Montilla en Vendimia.