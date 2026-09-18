Montilla celebra desde esta noche la XIX Fiesta del Vino y la Tapa

Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La XIX Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla arrancará esta noche y se prolongará en el complejo Envidarte durante todo el fin de semana, hasta el domingo 20 de septiembre, con una programación que reunirá vino, gastronomía, cultura, ocio, turismo y actividades para todos los públicos.La cita, integrada en la programación de, contará en su decimonovena edición con la participación de 23 empresas, entre ellas 14 bodegas y lagares y nueve restaurantes, que complementarán una programación en la que no faltarán las catas, los talleres infantiles, la música en directo y las propuestas relacionadas con los oficios y las tradiciones del vino.La celebración volverá a reunir a una amplia representación del sector vitivinícola y gastronómico en torno a los vinos de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles. El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó el carácter “enológico, gastronómico y de diversión” de una cita que se ha consolidado como “un hito” dentro del septiembre montillano.Rosales también puso en valor el trabajo que desarrollan durante todo el año agricultores, bodegueros y las personas vinculadas al sector vitivinícola, así como la colaboración de las empresas participantes para configurar una programación que permita conocer y disfrutar de los vinos de la zona.La programación, que, incluirá catas dirigidas y teatralizadas, propuestas gastronómicas, talleres infantiles, música y diferentes actividades relacionadas con la cultura y las tradiciones del vino. Entre las iniciativas destinadas al público familiar figuran los talleres de pintura de botellas, abanicos y manualidades organizados en el espacio My Tipi, además de las actividades de Montiaventura.El apartado musical tendrá uno de sus principales momentos mañana sábado 19 de septiembre, a partir de las 23.00 horas, con la actuación en directo del grupo El Combo. La oferta se completará con una sesión de DJ Alex Sánchez. Durante el fin de semana también podrá contemplarse una exhibición en vivo del oficio tradicional de la tonelería a cargo de Rafa Ruz.Una de las novedades de esta edición será la incorporación del IES Emilio Canalejo Olmeda, cuyo Departamento de Viticultura dispondrá de un espacio propio para mostrar los vinos y vinagres elaborados por su alumnado. La iniciativa permitirá acercar a los asistentes el trabajo que desarrolla el centro en la formación de futuros profesionales relacionados con el sector vitivinícola.Almendralejo será, además, la ciudad invitada de la XIX Fiesta del Vino y la Tapa y contará con unpropio en el que podrán degustarse sus vinos. Su presencia pretende estrechar los vínculos entre dos municipios con una importante tradición vitivinícola y reforzar la vertiente promocional de la celebración.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrián Lapsley, destacó por su parte la dimensión turística de la Fiesta del Vino y la Tapa y su capacidad para atraer visitantes hasta Montilla. La programación se complementará con la colaboración de la asociación de autocaravanistas ASANDAC, que ha permitido organizar un encuentro durante este fin de semana con la previsión de recibir participantes procedentes de distintos puntos de Andalucía.La cita coincidirá asimismo con la, organizada por la Asociación de Artesanos “Solano Salido”, de manera que ambas propuestas ampliarán durante estos días la oferta relacionada con la cultura y las tradiciones locales.La programación llegará hasta el domingo 20 de septiembre, jornada en la que se celebrará el tradicional Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, organizado por la Concejalía de Turismo. Adrián Lapsley explicó que esta actividad tiene como objetivo “poner en valor ese oficio tradicional del mundo del vino” y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones. La convocatoria establecerá categorías desde los tres años hasta adultos e incorporará también la modalidad de volteo.Las inscripciones para participar en el Concurso de Venencia permanecerán abiertas hasta el día anterior a su celebración a través del registro de entrada del Ayuntamiento de Montilla. También será posible formalizar la inscripción el mismo día del concurso, aunque la organización anima a realizarla previamente para agilizar el desarrollo de la actividad.En la organización del concurso colaborarán la Asociación de Amigos de la Venencia, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles y la Hermandad de la Santa Cena y Virgen de las Viñas, entidades vinculadas a la conservación y difusión de este oficio tradicional de la cultura vitivinícola montillana.La representación de bodegas, lagares y establecimientos gastronómicos será otro de los ejes de esta edición. Participarán Bodega Navisa junto a Casa Gabi; Bodegas Arrabal Rodríguez con Paseo del Caracol;con Taberna Bolero;con Monjamón;con Los Barriles; ycon La Temporá.A ellos se sumarán, Bodega Rockera Cabriñana,, Rosa Ruz Márquez y Maillo e Hijos. La oferta gastronómica contará también con La Abadía, Restaurante El Quijote y Lonja del Marisco, que participarán de forma individual.La Fiesta del Vino y la Tapa contará igualmente con la colaboración de la ciudad de Almendralejo, el IES Emilio Canalejo Olmeda, la Asociación Andaluza de Autocaravanistas (ASANDAC), la Asociación de Artesanos “Solano Salido”, la Asociación de Amigos de la Venencia, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas. Estas entidades completarán una programación centrada en la cultura del vino, la artesanía y las tradiciones vinculadas a Montilla.La decimonovena edición de esta cita se integra un año más en Montilla en Vendimia con una propuesta que reúne vino, gastronomía, cultura, tradición y turismo durante tres jornadas y que busca proyectar la ciudad, dinamizar la actividad de la hostelería y el comercio y ofrecer a vecinos y visitantes distintas experiencias relacionadas con uno de los principales elementos de la identidad montillana.