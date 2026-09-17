El Partido Popular presenta a María José Tejada como candidata a la Alcaldía de Montilla

El Partido Popular (PP) de Montilla ha presentado esta tarde a María José Tejada Jiménez como candidata a la Alcaldía de Montilla para las próximas elecciones municipales. Actual portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, María José Tejada es concejala desde junio de 2023 y asumió la portavocía del grupo en julio de 2025.Desde entonces ha desarrollado su labor municipal desde el conocimiento directo de la realidad de Montilla y de los principales asuntos que afectan al presente y al futuro de la ciudad. A su experiencia política se suma una amplia trayectoria profesional vinculada principalmente al sector financiero y a la gestión.Desde 2018 ejerce como directora de una oficina de una entidad financiera en Córdoba, tras diez años como subdirectora y una etapa anterior como gestora de banca personal. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada y técnico especialista administrativo y comercial por el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, María José Tejada comenzó su trayectoria profesional precisamente en Montilla, donde trabajó en el departamento de Administración de una bodega de la localidad entre 2004 y 2007. Su currículum se complementa con la acreditación de Asesora Financiera Europea de la European Financial Planning Association (EFPA)."El Partido Popular de Montilla afronta esta nueva etapa poniendo al frente de su candidatura un perfil que reúne experiencia profesional, capacidad de gestión y conocimiento de la administración municipal", señalan desde la organización.Por su parte, María José Tejada ha agradecido la confianza depositada en ella para asumir esta responsabilidad y ha avanzado que "los próximos meses estarán marcados por un intenso trabajo para construir una propuesta de ciudad seria, ambiciosa y pegada a la realidad de Montilla".Entre sus prioridades, ha señalado la necesidad de "afrontar con decisión los retos económicos, sociales y urbanos del municipio, mejorar los servicios públicos, generar las condiciones necesarias para favorecer la actividad económica y el empleo, respaldar al comercio y a las empresas locales y trabajar por una Montilla con más oportunidades y preparada para afrontar su futuro".La candidata del PP ha incidido también en que esta nueva etapa "quiere construirse desde la escucha, la participación y el contacto directo con la ciudadanía". Para ello, mantendrá durante los próximos meses encuentros con vecinos, colectivos, asociaciones y representantes de los distintos sectores económicos y sociales de Montilla, incorporando sus propuestas, inquietudes y necesidades al trabajo que se irá desarrollando.En este sentido, Tejada ha querido abrir las puertas de la sede del Partido Popular de Montilla a toda la ciudadanía e "invitar a cualquier persona que tenga una propuesta, una iniciativa o una idea para mejorar la ciudad a trasladarla y participar en la construcción del futuro de Montilla".La candidata quiere, de este modo, "que la sede del Partido Popular sea también un espacio abierto de encuentro, escucha y colaboración, en el que cualquier montillano pueda plantear proyectos, propuestas de mejora o iniciativas que puedan contribuir al desarrollo de la ciudad".Con la presentación de María José Tejada, el Partido Popular de Montilla inicia una nueva etapa en la que irá dando a conocer progresivamente sus propuestas y el equipo que la acompañará, con el objetivo de "presentar a los montillanos una alternativa de gobierno definida, trabajada y construida desde el conocimiento directo de las necesidades de Montilla, con la que el Partido Popular aspira a recuperar la Alcaldía de la ciudad".El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha participado en la presentación oficial de la candidata del PP a la Alcaldía de Montilla en las próximas elecciones municipales de 2027, junto con el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, y el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, alcalde de la capital y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).