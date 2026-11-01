Remonta logra la mayor puntuación de España en intercambios juveniles de Erasmus+

La Asociación Juvenil Remonta ha situado dos de sus proyectos entre los mejor valorados de España en la primera ronda de Erasmus+ Juventud 2026, al conseguir la puntuación más alta del país en la modalidad de intercambios juveniles, KA152, y el tercer puesto compartido en actividades de participación juvenil, KA154. Las dos iniciativas han obtenido una financiación conjunta de 50.736 euros.Con 92 puntos, el proyecto de Remonta en la modalidad KA152 encabeza las 360 solicitudes con puntuación numérica que figuran en los listados de concesiones y denegaciones. En KA154, la asociación montillana ha alcanzado 89 puntos y ocupa la tercera posición, empatada con otras tres entidades, entre las 204 solicitudes puntuadas.La resolución concede 29.199 euros al proyecto de intercambios juveniles y 21.537 euros al de participación juvenil. Esta financiación permitirá desarrollar dos nuevas propuestas dentro de Erasmus+, el programa europeo que ofrece oportunidades de aprendizaje, movilidad y participación a la juventud.Los proyectos han sido presentados por Rocío Culebras, coordinadora Erasmus+ de Remonta y redactora de proyectos, quien ha explicado que el objetivo es que “cada vez más jóvenes de Montilla, de Andalucía y de toda España tengan acceso a experiencias internacionales. No hablamos solo de viajar: hablamos de formarse, de convivir, de aprender otras lenguas y otras formas de ver el mundo”.Culebras ha incidido también en las repercusiones que estas experiencias pueden tener más allá de quienes participan directamente en ellas. “La mezcla de culturas hace un bien enorme. No solo a los jóvenes que participan, sino también a sus comunidades, porque vuelven con otra mentalidad, con más tolerancia, con más ganas de implicarse. Eso es exactamente lo que necesita Europa hoy: personas capaces de entenderse por encima de fronteras e idiomas”, ha señalado.La responsable Erasmus+ de Remonta ha relacionado este tipo de proyectos con la situación que se vive actualmente en España y en buena parte de Europa. “Vivimos un momento en el que el discurso del miedo y la desconfianza hacia lo diferente están ganando terreno en muchos países. En ese contexto, proyectos como los nuestros son más necesarios que nunca”, ha afirmado.Remonta nació en Montilla en 2017 con el propósito de que las personas jóvenes pudieran intervenir en su entorno y construir sus propias oportunidades. Su actividad combina educación no formal, cultura, igualdad, sostenibilidad y ocio saludable, junto con una creciente dimensión europea. El trabajo de la asociación parte de los intereses de la juventud y busca trasladarlos a experiencias de aprendizaje y acción colectiva.Una de las experiencias desarrolladas por Remonta durante septiembre ha sido un, en el que participaron cinco jóvenes y dos acompañantes. El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, abordó la memoria democrática, los totalitarismos y el genocidio mediante visitas a diferentes espacios vinculados con la historia europea.Entre los lugares incluidos en ese recorrido figuraron la Casa de la Historia Europea, en Bruselas; la Casa de Ana Frank, en Ámsterdam; y los vestigios del Muro de Berlín. La propuesta vinculó la movilidad internacional con el conocimiento de la historia y la reflexión sobre los valores democráticos.La programación de la asociación durante 2026 ha incluido también, un campamento financiado por el Instituto Andaluz de la Juventud y el Ayuntamiento de Montilla. Diseñado para 36 jóvenes de entre 14 y 30 años en Cortes de la Frontera, en Málaga, estuvo orientado al trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el voluntariado y la participación mediante experiencias prácticas.A esta línea de sostenibilidad y compromiso social se han sumado los talleres, desarrollados junto a la Fundación Somos Naturaleza. La iniciativa llegó a casi 150 estudiantes de cinco centros de Montilla con actividades destinadas a abordar la desinformación ambiental y aprender a contrastar fuentes.En materia de educación y participación juvenil, Remonta ha colaborado asimismo en el, celebrado en Montemayor junto a la Asociación Amigos de Europa y el Ayuntamiento. La actividad tuvo como finalidad acercar las oportunidades europeas a jóvenes, colectivos y personal técnico.La asociación también ha participado en el diseño de, incorporando propuestas para aprender a formular proyectos, planificar actividades y convertir ideas juveniles en iniciativas viables. Ambas actuaciones han compartido el objetivo de facilitar que la juventud adquiera herramientas para impulsar sus propias propuestas.La actividad de Remonta ha alcanzado igualmente el ámbito de la salud y el bienestar comunitario mediante su participación en las jornadas de, desarrolladas en Montilla. La formación abordó la educación emocional, la perspectiva de género, la resolución de conflictos y las estrategias de prevención, combinando el aprendizaje con la convivencia y el intercambio de experiencias.Los resultados obtenidos en Erasmus+ abren ahora la posibilidad de implementar el proyecto en España y amplían la dimensión europea de la actividad de Remonta. La asociación mantiene así iniciativas conectadas con otros países europeos y orientadas a ofrecer a más jóvenes oportunidades de aprendizaje, participación y desarrollo de proyectos vinculados con su entorno.