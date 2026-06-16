El programa 'Verano Joven' incluye formación, ocio saludable y participación juvenil



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla ofrecerá durante los meses estivales una amplia programación en el marco del, una iniciativa dirigida a la juventud que combinará formación, ocio saludable, deporte, convivencia y participación con propuestas impulsadas por el Ayuntamiento de Montilla junto a la Asociación Juvenil Remonta y la Casa Joven de la Fundación Social Universal (FSU).El programa nace con una clara vocación participativa, ya que los colectivos juveniles han tomado parte activa en el diseño de las actividades. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “son actividades en las que la coparticipación es fundamental: los jóvenes proponen, trasladan sus inquietudes e ideas, y el Ayuntamiento acompaña y facilita que esas propuestas puedan convertirse en realidad”.En ese sentido, la programación pretende ofrecer a la juventud montillana alternativas para disfrutar del verano sin renunciar al aprendizaje, a la convivencia ni al desarrollo personal. Rafael Llamas afirmó que “el ocio no está reñido con la formación”, al referirse al componente educativo que incorporan muchas de las propuestas previstas para los próximos meses.De igual modo, el primer edil defendió que “estas propuestas son también una oportunidad para que muchos jóvenes desarrollen capacidades, descubran nuevas habilidades y encuentren espacios donde crecer personal y socialmente”. La iniciativa se suma así al conjunto de actividades deportivas, culturales y lúdicas ya previstas para la temporada estival en la localidad.Y es que el Ayuntamiento de Montilla planteacomo una herramienta para favorecer la participación activa de los jóvenes en la vida del municipio. Rafael Llamas indicó que “Montilla vuelve a ofrecer una agenda muy completa para que nadie se aburra durante estos meses. Queremos que nuestros jóvenes encuentren aquí oportunidades para disfrutar, formarse y participar activamente en la vida de la ciudad”.Por otro lado, el alcalde puso en valor la implicación de las entidades juveniles que colaboran en la programación. Rafael Llamas añadió que “Remonta y la Casa Joven se están consolidando como asociaciones de referencia en la actividad juvenil de Montilla. Desde el Ayuntamiento mantenemos las puertas abiertas a cualquier iniciativa que contribuya a dar protagonismo a nuestros jóvenes y a responder a sus necesidades e inquietudes”.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, explicó que las inscripciones para las actividades permanecerán abiertas hasta mañana miércoles. Asimismo, detalló que se mantendrá el sistema implantado el pasado año, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las personas interesadas en participar.En concreto, Miguel Sánchez explicó que “todas las personas interesadas disponen de una semana para formalizar su solicitud y posteriormente se realizará un sorteo. De esta forma garantizamos que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de acceder a las actividades, independientemente del momento en que realice la inscripción”.Además, la programación recupera algunas de las propuestas que han tenido mayor aceptación en ediciones anteriores, como los talleres de robótica, cocina o venencia. Junto a ellas, el programa incorpora nuevas actividades relacionadas con la inteligencia artificial y otras iniciativas diseñadas conjuntamente con la Casa Joven de la FSU y la Asociación Juvenil Remonta.Entre las novedades de esta edición destacan también las actividades vinculadas a la próxima Feria de El Santo. El programa contempla la puesta en marcha de una Caseta Joven y de un Pórtico de Feria específico para la juventud, cuyos detalles se darán a conocer en las próximas semanas.Desde la Asociación Juvenil Remonta, su portavoz, Rocío Contreras, explicó que la entidad impartirá el taller, una propuesta práctica orientada a ayudar a los jóvenes a diseñar proyectos, fijar objetivos, planificar actividades y afrontar con éxito los procesos administrativos necesarios para convertir sus iniciativas en realidad.Por su parte, Adrián Gómez, representante de la Casa Joven de la FSU, presentó algunas de las actividades que coordinará la entidad dentro del programa. Entre ellas figura una nueva edición del, una salida a Isla Mágica y Agua Mágica prevista para el 24 de julio y una gran batalla de hinchables que se celebrará el 12 de agosto, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud.De igual modo,volverá a incluir actividades que ya lograron una buena acogida el pasado año, como la carrera y fiesta de colores y la fiesta acuática en la Plaza Puerta de Montilla. Con ello, el programa consolida una oferta pensada para promover el ocio saludable, la convivencia y la participación de la juventud montillana durante todo el verano.