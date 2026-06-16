La piscina municipal acogerá dos fiestas acuáticas para escolares

Todo listo para la temporada de baños

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla celebrará mañana y pasado mañana sendas Fiestas Acuáticas Recreativas Escolares en la piscina municipal al aire libre, una iniciativa dirigida al alumnado de tercero a sexto curso de Educación Primaria de los ocho centros educativos de la localidad que, de este modo, podrá disfrutar de una jornada de convivencia y actividades acuáticas antes del inicio oficial de la temporada de baños.La propuesta, que se oferta por cuarto año consecutivo, permitirá que los escolares montillanos participen en una actividad recreativa pensada para despedir el curso en un entorno lúdico, seguro y vinculado al deporte. La primera jornada, prevista para mañana miércoles, estará destinada al alumnado de tercero y cuarto de Primaria, mientras que el jueves será el turno de los escolares de quinto y sexto curso.Ambas jornadas se desarrollarán desde las 10.00 de la mañana hasta las 13.00 de la tarde aproximadamente, en las instalaciones de las piscinas municipales al aire libre. Durante ese tramo horario, el alumnado participante podrá disfrutar de distintas actividades acuáticas bajo la supervisión técnica del SMD y con el apoyo de los monitores y socorristas del Club Natación Montilla.La iniciativa vuelve a plantearse como una jornada de ocio compartido para los centros educativos de Montilla, con una organización orientada a garantizar tanto el disfrute de los menores como el correcto desarrollo de las actividades dentro del recinto deportivo municipal. Las inscripciones se realizan en los propios centros educativos que deseen asistir, donde las familias disponen de toda la información detallada sobre estas fiestas recreativas.La Fiesta Acuática Recreativa Escolar servirá como antesala de la temporada de baños en Montilla, que el Ayuntamiento activará el próximo lunes, 22 de junio, con la apertura de la piscina municipal al aire libre y la puesta en marcha de los bonos de verano. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio durante los meses estivales y mantiene el sistema de inscripción escalonado implantado en los últimos años.De este modo, el Consistorio ha fijado un calendario específico para la adquisición de los bonos de verano. La apertura de la cita previa se estableció para el 11 de mayo, mientras que la formalización de las inscripciones comenzó a partir del 18 de mayo, siguiendo el mismo procedimiento de campañas anteriores, con el propósito de ordenar la demanda y evitar aglomeraciones.Y es que la apertura de la piscina municipal coincide tradicionalmente con la finalización del curso escolar, una fecha que marca en Montilla el inicio de uno de los periodos de mayor actividad en el Polideportivo municipal. Con la llegada del verano, el recinto vuelve a convertirse en un espacio de referencia para el ocio familiar, especialmente durante las jornadas de mayor calor.Según los datos registrados durante la pasada campaña, en el verano de 2025 se vendieron un total de 2.027 bonos, que permitieron dar cobertura a más de 4.300 usuarios. Estas cifras sirven como referencia para la nueva temporada, en la que el Ayuntamiento de Montilla prevé mantener una afluencia similar en las instalaciones municipales.Por otro lado, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, trasladó un mensaje de tranquilidad en relación con el funcionamiento del servicio y con la disponibilidad de los bonos. En ese sentido, aseguró que “los bonos estarán disponibles durante toda la temporada” y recordó que “nunca se han registrado problemas de disponibilidad ni de aforo en la instalación”.De igual modo, desde el SMD se ha insistido en la importancia de la piscina municipal como una alternativa de ocio accesible durante los meses de verano. Vecinos y visitantes podrán hacer uso de unas instalaciones que, año tras año, concentran buena parte de la actividad estival en la localidad y que adquieren un papel especialmente relevante durante las semanas de vacaciones escolares.Las piscinas al aire libre del Polideportivo municipal cuentan con tres vasos diferenciados. El vaso polivalente dispone de una superficie de lámina de agua de 412,37 metros cuadrados, una profundidad mínima de 1,20 metros y máxima de 1,80 metros, un volumen de 615,20 metros cúbicos y un aforo de 206 bañistas, con una pendiente del campo de profundidad del 2,40 por ciento.Además, el vaso de enseñanza cuenta con una superficie de lámina de agua de 1.114,15 metros cuadrados, una profundidad mínima de un metro y máxima de 1,40 metros, un volumen de 968,15 metros cúbicos y un aforo de 484 bañistas, con una pendiente del campo de profundidad del uno por ciento. A ello se suma el vaso de chapoteo, con una superficie de lámina de agua de 344,10 metros cuadrados, una profundidad uniforme de 0,35 metros, un volumen de 120,44 metros cúbicos y un aforo de 172 bañistas.