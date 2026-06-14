La Casa Joven ultima las inscripciones para su Voluntariado de Verano



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La Casa Joven ofrece a los adolescentes de Montilla una nueva oportunidad de aprovechar el tiempo libre del verano con una propuesta formativa y solidaria que les permitirá ganar experiencia, colaborar con distintas entidades sociales y participar en actividades de apoyo comunitario antes del inicio de la campaña estival.La iniciativa, promovida por la Fundación Social Universal (FSU), mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 18 de junio y vuelve a plantearse como una vía para que adolescentes y jóvenes puedan implicarse de manera directa en la vida social de la localidad.El programa de Voluntariado Joven de Verano permitirá a los participantes colaborar con entidades y proyectos que trabajan en ámbitos muy diversos, desde la infancia y la educación hasta la atención a personas mayores, la diversidad funcional, la protección del medio ambiente o el acompañamiento a personas en situación de soledad. Se trata, por tanto, de una experiencia que combina formación, convivencia y compromiso social, con el objetivo de que los jóvenes puedan aprender mientras prestan apoyo a colectivos y recursos de Montilla.En ese sentido, la Casa Joven ha vuelto a poner a disposición de los jóvenes distintas opciones de voluntariado durante los meses de verano. Entre ellas se encuentra el apoyo a monitores en campamentos de verano dirigidos a escolares de Infantil y Primaria, que se desarrollarán en el Hotel Don Gonzalo, a través de Eureka; en la piscina municipal y en el CEIP San Francisco Solano, en ambos casos con JKL Servicios Integrales.De igual modo, la programación contempla el acompañamiento en actividades dirigidas a jóvenes con diversidad funcional, de la mano de Futuro Singular, así como el acompañamiento a personas mayores con Alzheimer a través de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Montilla (Afamo).También incluye la colaboración con personas mayores en residencias, concretamente en la Residencia San Juan de Dios, uno de los espacios en los que el voluntariado juvenil podrá tener un contacto directo con la realidad cotidiana de las personas mayores.Por otro lado, el programa incorpora acciones de apoyo en talleres de nuevas tecnologías y acompañamiento a personas en situación de soledad, en colaboración con Cruz Roja. Esta línea de trabajo permitirá a los jóvenes acercarse a una realidad cada vez más presente en la sociedad actual, en la que la brecha digital y la soledad no deseada afectan de manera especial a personas mayores o en situación de vulnerabilidad.Asimismo, el Voluntariado Joven de Verano volverá a reservar un espacio para las actividades de concienciación y protección del medio ambiente, que se desarrollarán junto a la Fundación Somos Naturaleza (FSN). De esta manera, la propuesta no solo se orienta al acompañamiento social, sino que también busca reforzar la sensibilidad ecológica de los jóvenes y su implicación en el cuidado del entorno más cercano.Las personas interesadas en participar deberán recoger y entregar los documentos de inscripción en la Casa Joven de Montilla antes del 18 de junio. El horario establecido para realizar este trámite será de lunes a jueves, de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.Esta nueva convocatoria da continuidad a una trayectoria consolidada en Montilla. El pasado año, el programa alcanzó su vigésima edición y volvió a llenar todas sus plazas, con 80 adolescentes y jóvenes comprometidos con la transformación social de su localidad. Aquella edición estuvo impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y la Diputación de Córdoba.Desde el equipo educativo de la Casa Joven se ha defendido en los últimos años la importancia de ofrecer a los jóvenes “oportunidades reales de participación y aprendizaje”. Esa mirada educativa y social ha sido uno de los pilares de un proyecto que, verano tras verano, ha contribuido a despertar la implicación juvenil en Montilla y a reforzar los vínculos entre los participantes y las entidades que trabajan a diario con distintos colectivos.La Casa Joven es un proyecto de la FSU, una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo. Desde entonces, la entidad ha desarrollado distintas líneas de acción social, educativa y solidaria, con una atención especial a la formación en valores y a la participación activa de la juventud.