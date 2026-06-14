La cantera del Montilla Club de Fútbol inicia una nueva etapa con más programas formativos

El Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba mantienen abierto hasta mañana el plazo de preinscripción para nuevos alumnos del curso 2026/2027 de sus Escuelas Formativas de Fútbol, La Cantera y la nueva Escuela de Fútbol Sala, una iniciativa dirigida a niños y jóvenes de Montilla y la comarca que deseen incorporarse a un proyecto de base que en la última temporada reunió a más de 375 alumnos y alumnas.La campaña comenzó el pasado 1 de junio y permanecerá activa hasta mañana lunes, con una oferta que este año se presenta más amplia y diversificada. El proyecto conjunto impulsado por ambas entidades incorpora tres programas diferenciados, con el objetivo de que cada jugador pueda encontrar un espacio adecuado a su edad, a su nivel de formación y a sus expectativas deportivas.“Cuando hace dos años Montilla Club de Fútbol y Club Deportivo Monfuba m unieron sus fuerzas, lo hicieron con una convicción clara: el fútbol base de Montilla merecía algo grande”, apunta la entidad, que subraya, en ese sentido, que la evolución del proyecto ha permitido consolidar una estructura que ya cuenta con una destacada presencia en la provincia y que se ha convertido en una referencia dentro del fútbol base de la comarca.Y es que la última temporada cerró con más de 375 alumnos y alumnas, una cifra que refleja el crecimiento de una iniciativa nacida de la colaboración entre el Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba. El comunicado del club afirma, en ese sentido, que “hoy, con más de 375 alumnos y alumnas en la última temporada, y una presencia en la provincia que ningún club de la comarca ha logrado igualar, podemos decir con orgullo que ese proyecto se ha convertido en una realidad que supera todas las expectativas”.En esta nueva etapa, las Escuelas Formativas de Fútbol continúan siendo el núcleo del proyecto. Este programa está dirigido a los jugadores más pequeños, desde Futmotricidad hasta la categoría Alevín, y mantiene una orientación claramente educativa. En este ámbito, el fútbol se plantea como una herramienta de aprendizaje y convivencia, más que como un fin competitivo en sí mismo.Por ello, la propuesta de las Escuelas Formativas se apoya en la recreación, los valores, el compañerismo y la educación como pilares de cada entrenamiento. El programa contempla dos sesiones semanales, participación en la Liga Educativa de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), desplazamientos en autobús y todo el material incluido en la cuota, una fórmula pensada para ofrecer a las familias una organización clara desde el inicio del curso.Por otro lado, La Cantera se mantiene como el paso natural para quienes buscan incorporarse a la competición federada. Este itinerario incluye las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, dentro de una estructura diseñada para acompañar al jugador en su crecimiento deportivo y personal.De igual modo, el proyecto sitúa como horizonte la posibilidad de que los futbolistas puedan alcanzar el primer equipo del Montilla Club de Fútbol, aunque sin perder de vista una idea formativa más amplia. La propuesta no se limita al rendimiento deportivo, sino que aspira a que cada jugador avance dentro de un entorno organizado, estable y cercano, en el que el aprendizaje se produzca tanto dentro como fuera del terreno de juego.La principal novedad del curso 2026/2027 será la puesta en marcha de la Escuela de Fútbol Sala, un programa completamente nuevo que estará disponible en las categorías Benjamín, Alevín e Infantil. Esta incorporación amplía la oferta formativa y abre una vía complementaria para el desarrollo técnico de los jugadores.En ese sentido, el fútbol sala se plantea como una herramienta especialmente útil para trabajar en espacios reducidos, mejorar la rapidez en la toma de decisiones y potenciar el juego colectivo. El comunicado del Montilla Club de Fútbol detalla que se trata de un programa que nace “para complementar la formación del jugador con el trabajo técnico en espacios reducidos, potenciando la rapidez, la decisión y el juego colectivo”.Con esta incorporación, el proyecto Montilla Club de Fútbol-Club Deportivo Monfuba refuerza su estructura y ofrece una alternativa más para que los niños y jóvenes de la localidad sigan vinculados al deporte durante la próxima temporada.Además de la dimensión deportiva, el proyecto concede un papel central a las familias. El comunicado del Montilla Club de Fútbol señala que “detrás de cada jugador hay una familia que confía”. A partir de esa idea, las entidades destacan la importancia de una comunicación cercana, una organización cuidada y un acompañamiento constante desde el primer entrenamiento del mes de septiembre hasta el último partido del mes de abril.En esa misma línea, el comunicado afirma que “esa confianza no se gana con palabras sino con hechos: con entrenadores que conocen a cada niño por su nombre, con comunicación cercana y transparente, con una organización que cuida cada detalle desde el primer entrenamiento de septiembre hasta el último partido de abril”.De hecho, el comunicado manifiesta que “cuando una familia entra en este proyecto, no solo apunta a un niño a fútbol, está eligiendo un entorno seguro, educativo y apasionante donde sus hijos van a crecer como deportistas y como personas”. Esa dimensión familiar aparece como uno de los principales argumentos de una estructura que, según las entidades, ha logrado mantener durante años la confianza de muchos hogares de Montilla.Muchas de esas familias comenzaron su relación con el proyecto en las primeras temporadas y continúan vinculadas a él en la actualidad. El club que preside Francisco Mesa Priego destaca que algunos hermanos pequeños dan ahora sus primeros pasos en la Escuela de Futmotricidad mientras los mayores ya compiten en La Cantera, una continuidad que las entidades presentan como uno de los mayores motivos de satisfacción.A su vez, el Montilla Club de Fútbol subraya que “eso es lo que más nos enorgullece: no el número de alumnos, sino ver cómo el proyecto acompaña a las familias de Montilla durante años, formando parte de su historia y de su día a día”.El plazo de preinscripción para nuevos alumnos permanecerá abierto hasta el 15 de junio. La entidad recuerda que las plazas son limitadas y que la demanda ha aumentado en las últimas temporadas, hasta el punto de que el pasado año no pudieron atenderse todas las solicitudes recibidas.El formulario de preinscripción está. Una vez cumplimentado, las familias recibirán en los días siguientes las instrucciones necesarias para formalizar la matrícula y completar la incorporación al proyecto deportivo del Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Monfuba.De este modo, Montilla encara una nueva temporada de fútbol base con una estructura que combina iniciación, formación, competición federada y, desde este curso, fútbol sala. Tres caminos distintos, pero unidos por una misma filosofía: acompañar a niños y jóvenes en su crecimiento deportivo y personal desde un entorno cercano, organizado y vinculado a la realidad de Montilla.