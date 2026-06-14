Piris & Luque Abogados: una boutique legal que apuesta por la alta especialización jurídica

Áreas de práctica

Litigación civil, con especial foco en derecho de daños / responsabilidad civil general y profesional de abogados, peritos, asesores, arquitectos o cualquier otro agente de la edificación, transporte, administradores, etc.; derecho del seguro (en los ramos desde hogar a negocio e industria); conflictos e incumplimientos contractuales; recuperación de deuda —con y sin garantías—; y propiedad horizontal.



Litigación concursal, incluyendo impugnación, reconocimiento y seguimiento de créditos; acciones rescisorias y planes de reestructuración.



Litigación mercantil y societaria, como conflictos entre socios o entre éstos y la propia sociedad; responsabilidad de administradores; disputas contractuales comerciales; y aplicación privada del Derecho en litigación antitrust.



Privacidad y protección de datos, con adaptación a la normativa vigente —RGPD (RGPD); Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), LSSI (LSSI) y Reglamento de IA—, así como revisión de contratos y análisis de riesgos.

Experiencia en asuntos complejos

Un despacho sin fronteras físicas

Montilla y la Campiña Sur Cordobesa suman un nuevo proyecto jurídico con vocación nacional:inicia su actividad como despacho boutique especializado en litigación civil, mercantil y concursal, así como en protección de datos personales e Inteligencia Artificial (IA), con un modelo que combina alto nivel técnico con un trato cercano y continuo de retroalimentación con sus clientes. Detrás de este proyecto se encuentran los abogados Noelia Jiménez Piris, de Vitoria-Gasteiz (País Vasco), y Gonzalo Luque Calleja, vecino de Montilla, ambos con una destacada trayectoria en firmas de referencia del sector legal español.El despacho nace con una idea clara: hacer accesible un asesoramiento jurídico de alto nivel sin que el cliente sienta distancia o falta de comprensión. “Muchas empresas, instituciones y particulares sienten que el Derecho es complejo o inaccesible. Nuestro objetivo es justo el contrario: que entiendan qué está pasando y tomen decisiones con seguridad”, explica Noelia J. Piris.Los impulsores de este nuevo proyecto pretendían construir un despacho que ofreciera la calidad de los grandes, enfocado en una serie particular de áreas de especialización del Derecho, “con el objetivo de que nuestros potenciales clientes piensen e identifiquen a Piris & Luque Abogados cada vez que tengan un conflicto que toque cualquiera de nuestras áreas de práctica”, detalla Gonzalo Luque.Piris & Luque Abogados estructura su actividad en cuatro grupos de materias:En este último ámbito, el despacho pone el acento en el impacto creciente de la tecnología en empresas e instituciones públicas y privadas. “La protección de datos y la inteligencia artificial ya no son cuestiones accesorias; forman parte del día a día de cualquier organización y requieren un asesoramiento especializado”, apunta Noelia J. Piris.Noelia Jiménez Piris cuenta con experiencia desde 2019 en el área procesal de una de las firmas más reconocidas de España, donde se especializó en litigación antitrust, aplicación privada del derecho de la competencia y reclamaciones de daños derivados de ilícitos anticoncurrenciales.Por otro lado, está certificada como Delegada de Protección de Datos (DPD) y cuenta con amplia formación y experiencia específica en privacidad, asistiendo a clientes nacionales e internacionales. “Desde Piris & Luque Abogados trabajamos también como apoyo externo de otros despachos y abogados en asuntos complejos dentro de nuestras áreas de práctica”, subraya la especialista.Por su parte, Gonzalo Luque Calleja ha desarrollado su carrera desde 2018 en varios de los grandes despachos del ámbito procesal, centrado en litigación civil, mercantil y concursal, participando en procedimientos complejos en todas sus fases, incluyendo el asesoramiento extrajudicial y la negociación y gestión de acuerdos.“Estamos acostumbrados a trabajar en asuntos técnicamente exigentes, pero creemos que eso no está reñido con explicar las cosas de forma clara, reservando el idioma del legalés y el uso de tecnicismos solo para cuando genere valor al cliente”, señala Luque Calleja.Aunque el proyecto tiene origen y se ubica en Montilla, su ámbito de actuación es nacional e incluso internacional, apostando por un modelo de trabajo que es eminentemente digital. “Hoy el cliente valora más la disponibilidad, la agilidad y la claridad que la ubicación física y los desplazamientos continuos. Trabajamos con empresas, instituciones públicas y privadas, y particulares de toda España mayormente mediante videollamada, correo electrónico, teléfono, con resultados muy positivos. Aunque, evidentemente, ello no elimina que nos desplacemos y atendamos reuniones a la antigua usanza, presencialmente”, explica Noelia.“De hecho, a pesar de la importante mejora que nuestros Juzgados y Tribunales han desarrollado tras la pandemia, en Piris & Luque Abogados apostamos por la asistencia física a vistas y juicios”, añade Gonzalo Luque Calleja.Este enfoque permite al despacho ofrecer un servicio más flexible y adaptado a las necesidades reales del cliente, sin perder cercanía, también a través de su web:. “Creemos que el camino escogido por Piris & Luque Abogados de ubicarse en Montilla, pero con vocación de actuar en cualquier territorio, responde a una dinámica creciente de nuevas realidades de negocio que ya no ven imprescindible disponer de un establecimiento abierto en capitales de provincia”.