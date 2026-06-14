Bodegas La Aurora culmina su éxito en los Premios CINVE con un nuevo galardón

culminó su éxito en los Premios CINVE 2026 con un nuevo galardón. Y es que elfue elegido como Mejor Vino de la categoría de Generosos, Dulces y Especiales, durante el transcurso de una gala celebrada en el Hotel Intercontinental de Madrid, donde se dieron a conocer los nombres de los ganadores de cada modalidad, tras la evaluación de más de un millar de muestras procedentes de numerosos países.El reconocimiento supone un nuevo respaldo para uno de los vinos más emblemáticos de la entidad montillana, que ya había logrado esta misma distinción en el año 2023. De este modo, elvolvió a situarse entre las referencias más destacadas de este concurso internacional, dentro de una categoría especialmente vinculada al carácter histórico y enológico del marco Montilla-Moriles.Además, el galardón vino a completar el notable resultado obtenido por Bodegas La Aurora en la edición de este año, en la que la firma consiguió siete premios: cuatro medallas Gran Oro, dos medallas de Oro y una Plata, reafirmando así la presencia de sus vinos en uno de los concursos más reconocidos del panorama vitivinícola internacional.En concreto, las máximas distinciones del certamen recayeron sobre. A su vez, las medallas de Oro han sido para, mientras que elha obtenido una medalla de Plata.Las sesiones de cata de los Premios CINVE 2026 se celebraron durante el mes de marzo en Cáceres, bajo la evaluación de un jurado internacional integrado por enólogos, sumilleres y periodistas especializados de reconocido prestigio. En esta edición concurrieron más de 1.000 muestras procedentes de distintos países, lo que volvió a poner de relieve el alcance global de un certamen consolidado dentro del panorama vitivinícola internacional.En ese sentido, las muestras procedían mayoritariamente de España y Portugal, aunque el concurso contó también con presencia de Alemania, Argentina, Australia, Italia, Francia, Grecia, México, Perú, Túnez y Turquía, entre otros países. La participación internacional reforzó el valor de los premios obtenidos por la cooperativa montillana, que compitió con elaboraciones llegadas de diferentes zonas productoras.Por otro lado, la gala de entrega de premios se celebró el jueves 21 de mayo en el Hotel Intercontinental de Madrid. Como es habitual en este certamen, durante el acto se nombró un ganador para cada una de las categorías de vinos del concurso, resultando elegido como mejor vino en la categoría de Vinos Generosos, Dulces y Especiales elde Cooperativa La Aurora.Esta nueva distinción adquiere una especial relevancia al reeditar el triunfo conseguido en 2023. El reconocimiento vuelve a situar alcomo una referencia destacada dentro de su categoría y subraya la proyección de los vinos elaborados por la cooperativa montillana en el ámbito de los concursos internacionales.Desde la entidad que preside Antonio López Pérez-Barquero señalaron que “este resultado reafirma la gran singularidad y elevada calidad de los vinos elaborados en Cooperativa La Aurora, obtenidos a partir de las uvas de la variedad Pedro Ximénez, autóctona de la zona Montilla-Moriles, que son aportadas por los viticultores cada vendimia, fruto de su gran esfuerzo y esmero de todo un año”.De igual modo, la cooperativa destacó la importancia de combinar el legado de la viticultura tradicional con los procesos de elaboración actuales. En este sentido, afirmó que “en Cooperativa La Aurora se unen la tradición y la innovación para conseguir elaborar vinos únicos, con identidad propia y diferenciada dentro del marco Montilla-Moriles”.La variedad Pedro Ximénez, autóctona de la zona Montilla-Moriles, ocupa un lugar central en la elaboración de estos vinos. Las uvas son aportadas por los viticultores en cada vendimia, después de un año de trabajo en el campo, y constituyen la base de unos productos que mantienen una estrecha vinculación con el paisaje agrícola y con la identidad vitivinícola de la comarca.Además, la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora está considerada una de las entidades de referencia dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y también de la DOP Aceite de Lucena. Su trayectoria mantiene una estrecha relación con la historia reciente del cooperativismo agrario montillano y con la evolución de la producción vitivinícola local.Fundada oficialmente el 15 de diciembre de 1963 tras una asamblea celebrada en el patio de la bodega de Mesa, en la calle La Parra, la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Aurora nació impulsada por un grupo de agricultores locales vinculados a la antigua Sociedad Mancomunada Vitivinícola. No obstante, no sería hasta el 24 de marzo de 1964 cuando quedó registrada ante el Ministerio de Trabajo.Antes de disponer de sus actuales instalaciones en El Carrerón, muy cerca del pago de El Parador, la entidad llegó a arrendar distintas lagaretas y bodegas de tinajas repartidas por varios puntos de Montilla para poder afrontar las campañas de vendimia. Incluso parte del mosto tuvo que trasladarse hasta una bodega de Montemayor para continuar con la producción.En la actualidad, la cooperativa cuenta con alrededor de 800 socios, de los que unos 230 entregan uva y el resto aportan aceituna o ambos productos. Esa estructura refleja la implantación de La Aurora dentro del sector agrario local, tanto en el ámbito vitivinícola como en el oleícola.Como viene siendo habitual cada vez que logra algún reconocimiento, desde la Cooperativa La Aurora manifiestan su agradecimiento “a todo el equipo humano que integra nuestra entidad, nuestros socios, trabajadores y Consejo Rector por conseguir méritos tan importantes como este”. Asimismo, también agradecen “a todos los clientes la confianza que depositan en nuestra Cooperativa al adquirir nuestros productos”.De igual modo, la entidad montillana aprovecha para trasladar su reconocimiento “a la organización de este concurso, a todas las personas y entidades que lo hacen posible y, por supuesto también al jurado, por considerar que la Cooperativa La Aurora es merecedora de estos premios de tan elevada magnitud”.