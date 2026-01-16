Remonta forma a jóvenes de la Campiña Sur en proyectos europeos



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR

La Asociación Juvenil Remonta impulsó este pasado fin de semana en Montemayor una acción formativa dirigida a jóvenes, colectivos y personal técnico de la Campiña Sur Cordobesa, celebrada en el salón de actos de la Casa de la Cultura, con el objetivo de dotarles de herramientas prácticas para transformar ideas en proyectos europeos sólidos y competitivos.Bajo el nombre de, la iniciativa reunió a participantes procedentes de distintos puntos de la comarca en un formato intensivo que apostó por el aprendizaje cercano, aplicado y con vocación claramente estratégica.La actividad estuvo organizada por la entidad Amigos de Europa, en estrecha colaboración con la Asociación Juvenil Remonta y el Ayuntamiento de Montemayor, que no solo cedió las instalaciones municipales, sino que también facilitó el uso del albergue de la localidad para la pernocta de los asistentes, favoreciendo así un ambiente de convivencia y trabajo compartido más allá del aula.Durante dos jornadas de trabajo concentradas en doce horas presenciales, elfue impartido por Javier Morales, formador especializado en programas europeos y ponente de reconocido prestigio a nivel estatal. Su intervención permitió a los participantes adentrarse en los entresijos del programa, abordando desde la identificación de las principales líneas de financiación hasta la comprensión detallada de la estructura técnica de los formularios de solicitud, con especial atención a aspectos clave como la definición de objetivos, el impacto esperado de los proyectos y los sistemas de evaluación.En ese recorrido formativo, el análisis de experiencias reales ocupó un lugar destacado. Casos de éxito como el proyecto, orientado a la promoción de la salud mental juvenil a través del método, sirvieron como ejemplo tangible de cómo una buena idea, bien diseñada y correctamente argumentada, puede convertirse en una propuesta con recorrido europeo.De igual modo, se abordaron las claves para evitar errores frecuentes que suelen penalizar las solicitudes y se ofrecieron orientaciones prácticas para mejorar la puntuación en las próximas convocatorias previstas para los meses de enero y febrero.Desde la organización se subrayó que esta charla intensiva nace de una necesidad detectada sobre el terreno: la existencia de barreras técnicas y de un desconocimiento generalizado que, en muchas ocasiones, impiden que asociaciones y jóvenes del ámbito local accedan a fondos europeos.Y es que no siempre faltan ideas o compromiso, sino acompañamiento y formación específica para dar el salto. Gracias al respaldo institucional, la formación fue completamente gratuita para los participantes, reforzando el compromiso de Montemayor con el empoderamiento juvenil y el fortalecimiento del tejido asociativo de la comarca.Más allá de los contenidos teóricos, el ambiente vivido durante el fin de semana dejó también espacio para el intercambio de experiencias, la creación de redes y la sensación compartida de estar abriendo una puerta hasta ahora percibida como lejana o compleja.Por otro lado, el impacto esperado tras esta iniciativa apunta a un incremento directo de la participación de jóvenes de la zona en programas de movilidad y cooperación internacional, un paso que contribuiría a posicionar a la Campiña Sur Cordobesa como un referente emergente en la gestión de proyectos de la Unión Europea.