El Ayuntamiento abre el proceso selectivo para cubrir una plaza de técnico de Turismo

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Técnico Medio de Turismo, una iniciativa que abre la puerta a la incorporación de un nuevo perfil especializado a la estructura municipal y que refuerza, además, la apuesta institucional por la gestión profesional del ámbito turístico en la localidad.La convocatoria, aprobada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba, tiene como objeto el ingreso como funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición libre, en una plaza de Técnico Medio de Turismo, encuadrada en la Administración Especial, Escala Técnica, categoría media, correspondiente al Grupo A, Subgrupo A2. Dicha plaza forma parte de la Oferta de Empleo Público del año 2024, aprobada en abril de ese mismo ejercicio.Para poder participar en esta convocatoria, las personas aspirantes deberán reunir una serie de requisitos generales y específicos. Entre ellos se encuentra poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo previsto para nacionales de otros Estados conforme a la normativa vigente; haber cumplido 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa; contar con la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias del puesto; y no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.En el plano académico, se exige estar en posesión del título de Grado en Turismo o de la extinta Diplomatura universitaria en esta materia, o encontrarse en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, será necesaria la correspondiente homologación o convalidación oficial.Las bases recogen expresamente que las personas con discapacidad podrán participar en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, previéndose la adaptación de tiempos y medios en la realización de las pruebas cuando así se solicite y siempre que resulte compatible con el desempeño de las funciones del puesto.El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las solicitudes deberán formalizarse a través de la, en el apartado de, donde también se generará el documento para el abono de los derechos de examen, fijados en 37,00 euros conforme a la ordenanza fiscal vigente. Aquellas personas que no dispongan de certificado digital podrán presentar la solicitud en formato impreso, siempre utilizando el modelo generado por la sede electrónica y dentro de los cauces legalmente establecidos.Una vez finalizado el plazo de presentación, la Alcaldía dictará resolución aprobando la lista provisional de personas admitidas y excluidas, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la sede electrónica municipal.Se abrirá entonces un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones o la subsanación de defectos. Tras este trámite, se aprobará la lista definitiva, en la que se indicará la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, así como la composición del tribunal calificador.El tribunal estará integrado por un mínimo de cinco personas, con una composición predominantemente técnica y atendiendo a criterios de imparcialidad, profesionalidad y paridad entre mujeres y hombres. Sus miembros deberán contar con un nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a la plaza, y tendrán la responsabilidad directa de velar por el correcto desarrollo del proceso selectivo, así como por el cumplimiento estricto de las bases.El sistema de selección será el de oposición y constará de tres ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. Los dos primeros consistirán en el desarrollo por escrito de temas extraídos al azar del temario oficial, estructurado en materias comunes, específicas y de carácter más técnico, mientras que el tercer ejercicio se centrará en la resolución de un supuesto práctico relacionado con las funciones propias del puesto de Técnico Medio de Turismo.Las pruebas serán posteriormente leídas en sesión pública ante el tribunal, que podrá dialogar con los aspirantes para profundizar en los contenidos expuestos. Cada ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario obtener al menos cinco puntos para superarlo.La calificación final del proceso será la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios, y la relación de personas aprobadas se publicará por orden de puntuación en el. En caso de empate, las bases establecen criterios objetivos de desempate, atendiendo primero a la mayor puntuación obtenida en los ejercicios y, si fuera necesario, mediante sorteo público.Quien resulte propuesto por el tribunal deberá presentar, en el plazo de veinte días hábiles, la documentación acreditativa de que reúne todos los requisitos exigidos, incluida la titulación académica, la capacidad funcional y las declaraciones responsables en materia de incompatibilidades. Tras este trámite, el nombramiento como funcionario de carrera será acordado por la Alcaldía y publicado oficialmente, debiendo la persona seleccionada tomar posesión de la plaza en el plazo de un mes desde la notificación.Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Montilla avanza en la consolidación de su plantilla municipal y refuerza un área estratégica como es el turismo, un sector que requiere conocimiento técnico, planificación y sensibilidad hacia el patrimonio y la realidad local.