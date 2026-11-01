La Red de Alerta Fitosanitaria recomienda reforzar la vigilancia frente a la lepra del olivo

La Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) recomienda reforzar la observación del olivar y las medidas preventivas frente a la lepra, una enfermedad que puede afectar a los frutos, las hojas y las ramas y comprometer tanto el estado sanitario del árbol como la calidad de la cosecha. El seguimiento de los síntomas cobra especial importancia durante los periodos lluviosos y cuando concurren condiciones ambientales favorables para su desarrollo.La enfermedad está causada por el hongo, también denominado. Para valorar su riesgo, el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar prioriza la vigilancia del cultivo y la detección temprana, de forma que las decisiones sobre las actuaciones necesarias se adopten antes de que avance.Los técnicos de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria señalan que “la estimación del riesgo debe realizarse en función de la época del año y del estado fenológico del cultivo”. Este seguimiento tiene momentos diferenciados según la parte del árbol que se examine: en los frutos, la observación visual comienza al inicio del envero, mientras que en las hojas y las ramas se desarrolla desde finales del invierno hasta principios de la primavera.La evaluación debe tener en cuenta la presencia de síntomas, los antecedentes de la campaña anterior y las condiciones que puedan favorecer la enfermedad. También requiere especial atención en las zonas endémicas, donde la lepra se observa de manera recurrente.Entre las medidas culturales para prevenir su desarrollo figura el manejo de la vegetación con el fin de evitar copas densas y favorecer la aireación. Esta actuación permite reducir las condiciones favorables para la enfermedad y forma parte de las prácticas que deben adaptarse a las características de cada parcela.Otra de las recomendaciones consiste en evitar la formación de heridas durante las labores de cultivo, puesto que determinadas lesiones pueden favorecer la infección. Además, se plantea retirar, siempre que sea posible, los restos vegetales afectados que permanezcan en el suelo para reducir las posibles fuentes de inóculo.En las nuevas plantaciones situadas en áreas donde ya se haya detectado la enfermedad, se recomienda dar prioridad a variedades resistentes o menos susceptibles a la lepra. El adelanto de la recolección, cuando resulte viable, constituye otra de las medidas contempladas para prevenir la infección de nuevos frutos.Los técnicos explican que “estas actuaciones deben integrarse en el manejo habitual del cultivo y adaptarse a las características de cada parcela, los antecedentes sanitarios y la evolución de las condiciones meteorológicas”. Su aplicación, por tanto, debe atender a la situación concreta del olivar y al seguimiento de su estado sanitario.En cuanto a los criterios de intervención, el reglamento sitúa el periodo de observación entre el otoño y principios del invierno, antes de las lluvias. También establece la necesidad de observar el cultivo inmediatamente después de aquellas actividades o actuaciones que puedan provocar heridas.La decisión de realizar un tratamiento depende de la presencia de síntomas, de los daños registrados en campañas anteriores y de las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la lepra. En ese sentido, los técnicos indican que “de este modo, se evitarán tratamientos innecesarios y se actuará únicamente cuando exista una justificación técnica”. Cuando sea necesario intervenir, se utilizarán productos fitosanitarios autorizados para este uso e inscritos en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.La Red de Alerta e Información Fitosanitaria se puso en marcha por primera vez en Andalucía en 1996 como una iniciativa pionera en España. Ofrece información actualizada sobre el estado fitosanitario de los principales cultivos de la comunidad autónoma.