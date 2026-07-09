Montilla acoge un encuentro sobre mediación comunitaria y prevención de adicciones



FOTOGRAFÍA: REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITALFOTOGRAFÍA: REMONTA

Montilla acogió el pasado fin de semana el encuentro, una iniciativa de formación y convivencia desarrollada en La Capellanía de Alvear con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para la intervención social y reforzar el trabajo comunitario en materia de prevención de adicciones.La actividad, impulsada a través de los Servicios Sociales Municipales y del programa "Montilla ante las Adicciones", con la colaboración de la Asociación Juvenil Remonta, permitió articular las sesiones formativas en un ambiente alejado de la dinámica cotidiana y orientado al aprendizaje compartido.En ese sentido, el programa fue diseñado para dotar a las personas asistentes de recursos aplicables al ámbito de la intervención social, especialmente en un terreno tan sensible como la prevención de adicciones. La propuesta se estructuró en cinco módulos formativos clave, con contenidos dirigidos a ampliar la mirada sobre las nuevas realidades de consumo y a reforzar las capacidades de mediación comunitaria.Y es que durante el encuentro se abordaron los nuevos usos y tipos de consumo de sustancias, así como la importancia de la educación emocional en los procesos de prevención. También se trabajó la inclusión de la perspectiva de género, la resolución de conflictos y los diferentes modelos de intervención social, con el propósito de ofrecer una visión amplia y práctica sobre los retos actuales vinculados a las adicciones.Por otro lado, todas las sesiones se desarrollaron a través de una metodología no formal, un enfoque que favoreció la participación activa de las personas asistentes. La Asociación Juvenil Remonta afirma que “principalmente se fomenta la reflexión grupal y el debate”, al tiempo que el programa incorporó juegos de presentación, dinámicas dey momentos de convivencia.De igual modo, la dimensión convivencial ocupó un lugar destacado dentro de la iniciativa. La combinación de formación, dinámicas grupales y espacios informales permitió que el encuentro no se limitara a una sucesión de contenidos teóricos, sino que favoreciera también el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos entre las personas participantes.Asimismo, la iniciativa contó con una colaboración institucional orientada al compromiso con la salud pública y la prevención comunitaria. El encuentro fue impulsado por el Ayuntamiento de Montilla, a través de su Área de Servicios Sociales y del programa, junto con el apoyo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.Con la finalización de este encuentro, la Asociación Juvenil Remonta defiende que Montilla “reafirma su posición como referente en la promoción de la salud y la prevención comunitaria apostando por la formación continua para afrontar los retos actuales en materia de adicciones”.