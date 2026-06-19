Servicios Sociales impulsa un curso para prevenir adicciones entre jóvenes

El Ayuntamiento de Montilla ofrecerá una nueva edición del curso "Mediación Comunitaria en Prevención de Adicciones" los días 3, 4 y 5 de julio en la Casa Rural La Capellanía de Alvear, una iniciativa formativa dirigida a jóvenes vinculados a la animación sociocultural, el ocio y tiempo libre, el voluntariado, el deporte, el tejido asociativo y los ámbitos psicosocioeducativos, con el objetivo de reforzar la prevención de las adicciones entre la población joven.La actividad, impulsada a través de los Servicios Sociales Municipales y del programa "Montilla ante las Adicciones", se desarrollará en formato presencial y con pernocta incluida durante todo el fin de semana. El curso ofrecerá 16 plazas y estará dinamizado por un equipo de profesionales especializados en prevención e intervención comunitaria.La propuesta nace de la necesidad de favorecer una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias y a otros comportamientos potencialmente adictivos. Bajo el lema “La prevención es un aprendizaje”, el encuentro busca dotar a las personas participantes de herramientas prácticas para afrontar situaciones de riesgo, promover hábitos saludables y fortalecer su papel como agentes activos de prevención en sus entornos cotidianos.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló la importancia de seguir impulsando acciones preventivas dirigidas a la juventud. “La mejor herramienta frente a las adicciones sigue siendo la prevención y la educación. Con iniciativas como esta queremos ofrecer a nuestros jóvenes recursos, formación y espacios de convivencia que les ayuden a tomar decisiones responsables y a convertirse en referentes positivos dentro de sus grupos y asociaciones”, ha señalado.En ese sentido, el primer edil afirmó el valor comunitario de este tipo de programas. “La prevención no puede entenderse únicamente desde el ámbito institucional. Necesitamos implicar a toda la sociedad y, especialmente, a la juventud, para construir entornos más saludables, seguros y comprometidos con el bienestar colectivo”, ha afirmado.Por otro lado, el curso está organizado por los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Montilla en el marco del programa Ciudades ante las Adicciones, cofinanciado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad. La principal novedad de esta edición será el formato de convivencia formativa con pernocta, concebido como una herramienta pedagógica para complementar los contenidos teóricos con experiencias prácticas de aprendizaje compartido.Durante el fin de semana, las personas participantes trabajarán aspectos relacionados con la integración y la cohesión grupal, las habilidades para la vida, la gestión emocional, la resolución de conflictos, el ocio saludable y el diseño de iniciativas de sensibilización comunitaria. También se abordarán cuestiones vinculadas a los nuevos patrones de consumo, la perspectiva de género aplicada a la prevención y el diseño de proyectos de intervención comunitaria.De igual modo, la convivencia permitirá favorecer el desarrollo de competencias como la comunicación asertiva, la empatía, el trabajo en equipo y la resolución constructiva de conflictos. Estas capacidades resultan esenciales para quienes desarrollan su actividad en entornos juveniles y comunitarios, donde la prevención se apoya tanto en la información como en la cercanía, la escucha y la capacidad de acompañar a otras personas en situaciones de riesgo.Y es que el planteamiento del curso no se limita a la transmisión de contenidos, sino que pretende reforzar el papel de la juventud como parte activa de la prevención. En este tipo de iniciativas, el aprendizaje compartido, la convivencia y el contacto directo con profesionales especializados permiten trasladar los conocimientos a contextos reales, desde asociaciones y clubes deportivos hasta espacios de ocio, voluntariado o intervención social.El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 24 de junio. Las solicitudes podrán formalizarse. Para ampliar información, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena" a través del correo electrónicoo del teléfono 957 654 722.