El Teatro Garnelo acoge un recital con Petra Martínez, Luis Santana y José Manuel Cuenca

El Teatro Garnelo acogerá mañana, a partir de las 20.00 de la tarde,, un recital músico-poético que reunirá sobre el escenario a la reconocida actriz Petra Martínez, al barítono Luis Santana y al pianista José Manuel Cuenca, quienes acercarán al público un espectáculo en el que la poesía, la música y el teatro se dan la mano.La cita, impulsada a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, propone una velada construida en torno a algunos de los poemas y textos más destacados de la literatura en lengua española. El recital combinará la fuerza de la palabra con interpretaciones musicales especialmente adaptadas para el espectáculo, en un formato que busca ofrecer una experiencia cercana, accesible y marcada por la sensibilidad, la emoción y también por momentos de humor.En ese sentido, la concejala de Cultura, Soledad Raya, señaló la relevancia artística de los protagonistas de esta propuesta y subrayó el atractivo de un montaje que permitirá disfrutar en Montilla de nombres muy reconocidos de la escena española.“Petra Martínez es una de las actrices más queridas del cine y del teatro español y llega a Montilla con un repertorio que reúne textos de autores imprescindibles como Mario Benedetti, Federico García Lorca, Pablo Neruda o Amado Nervo”, señaló la edil de Cultura.El recitalse articula como un recorrido por voces literarias esenciales, con textos que forman parte del imaginario poético en lengua española y que encuentran en el escenario un nuevo espacio de escucha. La presencia de Petra Martínez aportará el peso interpretativo de una actriz con una extensa trayectoria en el cine y en el teatro español, mientras que la música permitirá envolver cada pieza en una atmósfera creada específicamente para este formato escénico.Por otro lado, el espectáculo contará con la participación del barítono Luis Santana, considerado una de las voces más destacadas de la lírica española. El cantante posee una amplia trayectoria internacional y ha actuado en algunos de los principales auditorios y teatros de España y Europa, lo que refuerza el perfil artístico de una propuesta que se apoya tanto en la calidad literaria de los textos como en la interpretación musical.De igual modo, el pianista José Manuel Cuenca completará el elenco del recital, aportando el acompañamiento musical a una función concebida para unir distintos lenguajes artísticos en un mismo espacio. La combinación de voz hablada, canto y piano permitirá construir un diálogo entre la palabra poética y la emoción musical, con un planteamiento pensado para públicos diversos.Este tipo de recitales forman parte de una línea de programación cultural consolidada en Montilla durante los últimos años, con la que se ha acercado al público local a figuras destacadas de la escena cultural española. La fusión entre poesía, música y teatro ha permitido configurar propuestas escénicas de carácter íntimo, donde la cercanía del formato facilita una relación directa entre los artistas y los espectadores.“Seguimos apostando por propuestas de calidad que permiten disfrutar de grandes artistas en nuestro municipio y que enriquecen la oferta cultural de Montilla”, destacó la responsable municipal de Cultura, quien animó a la ciudadanía a asistir a este espectáculo, que se celebrará mañana en el Teatro Garnelo y que se suma a la programación cultural del municipio.Las entradas para el recital tienen un precio de 10,00 euros y pueden adquirirse de forma anticipadao en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". Asimismo, estarán disponibles en la taquilla del Teatro Garnelo desde una hora antes del inicio del espectáculo.