El Montilla Club de Fútbol renueva a Isaac de la Cuesta y refuerza su estructura deportiva

Ramón García, nuevo coordinador deportivo

El Montilla Club de Fútbol ha cerrado la continuidad de Isaac de la Cuesta Vera como entrenador del primer equipo para la temporada 2026/2027, una decisión con la que la entidad auriverde refuerza la estabilidad de su proyecto deportivo tras varias campañas de crecimiento competitivo y presencia en la zona alta de la clasificación.La renovación del técnico cordobés, nacido en 1989, garantiza la continuidad de una línea de trabajo iniciada en la temporada 2024/2025, cuando Isaac de la Cuesta llegó al banquillo montillano. Desde entonces, el entrenador ha dirigido al conjunto auriverde en un total de 65 encuentros oficiales, un recorrido que el club vincula a una etapa de progresión deportiva y de consolidación entre los equipos más destacados de la categoría.En ese sentido, la entidad que preside Francisco Mesa Priego, ha afirmado que “con esta renovación, el Montilla C.F. reafirma su confianza en un proyecto deportivo basado en la continuidad, el trabajo y la ambición”. La decisión da continuidad al cuerpo técnico que ha acompañado a Isaac de la Cuesta durante las últimas campañas y mantiene el rumbo de un proyecto que el club considera asentado.Y es que la trayectoria reciente del primer equipo ha reforzado esa apuesta por la estabilidad. En su primera temporada al frente del banquillo auriverde, el Montilla Club de Fútbol logró la clasificación para la Copa Andalucía y se mantuvo en la pelea por los puestos de ascenso hasta las últimas jornadas del campeonato. Aquel curso permitió al equipo dar un salto competitivo y situarse en un escenario de mayor exigencia dentro de la categoría.Además, durante la temporada 2025/2026, el conjunto montillano dio un paso más en ese proceso de crecimiento. El equipo ocupó durante varias jornadas posiciones de ascenso directo y permaneció durante buena parte del curso en la zona alta de la clasificación, lo que confirmó la continuidad de una dinámica competitiva sostenida.El trabajo desarrollado permitió al Montilla Club de Fútbol finalizar la temporada en cuarta posición y disputar elde ascenso. De igual modo, el equipo certificó por tercer año consecutivo su clasificación para la Copa Andalucía, un dato que refleja la regularidad alcanzada por la plantilla y la capacidad del club para mantenerse entre los aspirantes a objetivos ambiciosos.Por otro lado, antes de su llegada al Estadio Miguel Navarro Polonio, Isaac de la Cuesta había desarrollado una amplia trayectoria en la cantera del Séneca Club de Fútbol, donde permaneció durante ocho temporadas. En esa etapa logró importantes éxitos deportivos y contribuyó al crecimiento de numerosos futbolistas, una experiencia que forma parte del perfil técnico con el que llegó al banquillo montillano.Asimismo, Isaac de la Cuesta también cuenta con pasado como jugador. Durante su etapa sobre el terreno de juego defendió los colores de clubes como el Atlético Villanueva, el Fútbol Club Aguilarense y el Séneca Club de Fútbol. Además, vistió la camiseta del Montilla Club de Fútbol durante la temporada 2009/2010, un vínculo anterior con la entidad que ahora prolonga desde el banquillo.La entidad auriverde ha reconocido que “afronta con ilusión una nueva temporada en la que seguirá persiguiendo el crecimiento deportivo y el objetivo de competir por las posiciones de privilegio”. El mensaje del club sitúa la continuidad de Isaac de la Cuesta dentro de una planificación que busca mantener la competitividad del primer equipo y consolidar el camino recorrido en los últimos cursos.Además de la renovación del entrenador del primer equipo, el Montilla Club de Fútbol ha incorporado a Ramón García como nuevo coordinador deportivo de las categorías inferiores, desde benjamines hasta juveniles. La medida se enmarca en el crecimiento y fortalecimiento de la cantera, una de las áreas que la entidad quiere seguir ordenando dentro de su estructura deportiva.Ramón García y su equipo serán los encargados de la planificación deportiva de la cantera, así como del seguimiento y la supervisión de entrenamientos, educadores y jugadores. Su labor estará orientada a establecer una línea común educativa, formativa y deportiva para toda la base del club, con el propósito de reforzar el trabajo diario con los jóvenes futbolistas.En ese sentido, el club ha explicado que este nuevo paso ya estaba contemplado dentro de la hoja de ruta marcada por la entidad una vez consolidada la estructura de cantera. El objetivo pasa por seguir potenciando la formación personal y futbolística de los jóvenes montillanos y facilitar que el mayor número posible de jugadores pueda alcanzar en el futuro el primer equipo. Con esta nueva organización, Jorge Rey continuará como director de cantera del Montilla Club de Fútbol, mientras que Ramón García asumirá las funciones de coordinador deportivo de cantera.De igual modo, el Montilla Club de Fútbol ha anunciado la renovación de Juan Claudio Atalaya Guijarro como director deportivo. El técnico cordobés, nacido en 1980, continuará formando parte de la estructura deportiva de la entidad durante la próxima temporada, dando continuidad al trabajo desarrollado en los dos últimos cursos.La continuidad de Juan Claudio Atalaya Guijarro supone, según la entidad auriverde, una apuesta por la estabilidad y por el crecimiento deportivo y organizativo del club. Su compromiso y dedicación seguirán formando parte de la planificación con la que el Montilla Club de Fútbol afrontará los nuevos retos de la temporada.