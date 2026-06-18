Montilla destaca en el Circuito Andaluz de Duatlón de Menores

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha cerrado su participación en el XII Circuito Andaluz de Duatlón de Menores con una destacada presencia en varias categorías del deporte base andaluz, después de una edición formada por ocho pruebas repartidas por toda Andalucía entre el 1 de febrero y el 18 de abril, con jóvenes deportistas de escuelas y clubes de las ocho provincias.La competición volvió a consolidarse como uno de los principales referentes del triatlón base en la comunidad autónoma. A lo largo de la temporada, el calendario permitió a los participantes competir en distintos escenarios, completar su formación deportiva y medir su regularidad en un circuito que combinó pruebas de alcance autonómico con citas que, además, acogieron Campeonatos de Andalucía por categorías.En ese contexto, el club montillano volvió a ocupar un lugar relevante dentro de la clasificación final. La representación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón quedó encabezada por Elena Mesa Revuelta, que se proclamó campeona en Alevín Femenino al finalizar en el primer puesto de la clasificación general.Junto a ella, Irene Sánchez Ramos concluyó segunda en Juvenil Femenino; Said Diallo fue cuarto en Cadete Masculino; Iria Jiménez Novoa ocupó la séptima posición en Infantil Femenino; Mario Mesa Revuelta terminó octavo en Infantil Masculino; Francisco Solano Cantos Rodríguez fue décimo en Infantil Masculino; Jaime Morales Guijarro concluyó undécimo en Infantil Masculino; Manuel Cantos Rodríguez alcanzó el cuarto puesto en Alevín Masculino; y Alai Blanco Baños cerró su participación como quinto clasificado en Alevín Masculino, según la clasificación final del circuito.Además, la actuación montillana tuvo continuidad en la relación de deportistas que completaron las ocho pruebas del calendario. En ese grupo de finalizadores aparecieron Elena Mesa Revuelta, Mario Mesa Revuelta y Alai Blanco Baños, tres representantes del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón que lograron estar presentes en todas las citas de la temporada y que recibirán un diploma por su regularidad y compromiso en la Gala del Triatlón Andaluz.El circuito comenzó el 1 de febrero con el XII Duatlón de Menores Ciudad de Chiclana y continuó después por Marbella, el 15 de febrero; Tíjola, el 22 de febrero;; Atarfe, el 7 de marzo; Mazagón, el 14 de marzo; Sevilla, el 21 de marzo; y Jaén, el 18 de abril. De este modo, la duodécima edición volvió a cumplir uno de sus principales objetivos: acercar la competición de menores a todos los rincones de Andalucía mediante un calendario amplio, repartido territorialmente y abierto a la participación de clubes de toda la comunidad.Por otro lado, la clasificación general dejó nombres propios en todas las categorías. En Juvenil Masculino, el vencedor fue Javier Fernández Esteban, de ADSEVILLA, por delante de Adrián Parrado Vidal, del Club Deportivo Triatlón Triolalla.En Juvenil Femenino, el triunfo correspondió a Vera Ramos Pérez, del Club Deportivo Triclub Babyschool, con Irene Sánchez Ramos, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, en la segunda plaza, y Sarah Carralcazar Ruiz, de CNB VAS Project, en la tercera posición.De igual modo, en Cadete Masculino, Santiago Núñez Real, del Club Deportivo Triclub Babyschool, se hizo con la victoria final, seguido por Lucas Jony Milla Bendezu, del Club Deportivo Guadamecí, e Íñigo Molina Rozúa, también del Club Deportivo Triclub Babyschool. En esa misma categoría, Said Diallo situó al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en la cuarta posición, dentro de un grupo competitivo en el que la regularidad fue determinante para definir la clasificación final.En Cadete Femenino, Olivia Roberts Patterson terminó en lo más alto, seguida por Sophie Roberts Patterson y María García Mena. La categoría Infantil Masculino estuvo dominada por Iván Montoro Navarrete, del Club Deportivo Triclub Babyschool, mientras que Guillermo Rodríguez García, de la misma entidad, ocupó la segunda posición e Ismael Peña Fernández, del Club Triatlón Coín, completó el podio.En esa misma categoría Infantil Masculino, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón situó a tres deportistas dentro de la clasificación final. Mario Mesa Revuelta finalizó octavo, Francisco Solano Cantos Rodríguez terminó décimo y Jaime Morales Guijarro ocupó la undécima plaza. La presencia de tres corredores en una misma categoría reforzó la visibilidad del club montillano dentro de una de las franjas más numerosas del circuito.Por su parte, en Infantil Femenino, Blanca García Mena logró el triunfo final, por delante de Claudia Peña Fernández y Leire López Aragón, ambas del Club Deportivo Galosport. En esta categoría, Iria Jiménez Novoa representó al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón con una séptima posición en la clasificación general.La categoría Alevín Femenino ofreció uno de los resultados más sobresalientes para la entidad montillana, con Elena Mesa Revuelta como campeona del circuito. La deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se impuso por delante de Natalia García Barbarroja y Marina Acevedo Martín, ambas del Club Deportivo Galosport, en una clasificación en la que su regularidad a lo largo de la temporada resultó decisiva.Asimismo, en Alevín Masculino, Ignacio Peña Fernández, del Club Deportivo Galosport, se proclamó vencedor, seguido por Curro de la Corona Acevedo Martín, también del Club Deportivo Galosport, y Leonardo Ippolito, del Grupo Serman Triatlón Marbella. El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a tener presencia destacada en esta categoría con Manuel Cantos Rodríguez, cuarto clasificado, y Alai Blanco Baños, quinto en la general.En las categorías Benjamín, el circuito también dejó una clasificación final amplia y representativa del trabajo que desarrollan las escuelas de triatlón en Andalucía. En Benjamín Masculino, Alonso Domínguez Moreno, de Isbilya – Sloppy Joe’s, ocupó la primera posición, seguido por Leonardo Molino García, del Club Deportivo Poseidón, y Gabriel Torres Infante, de ADSEVILLA.En Benjamín Femenino, la montillana Paula Cárdenas Algaba, que milita este año en el Club Triatlón Costa del Sol, fue la vencedora, con Jimena Pérez Payán, del Club Deportivo Galosport, en segunda posición, y Sofía Dolukhanian Sarkisyan, del Club Triatlón Torremolinos, en la tercera plaza.Además de las clasificaciones por categorías, el circuito reconoció a los deportistas que completaron las ocho pruebas del calendario. En total fueron once participantes, que recibirán un diploma por su regularidad y compromiso durante la Gala del Triatlón Andaluz, donde también serán distinguidos los deportistas premiados en las diferentes categorías.Entre ellos figura Aitana Peña Fernández, del Club Deportivo Galosport, perteneciente a la categoría Prebenjamín Femenino, que, aunque no tiene carácter competitivo, recibirá su correspondiente trofeo de participación tras haber completado todo el circuito autonómico.Y es que el XII Circuito Andaluz de Duatlón de Menores volvió a reunir durante casi tres meses a jóvenes deportistas de distintos puntos de Andalucía en una competición que premió tanto los resultados como la constancia. La presencia de Montilla dentro del calendario, con la prueba celebrada el 1 de marzo, y la participación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón reforzaron la conexión del municipio con el desarrollo del duatlón y del triatlón de base.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026