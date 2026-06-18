Montilla recibirá cerca de 290.000 euros del Plan Diputación Invierte 2026



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montilla recibirá 287.839,84 euros del Plan Diputación Invierte 2026, tras la ampliación aprobada ayer por el Pleno de la Diputación de Córdoba, que incorporó siete millones de euros más al programa mediante una modificación de crédito para la incorporación de remanentes y elevó su presupuesto total hasta los 20.600.000 euros.La medida permitirá reforzar la capacidad inversora de los municipios cordobeses durante los próximos meses. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, subrayó que “se trata de una cifra histórica que permitirá la ejecución de alrededor de 1.000 proyectos en la provincia con un periodo de ejecución de 18 meses”.Además, el máximo responsable de la institución provincial vinculó esta ampliación presupuestaria con la Estrategia para la Reconstrucción de Córdoba 2026, diseñada para apoyar a los municipios afectados por las inundaciones y facilitar la recuperación de los servicios y equipamientos locales.En ese sentido, Fuentes afirmó que “estamos ante una buena noticia que nos permite llevar a cabo nuestra Estrategia para la Reconstrucción de Córdoba 2026. Demostramos que hemos cumplido con prudencia y con cautela la hoja de ruta que nos impusimos con el objetivo de vertebrar la recuperación de los municipios tras las inundaciones que sufrieron, coordinar las ayudas, centrar los recursos e inyectar liquidez”.El Plan Diputación Invierte 2026 se dirige a 76 ayuntamientos, 4 entidades locales autónomas y 10 mancomunidades de la provincia de Córdoba. En el caso de Montilla, la asignación prevista asciende a 287.839,84 euros, una cuantía que se enmarca en un programa concebido para dar margen a las entidades locales en la ejecución de actuaciones de proximidad.Y es que, según explicó el presidente de la Diputación, la finalidad última de las cuantías que recibirán las entidades beneficiarias es “reforzar los servicios públicos y apoyar actuaciones de fomento del desarrollo económico y social”. El planteamiento del plan se orienta, por tanto, a proyectos municipales con incidencia directa en la vida cotidiana de los vecinos, desde la mejora de servicios hasta intervenciones vinculadas al desarrollo local.En cuanto al reparto de las ayudas, Salvador Fuentes detalló que las cantidades asignadas a los municipios dependerán de los criterios establecidos en el programa. El presidente de la institución provincial explicó que “teniendo en cuenta los criterios establecidos, las cuantías oscilarán entre los 180.000 euros de municipios como La Guijarrosa y los más de 400.000 euros en el caso de pueblos con aldeas y diseminados, como Priego de Córdoba, La Carlota y Fuente Obejuna”.Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba esbozó el calendario previsto para la tramitación del plan. Fuentes insistió en que “a partir de la publicación en el BOP los ayuntamientos podrán presentar sus proyectos para que los 20 millones de euros entren en carga cuanto antes. La idea es que en el segundo pleno de julio se apruebe la resolución provisional del Diputación Invierte y,si no hay alegaciones, que ese mismo mes se puedan consignar las cantidades a cada ayuntamiento”.De este modo, los ayuntamientos podrán iniciar la presentación de sus propuestas una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La previsión avanzada por la Diputación de Córdoba sitúa en julio una fase clave del procedimiento, con la aprobación de la resolución provisional y, en su caso, la consignación de las cantidades a cada entidad local si no se registran alegaciones.La sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio también permitió aprobar las bases reguladoras de la subvención de materiales del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2026, un plan dotado con 13,6 millones de euros. De esa cantidad, el 75 por ciento será aportado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que representa 10,2 millones de euros, mientras que el 25 por ciento restante, 3,4 millones de euros, procederá de fondos propios de la Diputación de Córdoba.Además de su dimensión inversora, el Programa de Fomento del Empleo Agrario mantiene una destacada repercusión laboral en la provincia. Según la información trasladada en el pleno, este programa supone la contratación de 18.000 personas, de las que 16.000 serán no cualificadas y el resto contará con cualificación.De igual modo, la Diputación de Córdoba continuará colaborando con los ayuntamientos en la redacción de proyectos vinculados al Programa de Fomento del Empleo Agrario, una labor que la institución provincial desarrolla desde hace 30 años a través de sus servicios técnicos. En 2026, la Diputación ha recibido la solicitud de 29 municipios para la redacción de 69 proyectos relacionados con este programa, trabajos que realizan los profesionales del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.Finalmente, en la sesión plenaria tomó posesión de su cargo como diputada provincial por el PSOE Rosa María Flores Blancar, concejala del Ayuntamiento de Moriles.