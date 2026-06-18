Salesianos Montilla suma nuevos éxitos en varios torneos de ajedrez



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla cerró el pasado fin de semana varias citas ajedrecísticas con protagonismo para sus jugadores, tanto en la primera Liga de Ajedrez Online de Primavera 2026 como en el XXXVI Torneo de Ajedrez Verbena de Miragenil 2026, una competición organizada por el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau en la que la entidad montillana estuvo representada por cinco ajedrecistas.La primera Liga de Ajedrez Online de Primavera 2026 se desarrolló durante cuatro domingos consecutivos del mes de mayo y nació con el objetivo de seguir fomentando la práctica del ajedrez, además de ofrecer a los jugadores del Club Deportivo Salesianos Montilla una nueva experiencia de juego y convivencia en formato digital. A lo largo de las cuatro jornadas se disputaron 24 rondas, seis cada domingo, con un ritmo de juego de 5 minutos más 3 segundos por movimiento.Además, la competición contó con la colaboración de la firma montillana Pastelería Manuel Aguilar y del Club Reina del Brillante, dos apoyos que, según ha destacado la entidad, fueron fundamentales para la entrega de premios.En la clasificación general de esta primera edición, Agustín Moreno Valle logró la primera posición, seguido por David Martín Martín, que obtuvo el segundo puesto, y Daniel García, que completó el podio. Tras ellos se situaron Bruno Meléndez, Gonzalo López, Darío Sanabria Arias, Antonio Zamora, Rafael García, Antonio e Iván Morales Zafra, que ocuparon del cuarto al décimo puesto de la tabla final.Por otro lado, la categoría femenina tuvo como vencedora a Alejandra Ruiz Ruiz, mientras que Fran Garrido López se impuso en la categoría Sub-14, por delante de Marco Olmo Criado. En Sub-12, el primer puesto fue para Jacobo Llamas Fernández y el segundo para Alejandro Gueto; en Sub-10, Fernando Albornoz Espejo terminó en primera posición y Pablo Casado Salas en segunda; y en Sub-8, Adrián Gallego Lara fue el ganador, seguido por Jorge García Chacón.La respuesta de los participantes ha sido uno de los aspectos más destacados por el Club Deportivo Salesianos Montilla, que ha valorado el compromiso mostrado durante las cuatro jornadas de competición.De igual modo, el pasado fin de semana también dejó resultados relevantes para los ajedrecistas montillanos en el XXXVI Torneo de Ajedrez Verbena de Miragenil 2026, organizado por el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau. El Club Deportivo Salesianos Montilla acudió a esta cita con cinco representantes y consiguió varios puestos destacados en la clasificación.En ese sentido, David Martín Martín se proclamó primer clasificado general del torneo, mientras que Jacobo Llamas Fernández alcanzó la tercera posición de la clasificación general. A estos resultados se sumó el triunfo de Marco Olmo Criado como primer clasificado Sub-14, completando una participación especialmente positiva para la entidad montillana.