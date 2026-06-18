La Diputación distingue a Ana Requena por su compromiso con la diversidad y la cultura

Otros galardonados

La escritora montillana Ana Requena Muñoz recibirá uno de los premios ‘Ser quien soy’ 2026 de la Diputación de Córdoba en el ámbito educativo, con motivo de la celebración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI, por una trayectoria que une creación literaria, compromiso docente y activismo cultural desde la defensa de la diversidad y la convivencia.El reconocimiento, impulsado por la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, que dirige la montillana Auxiliadora Moreno, forma parte de una edición que distingue a personas e iniciativas de distintos ámbitos por su contribución a la igualdad, la inclusión y la visibilidad LGTBI.En el caso de Ana Requena Muñoz, la institución provincial ha destacado su perfil como escritora y docente, así como su capacidad para convertir la cultura en un espacio de libertad, transformación social y encuentro. Su trabajo combina creación artística, compromiso educativo y activismo cultural desde una mirada humana, con una labor articulada en torno a la escritura creativa, la poesía, la promoción lectora y la divulgación artística.Además, el galardón reconoce el uso del arte como herramienta de visibilidad, empatía y normalización social de las identidades diversas. En ese sentido, la trayectoria de la autora montillana enlaza con una concepción de la literatura como territorio de expresión personal, pero también como cauce para abrir conversaciones sobre la identidad, la aceptación y la dignidad de todas las personas.El reconocimiento llega, una obra íntima que explora el amor, la emoción y la vivencia personal a través del verso libre. El libro fue reconocido con el XIX Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba”, convocado por la Asociación Cultural Andrómina, cuyo jurado acordó por unanimidad conceder el galardón a la escritora montillana.Durante aquella presentación, celebrada el pasado 21 de marzo, la autora estuvo acompañada por el poeta montillano Antonio Varo Baena y por Elena Cobos Ruiz, presidenta de la Asociación Cultural Andrómina. La directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, Elena Bellido Vela, fue la encargada de introducir un acto que incluyó acompañamiento musical y que reforzó el vínculo entre poesía y música que atraviesa todo el poemario.La Asociación Cultural Andrómina subrayó entonces “la cualidad poética de toda su poesía con una imaginativa riqueza de imágenes, la unidad del poemario, el dominio del lenguaje y el ritmo de las composiciones, no exenta de honda emoción poética y un uso contenido pero eficaz de las metáforas”. Asimismo, el fallo del jurado puso el acento en un trabajo que, con el tema del desamor, “vislumbra tanto el amor por la vida como la inevitable secuela del sufrimiento amoroso”.En esa misma cita cultural, Elena Cobos Ruiz valoró la trayectoria de un premio que alcanza su decimonovena edición y mantiene carácter internacional. En ese sentido, señaló que “lo han ganado autoras de Argentina, Chile o distintas comunidades de España” y subrayó el significado especial de esta edición al afirmar que “este año la satisfacción es doble, porque la ganadora no solo es de Córdoba, sino de Montilla”.Asimismo, Elena Cobos recordó que el Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba” es un certamen dirigido a mujeres, ya que “desde Andrómina creemos en la discriminación positiva y en la necesidad de dar impulso a la mujer”, al tiempo que destacó que “tenemos una trayectoria de autoras con gran proyección a nivel nacional, lo que supone una satisfacción enorme”.Por su parte, Ana Requena Muñoz explicó el origen y la naturaleza de su obra, que definió como “un poemario producto de estar viva, que tiene que ver con el amor y con la aceptación del amor en todas sus formas, incluso en su finitud”. En esa misma línea, la autora montillana añadió que se trata de “un diario hecho con palabras y en verso de un sentir y de una emoción intensa concentrada en poco tiempo”, en alusión a un proceso creativo desarrollado en un periodo breve, marcado por una intensa experiencia emocional.Aunquesupone su primera publicación, Ana Requena Muñoz cuenta con una trayectoria previa de escritura en la intimidad, un trabajo constante que había permanecido hasta ahora sin ver la luz. Su vinculación con la literatura se remonta a años atrás, tanto en el ámbito personal como en el profesional, ya que ejerce como profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera.De igual modo, la música aparece como uno de los elementos vertebradores de su primer poemario. No en vano, Ana Requena Muñoz es autora del guion del espectáculo músico-teatral, del grupo Capachos. Durante la presentación de su libro, la autora afirmó que “la música es esencial. Me pasa como con el vino: quizá no tenga el conocimiento técnico, pero sé sentirla”.Junto al reconocimiento a la escritora montillana, la Diputación de Córdoba ha dado a conocer el resto de personas e iniciativas galardonadas en los premios ‘Ser quien soy’ 2026. En esta edición se reconoce como Ejemplo Ser quien soy a María de los Ángeles Mellado Miranda, por su compromiso continuado con la igualdad, la diversidad y la creación de entornos inclusivos.Su trayectoria profesional ha estado marcada por la promoción de oportunidades, la visibilización de referentes diversos y el impulso de iniciativas que favorecen la inclusión social, cultural y laboral. Actualmente desarrolla su labor como gerente de Fundecor y, desde posiciones de liderazgo, ha contribuido a incorporar la diversidad como un valor estratégico en organizaciones, instituciones y proyectos de gran impacto, con especial atención a la promoción de espacios seguros, accesibles y respetuosos para las personas LGTBI.En el apartado económico, el premio ha recaído en Francisco Cosano Maldonado, natural de Nueva Carteya, economista, asesor fiscal y socio fundador y director de Bissé Asesores, firma especializada en asesoramiento fiscal, contable, laboral y legal LGTBI. A través de su liderazgo empresarial ha contribuido a generar entornos laborales más respetuosos e igualitarios, demostrando que la excelencia profesional puede ir de la mano del compromiso con los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.Por su parte, Pridelia Deporte Cultura se ha alzado con el premio ‘Ser quien soy’ en el ámbito deportivo. Se trata de una asociación de reciente creación nacida en Córdoba con la finalidad de promover la diversidad, la inclusión, la igualdad y la participación ciudadana a través del deporte, la cultura y la ocupación positiva del espacio público.Entre sus iniciativas destaca la primera Carrera-Marcha Popular del Orgullo LGTBIQA+ de Córdoba, concebida no solo como una prueba deportiva, sino como un espacio seguro, una celebración de la diversidad, una reivindicación colectiva y una forma de demostrar que el deporte también puede ser orgullo, memoria y transformación social.En el apartado de arte y cultura, la Diputación de Córdoba ha galardonado a José Rojas Savariego. Natural de Obejo, cuenta con una sólida trayectoria artística vinculada al diseño textil y la moda flamenca, desarrollada a partir de un talento autodidacta que ha complementado con formación especializada y experiencia profesional junto a destacados referentes del sector.Su proyecto, ampliamente difundido en redes sociales, constituye un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo de reivindicación cultural. La institución provincial ha destacado una trayectoria que representa un referente de autenticidad, visibilidad y libertad para vivir y expresar la propia identidad desde el ámbito rural, contribuyendo a generar espacios más abiertos, diversos e inclusivos.Asimismo, en la categoría de iniciativa pública se reconoce a Juan Manuel Poyato Cuenca, gerente de la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y alcalde de Zuheros, por su compromiso personal, público e institucional con la defensa de la igualdad, la diversidad y la dignidad de todas las personas.La Diputación ha valorado su compromiso público e institucional con la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, así como su papel como referente de igualdad y diversidad en el ámbito rural andaluz. Desde la Alcaldía de Zuheros ha impulsado iniciativas pioneras de sensibilización y ha contribuido, con su ejemplo personal y su acción pública, a combatir prejuicios, generar referentes positivos y promover una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre.De forma paralela, la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, ha puesto en marcha una campaña de comunicación de ámbito provincial para visibilizar la diversidad de la sociedad. Bajo el eslogan ‘Solo quiero ser quien soy’, la propuesta reivindica la autenticidad personal frente a las presiones externas que ponen en cuestión la identidad de una persona.Para la responsable del Área, Auxiliadora Moreno, “la campaña gira en torno a la aceptación de uno mismo. Frases como ‘No quiero estar siempre alerta por cómo me miras’ o ‘No quiero que me juzgues’ apuntan a la libertad de vivir y expresarse sin miedo al juicio ajeno”.Moreno ha afirmado que “esta iniciativa, que se pone en marcha con motivo de la celebración del 28J, conecta con varias de las principales demandas y discursos históricos del movimiento LGTBI+, como la visibilidad y libertad de ser uno mismo; el rechazo a la discriminación y heteronormativas o normas sociales que históricamente han marginado a las personas no heterosexuales o trans o la dignidad y normalización”.En definitiva, ha indicado que “la campaña transmite una idea que puede leerse como un manifiesto estético o emocional de autoaceptación y rechazo al juicio ajeno, ya que al enlazar con las reivindicaciones del colectivo LGTBI+, conecta claramente con las demandas de visibilidad, respeto a la identidad personal y lucha contra la discriminación que históricamente han impulsado movimientos por los derechos LGTBI+”.Finalmente, Auxiliadora Moreno ha explicado que ‘Solo quiero ser quien soy’ “se pone en marcha con una amplia programación que la harán visible en soportes locales y provinciales como radio, prensa, televisión, medios digitales y redes sociales”. Con esta campaña y con la entrega de los premios, la Diputación de Córdoba enmarca la celebración del 28 de junio en una propuesta que combina reconocimiento público, sensibilización social y defensa de la diversidad en el conjunto de la provincia.