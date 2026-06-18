El Ayuntamiento mejora los cierres del Conservatorio Elemental de Música

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido acometer la sustitución de las carpinterías de las ventanas de las aulas situadas en la planta alta del Conservatorio Elemental de Música con una inversión de 17.029,54 euros financiada por la Diputación de Córdoba a través del Plan Invierte, con el objetivo de mejorar las condiciones de confort, eficiencia y funcionalidad de este edificio educativo de titularidad municipal.La actuación se enmarca en el programa de inversiones en infraestructuras municipales impulsado por la Diputación de Córdoba y permitirá renovar las carpinterías de las ventanas de las aulas ubicadas en la planta alta del Conservatorio Elemental de Música, un inmueble histórico situado en la confluencia de las calles Fuente Álamo y La Parra, que presta servicio a la formación musical del alumnado de toda la comarca.Según el Ayuntamiento de Montilla, la intervención responde a la necesidad de seguir adecuando las instalaciones educativas municipales para que los espacios docentes reúnan mejores condiciones de uso. De este modo, la sustitución de las carpinterías contribuirá a reforzar el confort interior de las aulas, favorecerá una mayor eficiencia y mejorará la funcionalidad de unas dependencias que forman parte de la actividad cotidiana del Conservatorio Elemental de Música de Montilla "Luis Bedmar Encinas".El inmueble que hoy alberga el Conservatorio Elemental de Música fue originalmente fundado en 1924 como sede inicial del Colegio San Francisco Solano, antes de que la comunidad educativa de Educación Infantil y Primaria se trasladara posteriormente a sus instalaciones actuales en la calle Giner de los Ríos.Tras ese cambio de sede, el edificio municipal de la calle Fuente Álamo pasó a acoger oficialmente el Conservatorio Elemental de Música, consolidando así un nuevo uso educativo y cultural para un inmueble que había estado ligado durante décadas a la enseñanza en Montilla. La continuidad de esa función formativa permite conectar la memoria escolar del edificio con su actual dedicación a la educación musical.Y es que los antecedentes históricos del inmueble se remontan a los primeros años del siglo XX. Con el fin de levantar una edificación escolar para niñas, acogida a la Real Orden del 3 de junio de 1909, el Ayuntamiento DE Montilla adquirió en 1913 la casa situada en la esquina posterior derecha con la calle La Parra.Sin embargo, por imposibilidad de presupuesto, la consecución de aquella actuación quedó pendiente hasta 1926, cuando volvió a impulsarse el proyecto. El proceso se vinculó después al Grupo Escolar "San Francisco Solano", denominado "Concepción Arenal" en 1931 y, con el paso del tiempo, acabaría ocupando el espacio en el que actualmente se encuentra el Conservatorio Elemental de Música, en el número 30 de la calle Fuente Álamo.Con esta nueva intervención, el Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en la mejora de sus instalaciones educativas y en la conservación funcional de un edificio que ha mantenido durante décadas una vinculación directa con la enseñanza. La renovación de las carpinterías de las ventanas permitirá que las aulas de la planta alta del Conservatorio Elemental de Música dispongan de unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de la formación musical.