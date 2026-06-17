La Selección Andaluza de Bádminton elige Montilla para preparar el Campeonato de España



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla ha acogido esta semana a la Selección Andaluza de Bádminton en el Pabellón Municipal de Deportes, donde el combinado autonómico ha llevado a cabo una concentración de trabajo antes de desplazarse a Granollers, en Barcelona, para participar en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas.La estancia en Montilla ha permitido a la expedición andaluza completar sus últimas sesiones de preparación antes de afrontar una de las citas más relevantes del calendario nacional de bádminton. El grupo estuvo integrado por 16 jugadores y jugadoras de las categorías Infantil, Sub-15, Cadete y Sub-17, seleccionados por los resultados deportivos obtenidos a lo largo de la temporada.Durante la visita institucional, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, destacó que la elección de Montilla como sede de esta concentración “pone de manifiesto la apuesta municipal por el deporte y por unas instalaciones deportivas de calidad que siguen atrayendo a deportistas y selecciones de primer nivel”.Además, el responsable municipal subrayó la importancia de que el Pabellón Municipal de Deportes continúe acogiendo actividades vinculadas a competiciones de ámbito autonómico y nacional, especialmente en disciplinas que cuentan con presencia y arraigo en la ciudad gracias al trabajo de entidades deportivas locales.En ese sentido, Miguel Sánchez agradeció también la labor que realiza el Club Bádminton Montilla en la promoción de esta disciplina deportiva y señaló que este tipo de concentraciones “contribuyen a consolidar a Montilla como una ciudad de referencia para la celebración de eventos y encuentros deportivos de alto nivel”.Por otro lado, desde la Federación Andaluza de Bádminton se valoró positivamente la estancia en Montilla y las condiciones que ofrece el renovado pabellón municipal para la práctica de este deporte. Los técnicos destacaron el trabajo realizado durante estos días y el nivel de preparación con el que la selección afronta el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas.De igual modo, los responsables técnicos de la expedición subrayaron que Andalucía continúa siendo “una de las grandes potencias del bádminton español” y que el objetivo de la selección es volver a situarse entre los mejores equipos del país.Y es que la concentración desarrollada en Montilla ha servido como última toma de contacto antes del desplazamiento a Granollers, donde la Selección Andaluza de Bádminton competirá frente a otros combinados autonómicos en una cita que reúne a algunos de los principales talentos nacionales de las categorías infantil y cadete.Con esta visita, Montilla refuerza su papel como sede de preparación para deportistas y selecciones, al tiempo que proyecta sus instalaciones municipales como espacios adecuados para el desarrollo de entrenamientos, concentraciones y encuentros deportivos vinculados al alto nivel.