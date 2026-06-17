Bodegas La Aurora logra una Medalla de Plata en el Concurso Internacional de Vinagres Vinavin

Eldeha conseguido la Medalla de Plata en el octavo Concurso Internacional de Vinagres Vinavin, un certamen celebrado en Córdoba con más de 100 muestras procedentes de distintos países y enmarcado en la segunda edición del Congreso Profesional del Vinagre Vinavin.El reconocimiento sitúa de nuevo a laentre las firmas destacadas de un sector que ha encontrado en Córdoba y en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles uno de sus territorios de referencia. El galardón premia la calidad de un producto elaborado a partir de la uva de la variedad autóctona, la Pedro Ximénez, y criado durante dos años en botas de roble americano mediante el tradicional sistema de criaderas y solera.Elde Bodegas La Aurora ha competido en una edición especialmente concurrida del Concurso Internacional de Vinagres Vinavin, que este año ha alcanzado su octava convocatoria con la participación de más de un centenar de muestras procedentes de diversas partes del mundo, entre ellas Hungría, Francia, Rumanía, Italia, Nueva Zelanda, Argentina o Colombia, además de España.El certamen está organizado por la Asociación de Amigos y Profesionales del Vinagre (Vinavin) y cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba. En esta ocasión, la entrega de premios se integró en la segunda edición del Congreso Profesional del Vinagre Vinavin, una cita que reunió en Córdoba a investigadores, productores, bodegas, consejos reguladores, comunicadores y profesionales vinculados a la gastronomía y a la promoción de los vinagres de calidad.En ese sentido, el premio obtenido por Bodegas La Aurora pone el foco en un vinagre que la propia cooperativa define como "un producto exclusivo y único, concebido para realzar y potenciar el sabor de muchos platos". Su elaboración parte de la uva Pedro Ximénez, variedad emblemática de Montilla-Moriles, y se completa con una crianza oxidativa de dos años en botas de roble americano, un proceso que conecta directamente con la tradición bodeguera de la comarca.Y es que el sistema de criaderas y solera, tan vinculado a la identidad vitivinícola del marco Montilla-Moriles, aporta a este vinagre dulzor, profundidad aromática y una complejidad que lo convierten en una herramienta gastronómica de primer nivel. No se trata solo de un aderezo, sino de un producto capaz de integrarse en elaboraciones saladas, escabeches, reducciones, salsas, ensaladas o platos de cocina creativa en los que la acidez y el equilibrio resultan determinantes.La Medalla de Plata conseguida por elrefuerza también la trayectoria de una cooperativa que forma parte de la historia vitivinícola reciente de Montilla. Nuestra Señora de La Aurora es una de las entidades de referencia en la DOP Montilla-Moriles y en la DOP Aceite de Lucena, con una actividad ligada tanto a la uva como al aceite de oliva virgen extra.Fundada a comienzos de la década de los sesenta por un grupo de agricultores montillanos reunidos en torno a la denominada Sociedad Mancomunada Vitivinícola, la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Aurora de Montilla nació oficialmente el 15 de diciembre de 1963, tras una asamblea celebrada en el patio de la bodega de Mesa, en la calle La Parra. No obstante, no sería hasta el 24 de marzo del año siguiente cuando quedó registrada ante el Ministerio de Trabajo.Antes de contar con las actuales instalaciones en El Carrerón, muy cerca del pago de El Parador, y bajo la presidencia de Antonio de la Torre, sus socios acordaron arrendar una treintena de lagaretas y bodegas de tinajas repartidas por distintos puntos de Montilla. Incluso llegaron a transportar mosto hasta una bodega de la vecina localidad de Montemayor para poder desarrollar la vendimia.En la actualidad, la cooperativa cuenta con unos 800 socios que aportan cosecha, de los que unos 230 entregan uva y el resto aceituna o ambos productos. Esa base social, unida a la continuidad de los métodos tradicionales de elaboración y crianza, permite entender el peso de La Aurora en el tejido agrario y bodeguero de Montilla.Con esta Medalla de Plata, Bodegas La Aurora suma un nuevo respaldo externo a la calidad de sus elaboraciones y proyecta el nombre de Montilla en un concurso internacional que reúne cada año vinagres de distintas procedencias. El premio distingue así un producto nacido de la Pedro Ximénez y de la paciencia de la crianza, dos señas de identidad que siguen vinculando la excelencia gastronómica al territorio de Montilla-Moriles.