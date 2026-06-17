El triatlón montillano vuelve a ser protagonista en el calendario andaluz

IV Acuatlón de Menores de Albolote

XIV Desafío Sierra Calima Posadas

XXXVII Triatlón Califas de Hierro

El triatlón montillano completó el pasado fin de semana una intensa agenda competitiva en Albolote y Posadas con varios podios autonómicos, triunfos individuales y una destacada presencia de sus deportistas en pruebas de base y de distancia sprint, en una doble jornada que volvió a situar a los deportistas de la localidad entre los protagonistas del triatlón andaluz.Además, la participación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón dejó resultados especialmente relevantes en el IV Acuatlón de Menores de Albolote, donde Jaime Ramírez y Nahikari Blanco se proclamaron campeones de Andalucía en categoría Cadete, y en el histórico Triatlón Califas de Hierro de Posadas, donde Alicia Soriano logró la victoria absoluta femenina y Marta Román completó el podio. A ello se sumó la destaca actuación de la montillana Laura Núñez en el XIV Desafío Sierra Calima Posadas, que estrenó con éxito su nueva distancia TRI77.La localidad granadina de Albolote acogió el pasado fin de semana el IV Acuatlón de Menores de Albolote, una competición de natación y carrera a pie organizada por el Ayuntamiento de Albolote con la colaboración de la Diputación Provincial de Granada, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. El Campus Náutico de la Universidad de Granada, situado junto al Embalse de Cubillas, volvió a convertirse en el epicentro del deporte base andaluz en una jornada que reunió a 130 jóvenes deportistas de las categorías comprendidas entre juvenil y prebenjamín.En ese sentido, uno de los principales focos de atención de la mañana estuvo situado en la categoría cadete, donde se pusieron en juego las medallas del Campeonato de Andalucía de Acuatlón 2026. Cerca de cuarenta deportistas participaron en una categoría que reunió a algunas de las principales promesas del triatlón andaluz y que volvió a confirmar el crecimiento de esta modalidad dentro de las edades de formación.En Cadete Masculino, Jaime Ramírez, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, se proclamó campeón de Andalucía tras completar la prueba con un tiempo de 14 minutos y 31 segundos. El dominio montillano-cordobés se completó con la medalla de plata de Pedro Luque, también integrante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, mientras que el bronce correspondió a Íñigo Molina, del Club Deportivo Triclub Babyschool. Además, Said Diallo finalizó en cuarta posición y Juan Rodríguez cerró el quinteto de deportistas del club entre los cinco primeros clasificados.Por otro lado, la categoría Cadete Femenino también dejó un resultado sobresaliente para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. Nahikari Blanco se adjudicó el título andaluz tras completar el recorrido en 17 minutos y 24 segundos, por delante de Carolina Santana, del Club Triatlón Torremolinos, y de Águeda Jurado, también del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que alcanzó la medalla de bronce. Paula Torres, por su parte, concluyó en octava posición.De igual modo, la actuación de la entidad montillano-cordobesa se extendió al resto de categorías de formación. En Juvenil Femenino, Begoña Molina consiguió la segunda posición, mientras que en Infantil Masculino Jaime Morales fue segundo y Mario Mesa finalizó cuarto. En Infantil Femenino, Nuria Ariza logró la tercera plaza, Esperanza López acabó cuarta e Iria Jiménez concluyó sexta.Además, en Alevín Masculino, Jesús López terminó en décima posición, mientras que en Alevín Femenino Elena Mesa subió al segundo escalón del podio, Berta López fue tercera y Lucía Rodríguez finalizó quinta. Estos resultados completaron una amplia presencia del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en una jornada marcada por el protagonismo de la cantera y por el elevado número de podios alcanzados por sus jóvenes deportistas.Y es que la cita de Albolote tuvo también una importancia añadida para los clubes andaluces al ser puntuable para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón, una clasificación que premia el trabajo desarrollado por las escuelas y entidades deportivas de toda Andalucía a lo largo de la temporada. La prueba fue, además, puntuable para el II Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Granada.Por otro lado, el IV Acuatlón de Menores de Albolote quedará también vinculado al nacimiento oficial del I Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores, una nueva competición autonómica impulsada para fortalecer esta disciplina entre los deportistas más jóvenes. Tras años de consolidación de los circuitos autonómicos de Duatlón, Duatlón Cros y Triatlón de Menores, este nuevo circuito nace con el propósito de ofrecer una estructura específica para el acuatlón de base.Tras esta primera parada en Albolote, el circuito continuará su recorrido por localidades como Cuevas del Almanzora, Chiclana, Torrox, Sevilla y Úbeda durante las próximas semanas. La jornada volvió a poner de manifiesto la buena salud de la cantera andaluza y el creciente interés que despierta el acuatlón entre los jóvenes deportistas.La localidad cordobesa de Posadas volvió a convertirse el pasado fin de semana en uno de los grandes focos del calendario andaluz con la celebración del XIV Desafío Sierra Calima Posadas, una competición organizada por el Ayuntamiento de Posadas con la colaboración de Cruzando la Meta, la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Triatlón. La prueba reunió a 139 deportistas y estrenó con éxito su nueva distancia TRI77.Además, esta nueva distancia fue una de las principales novedades de la edición, ya que nació como una apuesta de la organización para acercar el triatlón sina un mayor número de participantes mediante un formato más accesible que la tradicional media distancia. Los deportistas afrontaron un recorrido compuesto por 1.700 metros de natación, 62 kilómetros de ciclismo y 15 kilómetros de carrera a pie.La jornada estuvo marcada por las altas temperaturas y por el exigente trazado diseñado entre Hornachuelos y Posadas. En ese contexto, el estreno de la distancia TRI77 dejó una respuesta positiva por parte de los participantes y reforzó el papel del Desafío Sierra Calima Posadas como una de las citas de referencia del calendario andaluz de triatlón sinEn la competición masculina, Sergio Ortiz, del Peñota Dental Triatlón, se impuso con autoridad tras completar el recorrido en 2 horas, 58 minutos y 11 segundos. El triatleta andaluz lideró la prueba desde el inicio, después de obtener una renta de un minuto en la natación y ampliarla hasta los cuatro minutos a su paso por la segunda transición. En la carrera a pie también marcó el mejor parcial para sellar una victoria con más de diez minutos de ventaja.Por su parte, José María Jiménez, del DESAM.ES, logró la segunda posición con un registro de 3 horas, 8 minutos y 48 segundos, mientras que José Carlos López, del Club Deportivo Triatlón Guadiato, subió al tercer escalón del podio. Manuel Jesús Sánchez y Juan Carlos Nieto completaron las cinco primeras posiciones de la clasificación masculina.En categoría femenina, la competición tuvo como protagonista a la montillana Laura Núñez, del Triatlón Inforhouse Santiago, que se impuso tras una remontada en la carrera a pie. Marta García lideró el segmento de natación con dos minutos de ventaja sobre Laura Núñez y cuatro sobre Vanessa Ruiz, y posteriormente aumentó su renta en el tramo ciclista.Sin embargo, la exigente carrera a pie, marcada por el calor y la fatiga acumulada, cambió el desarrollo de la prueba. Laura Núñez alcanzó la cabeza de carrera y consiguió distanciarse de Marta García, que finalmente acabó en segunda posición. Leticia Menéndez, del Club Deportivo Elemental La Tribu 4BS Triatlón, completó el podio tras remontar en el tramo final, mientras que Vanessa Ruiz fue cuarta y Paula Saa cerró los puestos de las cinco primeras clasificadas.De igual modo, el XIV Desafío Sierra Calima Posadas formó parte del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026, lo que permitió a los participantes sumar nuevos puntos para una clasificación que continúa recorriendo diferentes municipios de la provincia a través de varias modalidades. Con el estreno de la distancia TRI77, la prueba abrió una nueva etapa dentro de su historia sin renunciar a su esencia de triatlón sinJunto al XIV Desafío Sierra Calima Posadas, la localidad cordobesa acogió también el pasado fin de semana el XXXVII Triatlón Califas de Hierro, una de las pruebas más veteranas y emblemáticas del calendario autonómico. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Posadas con la colaboración de Cruzando la Meta, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón, reunió a 185 participantes.Además, la competición se disputó sobre distancia sprint, con 750 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Con treinta y siete ediciones a sus espaldas, el Triatlón Califas de Hierro volvió a combinar tradición, organización y un elevado nivel competitivo en una jornada de especial importancia para el calendario andaluz.En la prueba masculina, Pedro Miguel Serrano y Javier Olmo protagonizaron una escapada inicial en el segmento de natación, que les permitió llegar a la primera transición con una renta de 42 segundos sobre Victoriano Raso y Alfonso Bastos. Durante el tramo ciclista, Javier Olmo marcó su propio ritmo y consiguió llegar líder en solitario a la segunda transición, con Victoriano Raso como perseguidor y el gran grupo a poco más de un minuto.Sin embargo, la carrera a pie alteró el desenlace previsto. Alfonso Bastos, del Triatlón Albacete RES, fue el más fuerte en el tramo final y se llevó la victoria después de superar a los hombres que marchaban en cabeza. Javier Olmo, del Isbilya-Sloopy Joe’s, concluyó en segunda posición, mientras que David Villén, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, completó el podio masculino con una meritoria tercera plaza. Victoriano Raso y Daniel Jurado cerraron las cinco primeras posiciones.Por otro lado, la competición femenina dejó un nuevo triunfo para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. Marta Román abrió la prueba con una escapada en solitario durante la natación, en la que consiguió medio minuto de ventaja sobre un grupo perseguidor formado por algunas de las principales favoritas, entre ellas Ainhoa Ruiz, Alicia Soriano, Julie Balcarova, Blanca Berlanga y Blanca Rodríguez.En el tramo ciclista, el grupo perseguidor logró recortar la diferencia hasta dar caza a Marta Román, de modo que varias aspirantes llegaron juntas a la segunda transición. La carrera a pie fue decisiva y Alicia Soriano, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, sacó todo su potencial para firmar el mejor parcial y lograr una victoria cómoda, con tiempo incluso para celebrar antes de cruzar la línea de meta.De igual modo, el podio femenino tuvo doble presencia del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, ya que Marta Román terminó tercera, a casi un minuto y medio de la vencedora. La segunda posición fue para Julie Balcarova, del Triatlón Inforhouse Santiago, que entró a medio minuto de Alicia Soriano. Blanca Berlanga y Ainhoa Ruiz completaron las cinco primeras posiciones de la clasificación femenina.Más allá de los resultados deportivos, el XXXVII Triatlón Califas de Hierro volvió a desempeñar un papel relevante dentro del calendario autonómico al formar parte del Circuito Andaluz de Triatlón 2026. La prueba cordobesa superó el ecuador de este circuito tras las citas celebradas anteriormente en Almería y Chiclana, y dejó únicamente la prueba de Punta Umbría como cierre definitivo de la competición autonómica.Además, la cita de Posadas también fue puntuable para el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026, lo que permitió a los deportistas seguir sumando puntos en una clasificación que continúa recorriendo diferentes municipios de la provincia. La combinación de historia, exigencia y nivel competitivo volvió a reforzar la condición del Califas de Hierro como una de las pruebas más reconocidas del triatlón andaluz.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026