La Escuela de Feminismo de Montilla clausura su segunda edición



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha clausurado la segunda edición de la Escuela de Feminismo en el Centro Municipal de Información a la Mujer tras varios meses de formación, reflexión y crecimiento personal para una treintena de mujeres, dentro de una iniciativa promovida por el Área de Igualdad que ha buscado favorecer el desarrollo personal, el autocuidado y la participación activa de las mujeres en la vida social del municipio.Además, este programa, que comenzó en octubre de 2025, ha permitido dar continuidad a la experiencia piloto desarrollada el año anterior y consolidar una de las propuestas formativas más participativas impulsadas desde la Concejalía de Igualdad. La iniciativa ha reunido durante el curso a mujeres de distintos perfiles y edades en torno a un espacio pensado para compartir aprendizajes, analizar situaciones cotidianas y reforzar herramientas personales vinculadas al bienestar, las relaciones familiares, el autoconocimiento y la igualdad.En ese sentido, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, señaló que esta segunda edición ha confirmado el interés de las mujeres montillanas por este tipo de iniciativas. “La Escuela de Feminismo es un ejemplo de la apuesta que venimos realizando para convertir este centro en un espacio abierto a toda la ciudadanía y especialmente a las mujeres, poniendo en marcha acciones que favorezcan su desarrollo personal y su participación activa en la sociedad”, señaló.Y es que la Escuela de Feminismo ha vuelto a funcionar como un punto de encuentro para mujeres que, más allá de asistir a sesiones formativas, han encontrado un entorno de diálogo y confianza en el que abordar cuestiones que atraviesan la vida diaria. El programa ha prestado atención a contenidos relacionados con el autocuidado, las relaciones familiares y el desarrollo personal, con el objetivo de ofrecer recursos útiles para afrontar situaciones cotidianas desde una perspectiva de igualdad.Por otro lado, Lidia Bujalance explicó que el programa ha contado este año con dos grupos de trabajo y alrededor de treinta participantes. “La acogida ha sido muy positiva. No solo por las herramientas y conocimientos que las alumnas adquieren para afrontar situaciones cotidianas relacionadas con el autocuidado, las relaciones familiares o el desarrollo personal, sino porque posteriormente se convierten en agentes que trasladan esos aprendizajes a sus entornos y contribuyen a generar bienestar y cohesión social”, afirmó.De igual modo, uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la incorporación de mujeres de perfiles y edades muy diversas. Frente a la primera experiencia, en la que predominaban mujeres de entre 50 y 60 años, este curso ha contado con participantes de diferentes generaciones, lo que ha ampliado de forma notable la franja de edad habitual y ha enriquecido el intercambio de experiencias dentro de los grupos.En este sentido, la responsable municipal valoró especialmente la llegada de nuevas usuarias al programa, al considerar que la diversidad de edades y trayectorias ha reforzado el sentido de la escuela como espacio abierto. “Hemos comprobado que cuestiones como el autoconocimiento, el autocuidado o la igualdad interesan a mujeres de todas las edades. Además, se han incorporado participantes que no formaban parte de los circuitos habituales del Área de Igualdad, algo que consideramos una excelente noticia porque nos permite llegar a más mujeres y ampliar el alcance de nuestras actividades”, indicó.Asimismo, la participación de mujeres que no formaban parte de los circuitos habituales del Área de Igualdad ha sido interpretada por el Ayuntamiento de Montilla como un avance en la capacidad de la iniciativa para llegar a nuevos sectores de la población. La escuela ha permitido acercar los recursos municipales a mujeres que, hasta ahora, no habían estado vinculadas a este tipo de actividades, ampliando así el radio de acción de las políticas locales de igualdad.Durante el cierre del programa, la teniente de alcalde también agradeció el trabajo desarrollado por la formadora María José Morales, encargada de impartir los contenidos de la Escuela de Feminismo tanto en esta edición como en la anterior. Su labor ha sido uno de los elementos de continuidad entre la experiencia piloto y la segunda edición, en un proceso que el Ayuntamiento de Montilla considera ya asentado dentro de la programación del Área de Igualdad.Además, el desarrollo de dos grupos de trabajo ha permitido adaptar mejor la dinámica del curso a las participantes y favorecer una atención más cercana. La estructura de la escuela ha facilitado que las alumnas pudieran compartir inquietudes y aprendizajes en un formato participativo, en el que la formación ha estado vinculada a experiencias concretas y a situaciones reconocibles en la vida cotidiana.De cara al próximo curso, el Ayuntamiento de Montilla ya ha avanzado su intención de dar continuidad a esta iniciativa con una tercera edición. “Ahora iniciaremos el proceso de evaluación para conocer las necesidades y propuestas de las participantes y seguir adaptando los contenidos. Nuestro objetivo es que la Escuela de Feminismo continúe creciendo y respondiendo a las inquietudes reales de las mujeres de Montilla”, concluyó la concejala.Con esta actividad, el Ayuntamiento de Montilla ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de políticas de igualdad orientadas a la formación, el empoderamiento y la participación activa de las mujeres en la vida social y comunitaria del municipio. La Escuela de Feminismo se consolida así como un recurso municipal que combina aprendizaje, acompañamiento y participación, con la voluntad de seguir creciendo a partir de las necesidades reales de las mujeres de Montilla.