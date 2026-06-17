El Ayuntamiento impulsa una herramienta para captar inversión ligada al turismo y la agroindustria



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto a disposición de empresas, emprendedores y agentes económicos el, una herramienta elaborada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD)para facilitar la llegada de nuevas inversiones y favorecer el desarrollo de proyectos empresariales vinculados al turismo, el patrimonio, la agroindustria, la gastronomía y los servicios.Además, el documento refuerza la estrategia municipal para consolidar a Montilla como un territorio atractivo para la inversión, ordenando en una misma guía los recursos, las ventajas competitivas y las oportunidades que ofrece el municipio a quienes quieran impulsar nuevas iniciativas económicas.La herramienta, que había sido dada a conocer el pasado mes de abril en Málaga ante representantes del ámbito empresarial andaluz, se ha acercado ahora al tejido productivo local como instrumento de apoyo al desarrollo económico de la ciudad.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “el Manual del Inversor pretende mostrar que Montilla es un lugar de oportunidades donde cualquier iniciativa empresarial puede encontrar las condiciones adecuadas para desarrollarse. Queremos ofrecer información útil, acompañamiento y una visión clara de las potencialidades que tiene nuestro municipio”.Y es que esta iniciativa se integra dentro del PSTD, dotado con 2,7 millones de euros de financiación procedente de fondos europeos. Este marco de actuación está permitiendo al Ayuntamiento de Montilla desarrollar proyectos estratégicos orientados a mejorar la oferta turística, recuperar espacios patrimoniales, impulsar la sostenibilidad y reforzar la competitividad de la ciudad como destino.El primer edil explicó que “este plan nos está permitiendo desarrollar proyectos estratégicos para mejorar nuestra oferta turística, recuperar espacios patrimoniales, impulsar la sostenibilidad y reforzar la competitividad de Montilla como destino. El Manual del Inversor viene a complementar ese trabajo facilitando que nuevas iniciativas privadas puedan sumarse a esta transformación”.Por otro lado, el manual se plantea como una guía práctica para que las personas interesadas en invertir en Montilla puedan conocer de forma clara las posibilidades que ofrece el municipio. El documento reúne información sobre sectores con potencial de crecimiento, oportunidades de negocio, líneas de apoyo institucional y recursos que pueden resultar útiles en el proceso de puesta en marcha o ampliación de un proyecto empresarial.De igual modo, el Manual del Inversor presta especial atención al enoturismo, la restauración, el alojamiento turístico, las experiencias vinculadas al patrimonio y la naturaleza, así como a la valorización de la agroindustria local. Son ámbitos que conectan de forma directa con la identidad económica, cultural y territorial de Montilla, una ciudad marcada por el peso del vino, por su patrimonio histórico y por la existencia de un tejido empresarial con capacidad para generar nuevas iniciativas.Además, el documento incorpora información práctica sobre incentivos, líneas de ayudas, bonificaciones fiscales, procedimientos administrativos y recursos de acompañamiento institucional. Con ello, el Ayuntamiento pretende facilitar la toma de decisiones y reducir algunas de las barreras que suelen encontrar las personas emprendedoras e inversoras cuando valoran la puesta en marcha de una actividad económica.El socio consultor de Estrategia y Organización (EOSA), Adolfo Neira, incidió en la importancia de implicar al sector privado en el crecimiento turístico y económico del municipio. “Las administraciones pueden generar las condiciones adecuadas, pero el turismo lo construyen las empresas. Esta guía pretende canalizar oportunidades, mostrar ejemplos de éxito y facilitar el acceso a información que ayude a impulsar nuevos proyectos”, indicó.En esa misma línea, el manual no se limita a ofrecer una descripción general del municipio, sino que busca presentar a Montilla como un espacio con condiciones concretas para el desarrollo de proyectos empresariales. La combinación de recursos turísticos, patrimonio, cultura del vino, gastronomía, servicios y agroindustria aparece así como una base sobre la que pueden construirse nuevas propuestas vinculadas tanto al visitante como a la economía local.Rafael Llamas afirmó que “Montilla tiene fortalezas muy definidas: una identidad ligada al vino única en el mundo, un patrimonio histórico relevante, una ubicación estratégica y un tejido empresarial dinámico. Este manual nos ayuda a ordenar todas esas oportunidades y a presentarlas de forma clara para quienes quieran invertir, crecer o desarrollar aquí su proyecto empresarial”.Por su propio planteamiento, la herramienta se concibe como un documento abierto y dinámico, con capacidad para actualizarse conforme surjan nuevas oportunidades de inversión y desarrollo. Esa vocación flexible permitirá incorporar nuevas líneas de actuación, adaptar la información a los cambios que se produzcan y mantener el manual como un recurso útil para empresas, emprendedores y agentes económicos.De este modo, el Ayuntamiento de Montilla vincula el Manual del Inversor a una estrategia más amplia de colaboración entre el sector público y el privado. La finalidad es seguir avanzando en la generación de empleo y riqueza en el municipio, al tiempo que se refuerza el papel de Montilla como destino turístico competitivo y como espacio de oportunidades para nuevos proyectos empresariales.