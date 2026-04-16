Montilla promociona en Málaga su potencial económico para atraer proyectos turísticos y empresariales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla presentó ayer en Málaga su Manual de Inversión ante el tejido empresarial del club Uppery, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades de inversión turística y el potencial económico del municipio como destino emergente en Andalucía.El acto, celebrado en la sede de este espacio empresarial malagueño, se enmarcó dentro de la estrategia municipal para posicionar a Montilla como un enclave atractivo para la inversión turística y empresarial, poniendo en valor sus recursos vinculados al vino, la gastronomía, el patrimonio y la sostenibilidad.En ese sentido, el documento presentado, bajo el título, recoge de forma estructurada el potencial del municipio, así como un catálogo de proyectos y facilidades administrativas dirigidas a personas inversoras.Durante la presentación se puso de relieve que Montilla atraviesa una fase de transformación estratégica impulsada por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), orientado a consolidar un modelo de turismo de calidad, sostenible y experiencial, capaz de generar nuevas oportunidades económicas en el territorio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que “este manual es una herramienta clave para atraer inversión y mostrar que Montilla es un destino preparado para acoger proyectos empresariales con garantías”, y subrayó además que “contamos con un entorno favorable, una identidad propia muy potente y un acompañamiento institucional cercano que facilita todo el proceso inversor”.De igual modo, el primer edil, acompañado por el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, y el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que “la presentación en Málaga supone un paso más en nuestra estrategia de captación de inversión, acercándonos a ecosistemas empresariales dinámicos como el de Uppery, donde existe un gran interés por proyectos vinculados al turismo y la innovación”. Asimismo, añadió que “Montilla ofrece un alto margen de crecimiento en sectores como el enoturismo, el oleoturismo y los servicios turísticos avanzados”.El manual incluye información detallada sobre el contexto económico y turístico del municipio, con datos actualizados del mercado que apuntan a más de 16.000 estancias hoteleras anuales y a un crecimiento en atenciones turísticas del último año de un 49 por ciento, muchas de ellas vinculadas al turismo del vino. A ello se suman incentivos públicos, bonificaciones fiscales y el acompañamiento institucional a la inversión.La jornada, organizada con el apoyo del diario, continuó tras la presentación con una primera mesa de debate centrada en las oportunidades de crecimiento empresarial desde Málaga hacia otros territorios, así como una segunda dedicada al papel del turismo de interior como complemento estratégico al modelo tradicional de sol y playa.En ambos encuentros participaron, en representación de Montilla, Carmen Giménez Alvear, de la, y Gonzalo Bellido, del Museo del Aceite Juan Colín, junto a representantes de empresas y agencias del sector turístico como Tour10, Opentours,, Trops o Bio Venture y Fundraising Manager.En ese contexto, la presencia de firmas vinculadas al territorio permitió visibilizar el potencial de sectores como el vitivinícola y el oleícola. De este modo,, fundada en 1729 y considerada la bodega más antigua de Andalucía, reivindicó su papel como referente histórico y productivo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La empresa, con casi tres siglos de trayectoria, estuvo representada por Carmen Giménez Alvear, presidenta de la Fundación Alvear, que recordó que esta empresa familiar ha reforzado en los últimos años su compromiso con la sostenibilidad, avalado por certificaciones específicas que reconocen su apuesta por la calidad y el respeto al entorno.De igual modo, la firma, vinculada a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena, constituye otro ejemplo del potencial agroalimentario local, con una producción de aceites de oliva virgen extra reconocida a nivel nacional e internacional y una estrategia que combina calidad, exportación y turismo experiencial en el entorno del Molino Juan Colín.Por último, desde el Consistorio se valoró de forma positiva la acogida de esta presentación en Málaga, destacando la importancia de establecer alianzas con el tejido empresarial andaluz para seguir generando oportunidades que contribuyan al desarrollo económico local.Asimismo, el Ayuntamiento avanzó su intención de continuar desarrollando nuevas acciones de promoción del Manual de Inversión en distintos foros empresariales y profesionales con el objetivo de atraer inversión y consolidar el posicionamiento de Montilla como destino de referencia en el sur de Europa.