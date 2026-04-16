El Congreso Nacional de Investigación Enológica finaliza con una visita a Montilla

Elha reunido desde el pasado lunes en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) a 150 especialistas del ámbito vitivinícola y se ha clausurado esta misma tarde tras un intenso programa científico y técnico que ha culminado con una visita y almuerzo en, consolidando a Montilla como uno de los principales focos de investigación y transferencia enológica.Durante varias jornadas, personal investigador, representantes de bodegas y empresas vinculadas a la producción de vinos y vinagres compartieron avances científicos y experiencias profesionales en un encuentro que, según explicó la profesora de la UCO, María Teresa García Martínez, presidenta del comité organizador y directora del grupo Vitenol-AGR146, ha permitido presentar un total de 38 comunicaciones orales y 106 pósteres científicos.En ese sentido, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, destacó en su intervención que la celebración de este congreso pone de manifiesto “la relevancia de Andalucía en la investigación y transferencia enológica”, evidenciada tanto en la existencia de, al menos, veinte equipos científicos especializados en los distintos campus andaluces —seis de ellos en Córdoba— como en la amplia oferta formativa en el ámbito vitivinícola.Por su parte, la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UCO, Lourdes Arce, subrayó durante el encuentro “el potencial económico y científico del sector en el marco de la Denominación de Origen Montilla Moriles”, en referencia a uno de los territorios vitivinícolas con mayor proyección investigadora y productiva.La conferencia inaugural corrió a cargo de Manuel Ramírez Fernández, catedrático con una amplia trayectoria en microbiología, genética, bioquímica, tecnología de alimentos y edafología aplicada al ámbito enológico, quien abordó “El viaje del Vino: 8000 años de historia”.A partir de esta intervención, el congreso dio paso a un amplio programa de ponencias y debates centrados en la viticultura, la microbiología enológica, el control de calidad o la tecnología del vino y sus derivados, favoreciendo el intercambio de conocimiento entre la comunidad científica y el sector productivo.El encuentro, que ha contado con el patrocinio de distintas firmas del sector, entre ellas, Bodegas Pérez Barquero y, se ha desarrollado conforme a un completo programa de actividades que se ha extendido desde el pasado lunes.Al día siguiente, el programa continuó con la acreditación de asistentes y la presentación del congreso, dando paso a una ponencia invitada centrada en viticultura, en la que Mario de la Fuente Lloreda abordó la posibilidad de reducir el contenido en azúcar manteniendo la acidez y la estructura fenólica en climas cálidos.Tras una pausa café con sesión de pósteres, se celebró la primera sesión de comunicaciones orales, en la que participaron investigadores de distintas universidades y centros científicos, abordando cuestiones como el desarrollo del aroma varietal, la calidad sensorial de vinos sin alcohol, procesos de acetificación o técnicas de fermentación y pasificación de la uva.Posteriormente, la jornada incluyó un almuerzo de trabajo y una nueva ponencia invitada a cargo de Antonio Morata, centrada en la caracterización ómica y su aplicación en bioacidificación, antes de retomar las comunicaciones orales en una segunda sesión dedicada a la monitorización de fermentaciones, alternativas al uso de dióxido de azufre o el impacto de distintas prácticas enológicas. La tarde concluyó con una presentación de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, una cata, una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba y una ruta de tapas por tabernas cordobesas.Por otro lado, la jornada del miércoles se inició con una ponencia sobre microbiología del suelo y estrés del viñedo, seguida de una sesión de pósteres y una intervención dedicada a la digitalización de las bodegas a través del proyecto. A continuación, se desarrolló la tercera sesión de comunicaciones orales, que abordó desde la evolución del perfil sensorial de vinos hasta estrategias de economía circular, reducción de sulfitos o mejora del color en vinos tintos.Tras el almuerzo de trabajo, el programa incluyó la entrega del premio a la mejor tesis doctoral en investigación vitivinícola de 2026, así como dos mesas redondas centradas en la transferencia del conocimiento y en la innovación en vinagres y derivados de la uva, con la participación de representantes de bodegas, consejos reguladores y personal investigador. La jornada se completó con la asamblea del congreso y una cena oficial en el Restaurante Bodegas Campos.Finalmente, la jornada de clausura, celebrada hoy, ha arrancado con un taller sobre bioprotección antes del traslado de los participantes a Montilla, donde han visitado las instalaciones de Bodegas Pérez Barquero. Desde su fundación en 1905, esta institución, todo un emblema de la comarca vitivinícola cordobesa, ha cuidado con la mayor atención y esmero todas las labores que giran alrededor de la creación del vino. El programa ha concluido con un almuerzo y el regreso a Córdoba, poniendo fin a un congreso que ha servido de punto de encuentro entre ciencia y sector productivo en torno al vino y sus derivados.