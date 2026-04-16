El Come & Pizza Montilla cae en las eliminatorias por el título provincial

Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo: Álex Rubio (5), Luis Regueiro (11), Carlos Jurado, José Núñez (7), Carlos León (3), Ángel Pimentel (12), Fran Toledano (6), Pedro Guerrero (2), Álvaro Martín (4), José Antonio Torres (14), Juan Carlos Tinahones (8) y Álvaro Padilla (4).

Álex Rubio (5), Luis Regueiro (11), Carlos Jurado, José Núñez (7), Carlos León (3), Ángel Pimentel (12), Fran Toledano (6), Pedro Guerrero (2), Álvaro Martín (4), José Antonio Torres (14), Juan Carlos Tinahones (8) y Álvaro Padilla (4).

Come & Pizza Montilla: Rodrigo Prieto, Jorge Delgado (2), Javi Sánchez (5), Víctor Vega (4), Miguel Bellido (2), Edu Merino (7), Omar Jiménez (5), Rafa Sánchez (12), Álex Herrador, Agus Mora (21), Samu Navarro y Mario Carmona (6).

Rodrigo Prieto, Jorge Delgado (2), Javi Sánchez (5), Víctor Vega (4), Miguel Bellido (2), Edu Merino (7), Omar Jiménez (5), Rafa Sánchez (12), Álex Herrador, Agus Mora (21), Samu Navarro y Mario Carmona (6).

Parciales: 14-8; 23-24; 20-17; 21-13.

Finaliza la temporada para el equipo sénior masculino del Club Baloncesto Montilla. A pesar de tomar la delantera en la eliminatoria de cuartos ante la Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo al vencer en el primer encuentro, las dos derrotas en el segundo y tercer partido, respectivamente, han provocado una despedida demasiada temprana para los de David Gómez.En el partido decisivo de la eliminatoria, la igualdad en la contienda fue la nota predominante, siendo el primer y último cuarto los peores momentos para los montillanos que no fueron capaces de dar la vuelta al marcador en ningún momento.El choque comenzó con dos equipos mermados en ataque, observándose más errores que aciertos sobre el aro. El juego interior de sendos contendientes era la herramienta más utilizada, siendo el bagaje anotador escaso (7-5, m. 4:55). Pasado el ecuador del primer acto, los fallos desde la zona y los lanzamientos de tiro libre hicieron mella a los montillanos, que vieron como su rival alcanzó una ventaja de +6 al finalizar el cuarto (14-8).El segundo cuarto tuvo una imagen muy similar al inicio, con errores en la elección de tiro, siendo el rebote favorable a los locales. A pesar de ello, llegó la reacción vinícola a cuatro minutos del final del período. Varios triples y acciones dentro de la pintura acortaron distancias, acercándose los montillanos en el electrónico (37-32).Tras el paso por vestuarios, la alternancia en la posesión trajo pérdidas en ambos bandos, aprovechando mejor sus acciones un Encinarejo que se colocó con un +10 de ventaja a cinco minutos del final del cuarto. La acumulación de faltas hizo que sendos planteles fueran a la línea de tiro libre, aspecto dominado ligeramente por los montillanos que hizo que las distancias en el marcador se acortaran (57-49).Ya en el cuarto final, los montillanos volvieron a aprovechar el acierto desde la línea de tiro libre para colocarse a cinco puntos, pese a ello, un parcial de 6-0 para los locales volvió a establecer una diferencia cada vez más complicada de disminuir.Además de ello, los nervios se apoderaron de los montillanos, errando acciones desde el perímetro buscando reducir la desventaja. Esto trajo consigo la posibilidad de provocar acciones ofensivas al cuadro local, consiguiendo anotar a través de juego interior para aumentar el resultado hasta el definitivo 78-62.