‘Septiembre en RE menor’: el primer poemario de Ana Requena Muñoz



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La autora montillana Ana Requena Muñoz presentó este jueves en la Casa de las Aguas su poemario, una obra íntima que explora el amor, la emoción y la vivencia personal a través del verso libre. La cita, que reunió a representantes del ámbito cultural, sirvió para dar a conocer una obra que ha sido reconocida recientemente con el XIX Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba”, convocado por la Asociación Cultural Andrómina.Durante la presentación, la autora estuvo acompañada por el reconocido poeta montillano Antonio Varo Baena y por Elena Cobos Ruiz, presidenta de la Asociación Cultural Andrómina, mientras que la directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, Elena Bellido Vela, fue la encargada de introducir un acto que incluyó un acompañamiento musical que reforzó el vínculo entre poesía y música que atraviesa todo el poemario, una relación que la propia autora subrayó durante su intervención y que también se hizo presente en el recital.recibió el pasado mes de enero el reconocimiento unánime del jurado del XIX Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba”, integrado por Ángela Mallén, Manuel Rámila Alarcón, Antonio Varo Baena y Elena Cobos Ruiz, que acordó por unanimidad conceder el galardón a Ana Requena Muñoz.Desde la Asociación Cultural Andrómina subrayaron “la cualidad poética de toda su poesía con una imaginativa riqueza de imágenes, la unidad del poemario, el dominio del lenguaje y el ritmo de las composiciones, no exenta de honda emoción poética y un uso contenido pero eficaz de las metáforas”. Asimismo, el fallo del jurado puso el acento en un trabajo que, con el tema del desamor, “vislumbra tanto el amor por la vida como la inevitable secuela del sufrimiento amoroso”.Durante el acto celebrado en la Casa de las Aguas, Elena Cobos Ruiz valoró la trayectoria de un premio que alcanza su decimonovena edición y mantiene carácter internacional. En ese sentido, señaló que “lo han ganado autoras de Argentina, Chile o distintas comunidades de España” y subrayó el significado especial de esta edición al afirmar que “este año la satisfacción es doble, porque la ganadora no solo es de Córdoba, sino de Montilla”.Asimismo, Elena Cobos recordó que el Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba” es un certamen dirigido a mujeres, ya que “desde Andrómina creemos en la discriminación positiva y en la necesidad de dar impulso a la mujer”, al tiempo que destacó que “tenemos una trayectoria de autoras con gran proyección a nivel nacional, lo que supone una satisfacción enorme”.Por su parte, Ana Requena Muñoz explicó el origen y la naturaleza de su obra, que definió como “un poemario producto de estar viva, que tiene que ver con el amor y con la aceptación del amor en todas sus formas, incluso en su finitud”. En esa misma línea, la autora montillana añadió que se trata de “un diario hecho con palabras y en verso de un sentir y de una emoción intensa concentrada en poco tiempo”, en alusión a un proceso creativo desarrollado en un periodo breve, marcado por una intensa experiencia emocional.Aunque este libro supone su primera publicación, la autora cuenta con una trayectoria previa de escritura en la intimidad, un trabajo constante que, según explicó, había permanecido hasta ahora sin ver la luz. Su vinculación con la literatura se remonta a años atrás, tanto en el ámbito personal como en el profesional, ya que ejerce como profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera.Además, la música se configura como uno de los elementos vertebradores de su primer poemario —no en vano, es autora del guion del espectáculo músico-teatral, del grupo Capachos—. “La música es esencial. Me pasa como con el vino: quizá no tenga el conocimiento técnico, pero sé sentirla”, afirmó la autora, poniendo de relieve una sensibilidad que se traslada a la estructura y al tono de sus composiciones que conjugan emoción, vivencias y expresión artística.