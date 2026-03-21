La Cooperativa La Unión acogerá una jornada técnica sobre viticultura y nuevas tecnologías

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles celebrará el próximo jueves 26 de marzo una jornada técnica del Aula de Viticultura en el salón de actos de lade Montilla, con un programa que abordará desde las enfermedades de la madera hasta la digitalización y la Inteligencia Artificial aplicadas al viñedo.La cita, dirigida a operadores del sector vitivinícola, se desarrollará a lo largo de toda la mañana en las instalaciones de la cooperativa, ubicadas en la Avenida de Italia de Montilla, y forma parte de las actividades impulsadas por el propio Consejo Regulador para fomentar la transferencia de conocimiento técnico en el ámbito agrario.La jornada arrancará a las 9.00 horas con el proceso de inscripciones, que se podrá formalizar previamente. A continuación, a las 9.15 horas, tendrá lugar la recepción de los asistentes y la entrega de documentación, en un acto que contará con la participación de Francisco Fernández Jurado, gerente de la Cooperativa La Unión; Juan Manuel Centella, presidente del Aula de Viticultura; Valeriano Rosales, teniente de alcalde de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Montilla; y Francisco Ramón Acosta, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.Seguidamente, a las 9.30 horas, se procederá a la inauguración de las jornadas, que dará paso al primer bloque técnico con la presentación del proyecto. Esta ponencia será impartida por Anabel Alba González, del Área de Investigación e Innovación de la Fundación Juana de Vega, y por Juan Carlos Hernández, jefe de proyectos de ITER Investigación.A partir de las 10.30 horas, la programación continuará con una intervención centrada en “Las enfermedades de madera. Su importancia en el viñedo”, a cargo de David Gramaje Pérez, doctor ingeniero agrónomo del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino de La Rioja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el área de viticultura.Tras este bloque, a las 11.30 horas, se realizará una pausa que permitirá a los asistentes intercambiar impresiones antes de retomar la actividad formativa. De este modo, la jornada se reanudará a las 12.00 del mediodía con una ponencia dedicada al proceso de digitalización y la aplicación de la Inteligencia Artificial en el sector agrario, con especial atención a su aplicabilidad en el viñedo.Esta sesión contará con la participación de Rosa Gallardo Cobos, directora de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba, y de Adolfo Peña Acevedo, profesor titular del área de proyectos del Departamento de Ingeniería Rural de la Etsiam.Posteriormente, a las 13.00 de la tarde, se celebrará una mesa redonda bajo el título “Manejo del suelo. Aplicabilidad en la Política Agraria Común 2026”, que estará moderada por Enrique Garrido, director-gerente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles.En este espacio participarán María del Pilar Ramírez, técnica especialista coordinadora del Centro IFAPA de Cabra, y Juan Ramón Villegas, jefe de servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.Por otro lado, la clausura de las jornadas está prevista para las 14.00 de la tarde y correrá a cargo del propio Enrique Garrido, junto a Juan Ramón Villegas y Valeriano Rosales. Como cierre de la actividad, la organización ha previsto ofrecer a los asistentes una copa de vino de la DOP Montilla-Moriles.De igual modo, el Consejo Regulador ha trasladado su invitación a todos los operadores del sector, expresando su deseo de contar con una amplia participación en esta jornada técnica orientada a reforzar la formación y la innovación en el ámbito vitivinícola.