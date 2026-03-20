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Trasladan al Hospital de Montilla a los cuatro heridos en un accidente en La Montiela

Cuatro hombres han resultado heridos esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la carretera comarcal CO-5300, a su paso por La Montiela, una de las pedanías de Santaella, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.


El Teléfono 1-1-2 atendió sobre las 18:50 de esta tarde un aviso que alertaba de una salida de vía de un todoterreno a la altura de La Montiela, una de las pedanías de Santaella. La sala coordinadora lo trasladó a los Bomberos de Puente Genil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico para la atención de los afectados.

Aunque en un principio se comunicó la existencia de una persona atrapada, a la llegada de los operativos ya había podido salir por sus propios medios. En total, han sido cuatro los heridos a causa del accidente, todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, y han sido evacuados en ambulancia al Hospital de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO (ARCHIVO)

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