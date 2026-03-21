El flag football regresa mañana a Montilla tras cinco años de ausencia

Montilla se vestirá mañana de gala para acoger la cuarta jornada de la, una cita que reunirá a los equipos del grupo Oeste desde las 9:00 horas en una intensa jornada de competición que supondrá el retorno de este evento a la localidad, tras cinco largos años de ausencia.El campo de juego acogerá una sucesión de encuentros en los que el público podrá acercarse a una modalidad deportiva en pleno crecimiento, con la participación del conjunto local Montilla Circus, que ejercerá como anfitrión en una jornada especialmente señalada dentro del calendario liguero. La cita se presenta, además, como una oportunidad para consolidar la presencia del flag football en el municipio y reforzar el vínculo entre el equipo y la afición.En ese contexto, el equipo montillano afrontará un exigente triple compromiso a lo largo de la mañana. A las 11:20 horas se medirá a Huelva Sailors; posteriormente, a las 12:30 del mediodía, se enfrentará a Hispalis Flag, y cerrará su participación a las 13:40 de la tarde frente a Córdoba Bulls. Se trata de tres encuentros que pueden resultar determinantes en la clasificación de un grupo caracterizado por la igualdad y la competitividad.Y es que Montilla Circus llegará a esta jornada en un momento destacado de la temporada, liderando el grupo Oeste y manteniéndose invicto tras la disputa de las tres primeras jornadas. El balance de siete victorias y ninguna derrota, acompañado de 234 puntos a favor y solo 37 en contra, refleja el alto nivel competitivo del conjunto, que se ha consolidado como uno de los referentes andaluces en esta modalidad.De igual modo, la jornada de Montilla adquiere un valor añadido dentro del desarrollo de la competición. La décima edición de la Liga Andaluza de Flag Football arrancó el pasado mes de febrero con la participación de 19 equipos distribuidos en tres grupos geográficos —Oeste, Centro y Este—, una estructura diseñada para optimizar los desplazamientos y favorecer enfrentamientos más equilibrados durante la fase regular.En el grupo Oeste, Montilla Circus compite junto a Aljarafe Harriers, Córdoba Bulls, Huelva Sailors, Hispalis Flag, Sevilla Eagles y Sevilla Linces, en una fase regular en la que cada partido resulta clave, ya que el sistema de competición establece que accederán a loslos dos primeros clasificados de cada grupo, además de los dos mejores terceros.Por otro lado, la celebración de esta jornada en la localidad supone recuperar un evento que no se organizaba en Montilla desde hacía cinco años, lo que refuerza el papel del municipio dentro del circuito andaluz de este deporte. Asimismo, permitirá a vecinos y aficionados disfrutar de una disciplina que continúa ganando presencia en el panorama deportivo y que formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028.Por todo ello, desde el club se anima a vecinos y aficionados al deporte a acercarse hasta el anexo al Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" y vivir una mañana de competición y espectáculo en Montilla, en una jornada que combinará deporte y camaradería sobre el terreno de juego.