El Cuerpo de Romanos de Jesús Preso visitará mañana las residencias de mayores de Montilla

El Cuerpo de Romanos de Jesús Preso celebrará mañana una salida extraordinaria que recorrerá distintas calles del municipio para visitar las dos residencias de mayores del municipio: el Centro Residencial para Mayores "San Juan de Dios", ubicado junto a la iglesia de San Agustín, y el Asilo de San Rafael, cuyos residentes podrán compartir un momento especial con esta agrupación, que se ha convertido en un símbolo de la Semana Santa montillana y, en especial, del Jueves Santo.La comitiva iniciará su recorrido a las 10.30 de la mañana desde la calle Escuelas, continuando por la calle Herradores y la Corredera, para adentrarse después en Santa Ana y proseguir por la calle Ancha hasta alcanzar el entorno del Centro Residencial para Mayores "San Juan de Dios".Posteriormente, hacia las 11.00 de la mañana, el itinerario continuará nuevamente por la calle Ancha para seguir por Fuente Álamo y la calle Médico Cabello, enlazando posteriormente con la Puerta de Aguilar, la Avenida de Andalucía y la calle José Ortiz Sánchez.Desde allí, el pasacalles avanzará hacia la Plaza de la Merced, para discurrir después por las calles Ana Ximénez y Asunción de Alvear, alcanzando más tarde la calle Francisco Zafra Contreras. La comitiva proseguirá por Virgen de las Viñas y Juan de la O, antes de encarar la calle Santa Teresa Jornet.Será en este punto donde, en torno a las 11.30 de la mañana, el Cuerpo de Romanos llegará al Hogar San Rafael, uno de los momentos más significativos de la jornada, concebido como un gesto de cercanía hacia las personas mayores de la localidad.Tras esta visita, el recorrido continuará por la calle Santa Teresa Jornet para enlazar con Historiador Martín de Roa y Vista Hermosa, regresando posteriormente a Juan de la O y retomando el paso por Virgen de las Viñas. Desde allí, la banda se dirigirá hacia la Avenida María Auxiliadora y volverá a incorporarse a la Avenida de Andalucía, la Puerta de Aguilar y la Corredera, donde el itinerario concluirá en torno a las 12.30 del mediodía.Esta salida extraordinaria se inscribe en la línea de actividades que el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso viene desarrollando en los últimos años para reforzar su vínculo con Montilla. No en vano, la formación ya protagonizó en 2025 una visita similar a centros de mayoresEn ese contexto, la agrupación continúa consolidando su papel como elemento esencial dentro del patrimonio cofrade montillano. Su presencia en la escenificación del Prendimiento, una tradición con profundas raíces históricas en la localidad, ha contribuido a mantener viva una representación que ha atravesado distintas etapas a lo largo del tiempo, desde sus primeras reorganizaciones en el siglo XX hasta su recuperación definitiva en las últimas décadas.Además, hace apenas unas semanas, el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso ofreció unque reunió a numerosos vecinos y sirvió para estrenar la marcha, una composición que refuerza el vínculo entre la música y la identidad cofrade de la ciudad.