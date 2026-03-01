Montilla arropa al Cuerpo de Romanos de Jesús Preso en su concierto de marchas

La música del Cuerpo de Romanos de Jesús Preso llenó anoche la Parroquia de Santiago Apóstol con un concierto de marchas procesionales que reunió a numerosos vecinos y permitió el estreno de la obra, una composición creada expresamente para enriquecer el repertorio de esta formación y reforzar su vínculo con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza.Desde minutos antes de la hora prevista, el interior de uno de los templos más emblemáticos de la ciudad comenzó a recibir al numeroso público que acudió para arropar a una formación cuya presencia constituye una de las estampas más reconocibles del Jueves Santo en Montilla.La cita, fijada a las 21.30 de la noche, ofreció a los asistentes la oportunidad de escuchar una selección de marchas procesionales interpretadas por el Cuerpo de Romanos, en un ambiente marcado por la cercanía, el respeto y la profunda conexión entre la música y la memoria colectiva en torno a la hermandad que protagoniza la tarde-noche del Jueves Santo en Montilla.Además, el concierto adquirió un significado especial con la presentación de, una nueva marcha firmada conjuntamente por Rafael Jesús Martín Montes y José Antonio Muñoz Pérez. Esta composición nace vinculada a la propia historia de la formación y a la implicación directa de sus integrantes en la vida musical y cofrade de la hermandad.En ese sentido, Rafael Jesús Martín Montes mantiene una estrecha relación con el Cuerpo de Romanos, entre cuyas responsabilidades destaca la coordinación de la sección musical durante los actos de la Semana Santa. Bajo su asesoramiento musical, la formación ha continuado representando elen la tarde del Jueves Santo, una tradición profundamente arraigada en el patrimonio religioso de Montilla.Por otro lado, el joven músico montillano José Antonio Muñoz Pérez aporta a esta nueva composición una trayectoria creciente en el ámbito cofrade. Integrante de la Banda de Música Pascual Marquina, su vinculación con la música se remonta a su infancia, cuando, con apenas tres años, acompañaba a su padre y a su tío en la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Preso, vistiendo trajes confeccionados por su abuela.Aquellas vivencias tempranas dejaron una huella profunda en su desarrollo artístico, tal y como el propio autor explicó al referirse a su proceso creativo: “la música tiene el poder de evocar emociones profundas y de conectar el alma con los recuerdos más significativos. La marcha procesional que he compuesto nace de una necesidad íntima de rendir homenaje a esos momentos vividos junto a mis seres queridos, acompañando a la Virgen en procesión”.De igual modo, el compositor evocó sus primeros pasos en este camino musical señalando que “aquellas primeras experiencias, envueltas en emoción y fervor, fueron aún más especiales gracias a los trajes que mi abuela me confeccionaba con tanto cariño”. Esa evolución personal y artísticaque, como él mismo afirmó, suponen una vivencia especialmente significativa, hasta el punto de que “poder transformar un trocito de mí en música e interpretarlo junto a ellos es, sin duda, una de las cosas más bonitas que me han ocurrido como músico”.Y es que el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso constituye hoy una pieza esencial dentro de la identidad cofrade montillana. Recuperado por la hermandad en el año 2000 como heredero de una tradición que se remonta a 1929, el colectivo ha retomado cometidos históricos como la guardia durante el besapiés del Domingo de Ramos, la escolta de la imagen titular en la tarde y noche del Jueves Santo y la escenificación del Prendimiento, uno de los momentos más esperados de la Semana Santa local.Asimismo, la agrupación ha trabajado en la conservación y difusión de su patrimonio, entre cuyos elementos destaca su estandarte histórico, restaurado e incorporado nuevamente al cortejo procesional a comienzos del presente siglo. Su evolución también ha estado marcada por la creación de una banda de cornetas y tambores y por la recuperación de tradiciones como el toque de diana en la mañana del Jueves Santo.En los últimos años, el Cuerpo de Romanos ha continuado impulsando actividades culturales y conmemorativas, como las desarrolladas con motivo del vigésimo quinto aniversario de su recuperación, que incluyerony propuestas divulgativas sobre su historia, contribuyendo a mantener vivo un legado que forma parte del imaginario colectivo de Montilla.Anoche, ese legado encontró un nuevo cauce de expresión en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde la música volvió a convertirse en un puente entre generaciones, entre la memoria y el presente, y donde el público respondió con una presencia masiva que confirmó el profundo arraigo y la vigencia de una tradición que sigue escribiendo nuevas páginas a través de sus acordes y del ritmo solemne de la granadera.