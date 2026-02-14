Montilla Circus inicia este domingo su participación en la X Liga Andaluza de Fútbol Flag

La décima edición de la Liga Andaluza de Fútbol Flag dará comienzo mañana domingo, 15 de febrero, en la localidad sevillana de Las Pajanosas con la participación del club Montilla Circus, que afronta una nueva temporada en una competición ya consolidada en el calendario deportivo regional que, este año, reúne a 19 equipos distribuidos en tres grupos geográficos.La cita marcará el arranque de una campaña que refuerza el crecimiento de esta modalidad en Andalucía. Y Montilla Circus volverá a estar presente en la liga, manteniendo su participación ininterrumpida desde la creación del campeonato, lo que lo convierte en uno de los conjuntos habituales del torneo autonómico.En esta décima edición, la competición experimenta un importante aumento de equipos inscritos, hasta alcanzar los 19, una cifra que ha llevado a la organización a estructurar el campeonato en tres grupos —Oeste, Centro y Este— con el objetivo de optimizar los desplazamientos y reforzar la competitividad entre los conjuntos participantes. Esta nueva distribución territorial pretende facilitar la logística de los clubes y, al mismo tiempo, favorecer enfrentamientos más equilibrados durante la fase regular.En ese contexto, Montilla Circus ha quedado encuadrado en el Grupo Oeste, donde tendrá que medirse a Aljarafe Harriers, Córdoba Bulls, Huelva Sailors, Hispalis Flag, Sevilla Eagles y Sevilla Linces. Se trata de una fase regular que se prevé exigente y muy igualada, con encuentros que pueden resultar decisivos desde las primeras jornadas.El sistema de competición establece que accederán a loslos dos primeros clasificados de cada grupo, además de los dos mejores terceros, lo que garantiza una intensa lucha por cada victoria desde el inicio de la temporada. Cada punto puede marcar la diferencia en un campeonato que, por número de participantes y nivel deportivo, apunta a ser uno de los más competitivos hasta la fecha.La primera jornada se disputará este domingo en Las Pajanosas. Allí, el conjunto montillano debutará frente a Sevilla Linces a las 11:10 de la mañana y, posteriormente, se enfrentará a Córdoba Bulls a las 14:15 de la tarde. Este último encuentro podrá seguirse en directo a través del, lo que permitirá que aficionados y seguidores acompañen al equipo a distancia en este estreno liguero.Además, el calendario de la fase regular ya tiene fijadas sus siguientes citas. La competición continuará el 21 de febrero en Punta Umbría; el 8 de marzo en Córdoba; el 21 de marzo en Montilla —una jornada especialmente señalada al ejercer el club como anfitrión—; el 11 de abril nuevamente en Córdoba y el 26 de abril en Sevilla. Estas sedes configurarán el recorrido de una fase regular que se extenderá hasta finales de abril.Por otro lado, los, en los que se decidirá el campeón de esta décima edición de la Liga Andaluza de Fútbol Flag, se celebrarán los días 9 o 10 de mayo en una sede que aún está por determinar. Será entonces cuando los mejores clasificados de cada grupo se disputen el título en el tramo decisivo de la temporada.De igual modo, esta nueva campaña confirma la consolidación de la Liga Andaluza de Fútbol Flag como el principal escaparate de esta modalidad en la comunidad autónoma. El incremento de equipos y la estructuración por grupos geográficos evidencian la expansión de un deporte que continúa ganando presencia en el panorama andaluz.Montilla Circus afronta así el reto con la intención de seguir compitiendo al máximo nivel y de representar a Montilla en el ámbito autonómico. La temporada comienza mañana, pero el objetivo se proyecta a varios meses vista, en un campeonato que promete intensidad, equilibrio y emoción desde la primera jornada.