El Cristo de la Yedra cumple un siglo en el Viernes Santo de Montilla

Una talla de enorme valor histórico

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores conmemorará el centenario de la incorporación del Santísimo Cristo de la Yedra al cortejo procesional del Viernes Santo con un amplio programa de cultos y una procesión extraordinaria que devolverá la imagen a los templos vinculados a su historia, reforzando así una devoción arraigada en Montilla desde hace generaciones.La efeméride sitúa en el centro de la vida cofrade montillana a esta talla renacentista de autor anónimo que, desde 1926, forma parte del cortejo del Viernes Santo y preside uno de los altares laterales de la iglesia de San Agustín. Por este motivo, la hermandad que dirige Francisco José Méndez ha configurado un calendario que concentra el grueso de cultos entre los meses de octubre y noviembre, en coincidencia con las fechas documentadas de su incorporación a la procesión.En ese marco, el 1 de noviembre se celebrará una misa solemne centrada en la teología de la Crucifixión y aplicada en sufragio de todos los difuntos, acompañada de un besapiés extraordinario que permitirá la cercanía de los fieles a la imagen. Se trata de uno de los actos centrales de un programa que busca subrayar la dimensión espiritual de la conmemoración y actualizar el sentido de una devoción histórica que ha atravesado distintas etapas.Con todo, uno de los momentos más esperados de esta celebración será una procesión extraordinaria de Acción de Gracias que recorrerá un itinerario inédito, diseñado para enlazar los templos vinculados a la trayectoria del crucificado en la ciudad.Antes de esa cita, el próximo Viernes Santo se vivirá un gesto especialmente emotivo: la presidencia del paso de la Yedra será ocupada por hermanos veteranos y familiares de aquellos que, hace un siglo, impulsaron el resurgir de esta advocación.De igual modo, la conmemoración incorpora un apartado formativo con un ciclo de conferencias en el que intervendrá el historiador del arte Rafael Portero de la Torre, conservador-restaurador de Bienes Culturales y presidente de la asociación Amigos del Museo Garnelo.También participarán Ernesto Barrera y Manuel Barrera, representantes de la Hermandad de la Yedra de Jerez, quienes analizarán la expansión de esta advocación jesuítica en Andalucía, aportando una perspectiva comparada que enriquecerá la lectura histórica del centenario.En el plano institucional, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, afirmó que efemérides como esta “engrandecen al pueblo de Montilla”, que tiene en su Viernes Santo una de sus principales señas de identidad.Por su parte, la diputada provincial de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, la montillana Auxiliadora Moreno, puso en valor la colaboración del ente provincial en la restauración del templo y celebró la conmemoración del centenario de la incorporación del Santísimo Cristo de la Yedra al cortejo procesional del Viernes Santo como un "hito cultural para Montilla".Durante la presentación de los actos, el consiliario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, Antonio Ramírez Climent, párroco de San Sebastián, anunció que la iglesia de San Agustín reabrirá al culto el próximo 21 de marzo, tras lasde la calle Ancha, que permitirán devolver a la hermandad su sede canónica histórica.La dimensión artística del Cristo de la Yedra es innegable. Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, explica que “la talla se presenta con la cabeza inclinada hacia el lado derecho, dejando caer hacia el hombro de este lado una guedeja de pelo”.Asimismo, la historiadora montillana precisa que “La cabellera está trabajada con un gran naturalismo, igual que la barba, que responde al modelo de corte bífido”, y añade que “el amplio perizoma presenta un gran clasicismo en su tratamiento y deja evidenciar la anatomía de Jesús mediante la aplicación de pliegues paralelos en forma de uve, quedando el paño de pureza anudado en el lado izquierdo”.El rostro, de marcado sufrimiento, presenta corona de espinas tallada en la propia madera, formada por dos ramas de espino enlazadas, una tipología de herencia goticista que se sigue prodigando en los crucificados manieristas. La composición iconográfica incluye, además, elementos simbólicos como el cráneo de Adán y la propia yedra, entendida como nexo entre lo terrenal y lo divino, subrayando la profundidad teológica de la representación.La historia reciente de la imagen también forma parte de su memoria colectiva. El 24 de mayo de 2011 se dio a conocer que los restauradores Enrique Ortega y Rosa Cabello, propietarios de los Talleres Regespa de Córdoba, asumirían la recuperación del Santísimo Cristo de la Yedra en un plazo estimado de diez meses.La talla fue trasladada entonces a los talleres ubicados en la explanada de Vistalegre de la capital cordobesa para someterse a estudios radiológicos, a un examen de la policromía y a una limpieza general, debido a los desperfectos que presentaba en uno de sus brazos y a la acumulación de polvo y productos adheridos.Con este centenario, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de Los Dolores no solo rememora la llegada del Cristo de la Yedra a su cortejo del Viernes Santo en 1926, sino que actualiza una devoción que forma parte del patrimonio espiritual y cultural de Montilla, reforzando su vínculo con la iglesia de San Agustín y con una ciudad que identifica en su Viernes Santo uno de sus signos identitarios más reconocibles.