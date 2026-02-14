El gran pasacalles de Carnaval llenará mañana las calles de Montilla

Un Carnaval inclusivo

Montilla celebrará mañana domingo, 15 de febrero, el gran pasacalles de Carnaval, que partirá a las 11:30 de la mañana desde la Avenida de la Constitución, para concluir en la Plaza de la Rosa en torno a las 14:30 de la tarde, tras una jornada festiva que volverá a estar marcada por uno de los desfiles más singulares y multitudinarios de la comarca, gracias a su carácter familiar y la elevada participación que registra todos los años.La ciudad encara así uno de los momentos centrales de su calendario festivo, en una edición que, según ha avanzado el Ayuntamiento, se presenta con una elevada participación y una notable afluencia de público, favorecida por la previsión meteorológica que reduce al 5 por ciento las posibilidades de lluvia en las horas en las que se desarrollará un desfile que volverá a llenar las calles de color, música y ambiente festivo, en una jornada que, tradicionalmente, congrega tanto a colectivos locales como a agrupaciones procedentes de otros municipios.En ese sentido, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, afirmó que “todo apunta a que vamos a tener un Carnaval de lujo, como se merece Montilla”, y recordó que tras la decisión el pasado año de llevar el pasacalles al complejo Envidarte a causa de la inestabilidad meteorológica, este año “podremos volver a disfrutar del Carnaval en la calle, con terrazas llenas y ambiente festivo”.El responsable municipal incidió en el perfil del desfile, al señalar que “es un pasacalles muy familiar, muy de amigos, en el que colegios y asociaciones se vuelcan, gracias también al apoyo del Ayuntamiento con una importante cuantía en premios, lo que lo hace muy atractivo, incluso para colectivos de la comarca”.El pasacalles de Carnaval partirá desde el entorno del antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda y del CEIP Gran Capitán y recorrerá distintas calles hasta desembocar en la Plaza de la Rosa, donde está prevista la llegada en torno a las 14:30 de la tarde. Su celebración en horario matinal lo diferencia de otros desfiles de la comarca y refuerza su vocación abierta y participativa, especialmente orientada a familias y grupos de amigos.Además, el apartado competitivo volverá a tener un peso destacado. El Consistorio ha destinado una dotación económica cercana a los 11.500 euros en premios, lo que convierte esta cita en un importante reclamo para asociaciones, grupos y carrozas de toda la Campiña cordobesa.En la categoría de Carrozas, el primer premio está dotado con 1.500 euros, mientras que en la modalidad de Asociaciones, el primer premio asciende a 400 euros, completándose el resto de categorías hasta alcanzar la cifra global prevista. También se contemplan premios para disfraces individuales, parejas, tríos y grupos, reforzando así el carácter abierto del concurso.Por otro lado, en esta edición participarán seis carrozas y distintas asociaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), entre ellas la Asociación Alcampaz, la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina —que el pasado sábado celebró su tradicional pregón de Carnaval que incluyó un— o la AMPA Tenerías del CEIP San José.Como principal novedad, el desfile contará con la participación de La Comparsa Montillana —que, con una extraordinaria acogida por parte del público—, y se completará con las carrozas de la AMPA Fuente Álamo del CEIP San Francisco Solano y de la AMPA del Colegio San Luis y San Ildefonso."El cupo de carrozas ya se encuentra completo, aunque los grupos de más de quince personas pueden seguir formalizando su inscripción para sumarse al desfile en las distintas modalidades establecidas", recalcó el responsable municipal de Festejos.La presencia de La Comparsa Montillana constituye uno de los elementos destacados de este Carnaval 2026, en una edición marcada por la recuperación de una agrupación propia tras varios años sin comparsas locales. Bajo el nombrey con catorce componentes, la agrupación ha retomado una tradición arraigada en la localidad, sumando repertorio, trabajo en la puesta en escena y letras adaptadas al tipo con guiños a la realidad local.De igual modo, como novedad organizativa, el Ayuntamiento de Montilla habilitará este año una zona acotada para personas con movilidad reducida en la confluencia del Centro de Salud con la calle Vendimia, en plena Avenida de Andalucía. "En este espacio se ubicará también el jurado, encargado de valorar las coreografías y puestas en escena de las distintas agrupaciones", apuntó el edil de Festejos."Queremos que todas las personas puedan disfrutar del Carnaval en igualdad de condiciones y, por eso, hemos reservado este espacio específico", resaltó Miguel Sánchez, quien se mostró convencido de que esta ubicación permitirá una mejor visibilidad del desfile y de las actuaciones.En cuanto a la participación, la inscripción para grupos y disfraces individuales continúa abierta. Además, mañana domingo podrán formalizar su participación aquellas personas que se animen hasta quince minutos antes del inicio del desfile, manteniendo así el espíritu espontáneo y accesible que caracteriza a esta celebración.El Carnaval 2026, que comenzó oficialmente el pasado 1 de febrero con lay de la nueva comparsa local, afronta mañana su jornada más multitudinaria con la previsión de una amplia respuesta ciudadana. Montilla se prepara, por tanto, para vivir este domingo una mañana de convivencia y fiesta en la calle, en una cita ya consolidada dentro de su programación anual.