'La Última Esperanza' marca el regreso de las comparsas al Carnaval de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla abrió ayer de par en par las puertas a su Carnaval 2026 con la puesta de largo de La Comparsa Montillana, un proyecto colectivo que marca el regreso de una tradición largamente ausente en la localidad y que nace con la vocación de reforzar la identidad cultural de una fiesta que hunde sus raíces en las Saturnales romanas y que, desde tiempos inmemoriales, ha sobrevivido a las presiones políticas y religiosas con alegría y buen humor.Bajo el nombre de, la nueva comparsa supone el resultado de un proceso creativo iniciado hace alrededor de dos años y reúne a catorce carnavaleros con trayectorias diversas, muchos de ellos vinculados históricamente a distintas agrupaciones del Carnaval de Montilla y otros procedentes de formaciones de municipios cercanos, junto a personas que se suben por primera vez a un escenario para cumplir una aspiración pendiente.Además, el proyecto se articula también como una nueva asociación cultural, La Comparsa Montillana, con el objetivo de recuperar una presencia estable del Carnaval de agrupaciones en la localidad. Al frente de la formación se sitúa el arquitecto Darío Jordano Urbano, director musical y autor de las letras, acompañado por un grupo humano plural que representa varias generaciones del Carnaval local.En cuanto al origen de la iniciativa, Darío Jordano explicó que la asociación nace “de las ganas de recuperar una tradición que en Montilla llegó a contar incluso con varias agrupaciones carnavalescas”. En ese sentido, recordó que parte de sus componentes “han seguido viviendo el Carnaval en otros municipios de la comarca” y que, desde hace varios años, existía la inquietud de volver a crear un grupo propio en la localidad.La comparsa se presentó ayer con el tipo de, un canto colectivo de desahogo y una invitación a cuidar de un pueblo unido frente a sus amenazas. El trabajo combina exigencia musical, cuidado de la puesta en escena y letras adaptadas al tipo, con guiños a la realidad local y un enfoque reivindicativo. Según señaló su autor, que llegó a ser director de la recordada comparsa de Los Picaos, “lo más importante ha sido formar un grupo humano sólido y, a partir de ahí, construir la música y las letras”.La presentación pública de la comparsa contó con la participación del carnavalero Rafa Taleguilla, que acompañó el acto con su repertorio de coplas del Carnaval de Cádiz, en una jornada que sirvió también como inicio oficial de las actividades del Carnaval 2026 organizadas por la Concejalía de Festejos.Por parte del Ayuntamiento, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, comentó que “Montilla tiene que estar de enhorabuena porque, después de muchos años, vuelve a contar con una comparsa montillana, fruto del trabajo y la constancia de personas muy vinculadas al Carnaval”.El responsable municipal de Festejos explicó que “desde el Ayuntamiento, en el momento en que surgió este proyecto, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, motivo por el que el Consistorio respaldó su puesta en marcha e integró su presentación dentro del inicio oficial del Carnaval. En la misma línea, señaló que “empezamos los actos de este 2026 de la mejor manera posible, de una forma alegre y con protagonismo del talento local”.Por otro lado, el programa del Carnaval 2026 continuará en apenas dos semanas con uno de sus momentos centrales, el gran pasacalles del domingo 15 de febrero, una cita ya consolidada en la mañana del domingo de Carnaval, de carácter familiar y con vocación comarcal, que volverá a atraer tanto a participantes como a público procedente de otros municipios.En esta edición, seis asociaciones participarán con carroza, además de los grupos que se sumen al desfile sin plataforma. Desde el Área de Festejos se recordó que, aunque el cupo de carrozas ya está completo, los grupos de más de quince personas pueden seguir inscribiéndose para participar en las distintas modalidades establecidas, manteniendo así el carácter abierto y participativo del evento.De igual modo, el apartado competitivo volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación. El Concurso de Pasacalles de Carnaval 2026 contará con una dotación económica global de alrededor de 11.000 euros, repartidos en cuatro modalidades.En la categoría individual, pareja o trío se establecen premios de hasta 70 euros; para grupos a partir de cuatro personas, el primer premio alcanza los 150 euros; en la modalidad de asociaciones con un mínimo de quince integrantes se concederán premios de hasta 400 euros; mientras que la mejor carroza inscrita en el Registro de Asociaciones de Montilla recibirá un primer premio de 1.500 euros.Por último, desde el Ayuntamiento de Montilla se animó a la ciudadanía a participar activamente en todos los actos programados y a disfrutar de un Carnaval que “sigue creciendo, se renueva y refuerza su identidad propia”, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario festivo local.