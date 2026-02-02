Victoria de oficio del Club Deportivo Apedem ante el Sporting de Benamejí

C.D. Apedem 1 -- 0 Sporting de Benamejí

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Javier Ruz Mejías, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Javier Mesa Cañero.

Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Javier Ruz Mejías, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Javier Mesa Cañero.

Suplentes: José Antonio López Llamas, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca, Álvaro Aguilar Pino y Jesús García López.

José Antonio López Llamas, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca, Álvaro Aguilar Pino y Jesús García López.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Sporting de Benamejí: Yaya Dieng, Yomaiker José Alvarado Pineda, Juan Diego García González, Adán Cruz Arroyo, Antonio Cabello Martín, Cristóbal Ángel Mesa Jiménez, David Carmona Cobacho, Víctor Pelegrín Cabello, Juan Antonio Villalba Algar, Pablo Jesús Bergillos Porras y Juan Antonio Santaella Lara.

Yaya Dieng, Yomaiker José Alvarado Pineda, Juan Diego García González, Adán Cruz Arroyo, Antonio Cabello Martín, Cristóbal Ángel Mesa Jiménez, David Carmona Cobacho, Víctor Pelegrín Cabello, Juan Antonio Villalba Algar, Pablo Jesús Bergillos Porras y Juan Antonio Santaella Lara.

Suplentes: Manuel Aranda Mármol, Sergio Sánchez Lara, Marc Manuel Michel Chicano, Andrés Manuel Osuna Cabeza, Juan Jesús Torres Artacho y Foday Jammeh.

Manuel Aranda Mármol, Sergio Sánchez Lara, Marc Manuel Michel Chicano, Andrés Manuel Osuna Cabeza, Juan Jesús Torres Artacho y Foday Jammeh.

Cuerpo técnico: Cristóbal Adalid Pedrosa (entrenador), Miguel Ángel Sánchez Leiva (delegado de equipo) y Alberto Benítez Lara (delegado de campo).

Cristóbal Adalid Pedrosa (entrenador), Miguel Ángel Sánchez Leiva (delegado de equipo) y Alberto Benítez Lara (delegado de campo).



Goles: 1-0 Juan Sánchez Zafra (min. 57).

Juan Sánchez Zafra (min. 57).

Árbitro: Hernando Manuel Molina García. Tuvo como asistentes a Daniel Cano Ramírez y Adrián Osuna Martínez.

Hernando Manuel Molina García. Tuvo como asistentes a Daniel Cano Ramírez y Adrián Osuna Martínez.

Amonestados: Vieron tarjeta amarilla Fernando Gómez Lorenzo (min. 13), Pablo Jesús Bergillos Porras (min. 24), Víctor Pelegrín Cabello (min. 30), Juan Antonio Santaella Lara (min. 52), Pablo Llamas Salamanca (min. 63), Javier Albornoz Hidalgo (min. 65), Yomaiker José Alvarado Pineda (min. 65) y José Antonio López Llamas (min. 87).

Vieron tarjeta amarilla Fernando Gómez Lorenzo (min. 13), Pablo Jesús Bergillos Porras (min. 24), Víctor Pelegrín Cabello (min. 30), Juan Antonio Santaella Lara (min. 52), Pablo Llamas Salamanca (min. 63), Javier Albornoz Hidalgo (min. 65), Yomaiker José Alvarado Pineda (min. 65) y José Antonio López Llamas (min. 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la 17.ª jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" de Montilla.

El Club Deportivo Apedem Montilla volvió a imponer ayer su ley en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" al sumar una trabajada victoria por 1-0 frente al Sporting de Benamejí, en un partido correspondiente a la decimoséptima jornada que se resolvió con paciencia, oficio y una dosis final de resistencia colectiva.De inicio, el encuentro transitó por un primer tiempo espeso, casi plomizo, en el que ni montillanos ni benamejicenses lograron adueñarse del juego. El balón circuló con dificultad, el ritmo fue bajo y las imprecisiones se acumularon en ambos bandos, dibujando un escenario trabado y sin profundidad. Las áreas quedaron prácticamente inéditas y el público asistió a 45 minutos sin ocasiones claras ni destellos ofensivos que rompieran la monotonía.Tras el paso por vestuarios, el guion comenzó a cambiar de manera gradual. El Club Deportivo Apedem dio un paso adelante, elevó líneas y empezó a pisar campo contrario con mayor determinación. En ese contexto, el Sporting de Benamejí no encontró respuestas ni argumentos para inquietar la portería local, hasta el punto de que Carlos Repiso vivió una tarde plácida, casi de espectador, sin apenas intervenciones de mérito.El partido terminó de inclinarse en el minuto 57. En una acción aparentemente intrascendente, nacida desde un saque de banda, Ezequiel Salado recibió el balón, se internó con decisión por la banda, ganó línea de fondo y sirvió un pase medido al corazón del área. Allí apareció Juan Sánchez, conocido por sus compañeros como “Willy Ford”, quien definió con un disparo raso y potente que sorprendió al guardameta visitante.Un gol que valía tres puntos y que suponía el segundo tanto de la temporada para el delantero montillano, además de la quinta asistencia del curso para Salado, que continúa firmando números de gran nivel. No en vano, el extremo suma ya 14 asistencias en 47 partidos con la camiseta auriverde, quedándose a solo una de igualar el registro del veterano Álex Hierro.A partir de ese momento, el Club Deportivo Apedem dispuso de oportunidades más que suficientes para sentenciar el choque. Nico González se topó hasta en tres ocasiones con las acertadas intervenciones del portero del Sporting, mientras que Chechu García, que regresaba al equipo tras cumplir sanción, desperdició dos ocasiones muy claras que pudieron haber ampliado la ventaja en el marcador. La falta de acierto mantuvo el resultado abierto más tiempo del deseado.Por otro lado, ese margen tan estrecho obligó al conjunto dirigido por Rafa Garrido a apretar los dientes en el tramo final. Tocó defender el botín con orden y concentración, aunque sin que el Sporting de Benamejí llegara a transmitir una sensación real de peligro sobre el resultado. El equipo supo cerrar filas y proteger su área hasta el pitido final, haciendo del Municipal, una jornada más, un auténtico fortín.Pero este triunfo no se explica solo por lo ocurrido durante los noventa minutos. Detrás del rendimiento del equipo vuelve a aparecer el trabajo constante y minucioso desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que encabeza el entrenador cordobés Rafael Garrido, una labor silenciosa que está permitiendo al Club Deportivo Apedem competir con regularidad, corregir errores y exprimir al máximo el potencial de la plantilla jornada tras jornada.Con esta victoria, y una vez disputada la decimoséptima jornada del campeonato, todo permanece inalterable en la zona alta de la clasificación. El Club Deportivo Apedem Montilla se mantiene en la segunda posición, a cinco puntos del líder, el Club Deportivo Higuerón, que continúa intratable y sigue sin ceder ningún punto en lo más alto de la tabla.