La ludoteca 'Días sin cole' regresa a Montilla con horario ampliado y plazas limitadas

El Ayuntamiento de Montilla volverá a poner en marcha, con motivo del Día de Andalucía, su servicio gratuito de ludoteca, una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y que se desarrollará el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo en el complejo Envidarte.La ludotecaestá destinada a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y se prestará en horario habitual de 9.00 a 14.00 horas, con la posibilidad de acogerse a un horario extendido que amplía la atención desde las 8.00 de la mañana hasta las 15.00 de la tarde. De este modo, el servicio cubrirá la franja completa de la jornada laboral de muchas familias durante los días en los que no habrá actividad escolar en Montilla.El plazo de inscripción para participar en esta ludoteca municipal se abrirá mañana, 3 de febrero, y permanecerá activo hasta el próximo jueves 12 de febrero. Las inscripciones deberán formalizarse a través del formulario habilitado mediante código QR en el cartel del programa y estarán sujetas a la disponibilidad de plazas, ya que la oferta se limita a un máximo de 105 participantes. El servicio tendrá carácter gratuito.En ese sentido, el acceso a las plazas se regirá por unos criterios previamente establecidos. Tendrán prioridad los menores cuyos progenitores o tutores legales se encuentren trabajando, seguidos de aquellos que cuenten con un solo progenitor o tutor en situación laboral activa.En último término, y siempre que queden plazas disponibles, podrán acceder los menores cuyos progenitores o tutores no estén trabajando. Para verificar la autenticidad de la información aportada, será necesario adjuntar en el formulario la vida laboral de ambos progenitores o tutores.El servicio se prestará en las instalaciones del complejo Envidarte, un espacio municipal ya utilizado en anteriores ediciones de este programa y adaptado para el desarrollo de actividades lúdicas dirigidas a la infancia durante periodos no lectivos, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de conciliación que se generan en jornadas laborables sin actividad educativa, ofreciendo a las familias un recurso estable y organizado al que poder recurrir.