Turismo inteligente: Ahorra en vuelos y hoteles cambiando tu ubicación virtual

Seguro que en alguna oportunidad has buscado un vuelo y cuando crees que ya tienes el precio ideal y vas por la tarjeta para pagar, entonces apenas te sientes frente al computador, ya el precio ha subido de manera súbita.
Esto no es mala suerte, es la manera cómo funciona la tecnología, los algoritmos y otros factores clave que te explicaremos a continuación. Además, compartiremos contigo cuál es el “truco” o la forma idónea, que pocos conocen, de conseguir vuelos con ofertas increíbles.
El geo-pricing es una estrategia muy usada por las aerolíneas y consiste en el rastreo de la ubicación del usuario, por parte de un sistema. Además de la ubicación precisa del viajero, este sistema también puede rastrear el historial de búsqueda del usuario y conocer qué dispositivo está usando para “decidir” cuánto está dispuesto a pagar este viajero por sus vacaciones.
Al analizar las reseñas de Cybernews, podremos observar cómo algunos usuarios han podido “defender” su conexión ante este rastreo e impedir que el sistema de las aerolíneas les arroje precios altos.
Por ejemplo, si te conectas desde un iPhone de última generación y estás en una ciudad con capacidad adquisitiva alta, es probable que las tarifas que veas sean más altas que las que ve otro usuario en un país con una economía menos desarrollada y esto se debe a que el sistema “puede ver” más de ti de lo que desearías.
La buena noticia es que esta vigilancia se puede saltar y usarlo incluso a tu favor. La clave está en hacer turismo inteligente, otra estrategia que contrarresta la de las aerolíneas, pues ocurre cuando el usuario cambia su ubicación -de manera virtual- para que ese sistema crea que el viajero está en un mercado con precios más bajos.
No obstante, no todas estas herramientas que cambian la IP trabajan de la misma manera, algunas son detectadas y las ofertas se bloquean. Antes de lanzarte a la cacería de paquetes turísticos a bajos precios, es importante revisar las fuentes técnicas confiables, como Cybernews, por ejemplo, donde se analizan cuáles son los proveedores que ofrecen los mejores servicios, es decir los más seguros y que no sean detectables.
La clave del turismo inteligente que debes comprender es que el mercado del turismo y de viajes en general no funciona con estrategias globales, sino bastante regionales. Esto quiere decir que las empresas segmentan las ofertas, no crean una sola para todos, sino que las dividen. Por eso, si compras un boleto Madrid-París, el precio no será el mismo si lo haces desde una oficina en Suecia o una cafetería en Argentina.
La magia sucede cuando activas la VPN, que es una solución idónea para cambiar la ubicación virtual, y conectarte desde un país con una economía con menor poder adquisitivo o una moneda más débil, pues así estarás desbloqueando el modo ahorro y podrás ver los precios que son ofrecidos a los residentes de esos países, los cuales suelen ser más competitivos, ya que las aerolíneas buscan incentivar la compra local.
Sin embargo, ¿por qué no funciona cualquier herramienta? Acá es donde muchos viajeros cometen errores, pues las aerolíneas y sitios webs para hacer reservas han invertido mucho en los algoritmos, precisamente para detectar las conexiones que puedan parecerles “sospechosas”.
Entonces, si usas una herramienta con un servicio pobre o gratuita, entonces la compañía detectará que estás usando un túnel virtual y te mostrará los precios estándares para tu región o simplemente te arrojará un error cuando vayas a pagar.
Necesitas tener dos cosas a tu disposición:
Además de estas dos cosas, que son esenciales, hay una tercera: una VPN que tenga muchos servidores, pues cuántos más servidores ofrezca, mejores ofertas podrás ver y así comparar hasta encontrar la que se ajuste a tu bolsillo.
Ahora, si quieres que el geo-pricing trabaje a tu favor, entonces te recomendamos seguir estos pasos:
Antes de comenzar a cazar ofertas, tienes que eliminar el rastro de tus visitas anteriores. La idea es que la aerolínea no detecte que estuviste buscando el viaje de tus sueños a Bali desde tu sofá en Barcelona. Para ello, limpia las cookies, borra el historial y usa el modo incógnito.
Si, esto es importante porque las cookies revelan cuál es tu interés real hacia cierta ruta, si la aerolínea detecta que vienes con una búsqueda, por tercera vez, entonces aumentará el precio debido a la “urgencia”. El modo incógnito no ocultará tu IP, pero ayudará a que no quede esa información de búsquedas en tu equipo.
En este paso es que activas la herramienta de ubicación o VPN. No elijas cualquier país, comienza con el país de origen de la aerolínea o con aquellos países en los que hay una renta per cápita baja. Como mencionamos, si la aerolínea detecta que tu conexión es artificial, te va a mostrar precios altos por defecto. Revisa las reseñas de Cybernews antes de elegir una VPN en concreto, pues necesitas que tu IP luzca exactamente como una residencial.
La primera oferta seguro será encantadora, puesto que verás los precios más bajo en automático, pero antes de comprar, prueba otros países, como México, por ejemplo y compara el precio. Debes prestar atención a la moneda y a las comisiones de tu banco para que estas no sean altas al hacer la conversión y que el ahorro sea significativo.
La respuesta es sí, esta herramienta es legal, no estás cometiendo fraude ni vulnerando la seguridad de ninguna empresa, solo estás usando una herramienta digital para tener acceso a una oferta creada por la propia compañía y que ha ofrecido a otro mercado.
Las empresas trabajan con la segmentación de precios para maximizar las ganancias y tú como comprador, tienes derecho de encontrar el precio que mejor se ajuste a tu presupuesto. No hay ninguna ley que prohíba navegar desde diferentes ubicaciones.
Para mayor tranquilidad, puedes usar las herramientas que son seguras y transparentes, como las sugeridas por Cybernews, para que elijas el servicio que, además de ayudar a ahorrar dinero, mantenga la privacidad de tus datos.
¿Qué es el Geo-pricing? El truco invisible que eleva el precio de tus vuelos
El "Modo Ahorro" oculto: Viajar virtualmente a países con precios locales
¿Qué se necesita para que la estrategia de turismo inteligente funcione?
La ruta de búsqueda definitiva: borrar, ocultar y comparar
Paso 1: Borrar
Paso 2: Ocultar
Paso 3: Comparar
¿Es legal usar este truco para pagar menos?
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM