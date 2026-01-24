El Carnaval 2026 contará con la participación de una nueva comparsa montillana

El Ayuntamiento de Montilla presentó ayer la programación del Carnaval 2026, una edición que se adelanta en el calendario y que llegará con más actos, mayor actividad y un refuerzo del componente participativo: la puesta de largo de una nueva comparsa local que, de este modo, tratará de impulsar una de las celebraciones más arraigadas del municipio.El Carnaval montillano dará comienzo oficialmente el domingo 1 de febrero con una jornada inaugural concebida como pistoletazo de salida a toda la programación. Ese día tendrá lugar la presentación oficial del cartel anunciador y de la nueva comparsa local, en un acto que contará también con una actuación destacada del carnaval andaluz. El encuentro se celebrará en el auditorio de Envidarte, a partir de las 12:00 del mediodía, con la participación de El Taleguilla como uno de los principales atractivos de la jornada.Además, desde el Ayuntamiento de Montilla se subrayó ayer el carácter especial de esta edición, marcada por la recuperación de una agrupación carnavalesca propia, tras varios años sin comparsas locales. En ese sentido, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, comentó que “Montilla tiene que estar de enhorabuena porque, después de muchos años, vuelve a contar con una comparsa montillana, fruto del trabajo y la constancia de personas muy vinculadas al Carnaval”.El responsable municipal explicó que “desde el Ayuntamiento, en el momento en que surgió este proyecto, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, motivo por el que el Consistorio respaldó su puesta en marcha e integró su presentación dentro del inicio oficial del Carnaval. En la misma línea, señaló que “empezamos los actos de este 2026 de la mejor manera posible, de una forma alegre y con protagonismo del talento local”.Por otro lado, a partir del tercer fin de semana de febrero, el Carnaval vivirá uno de sus momentos centrales con la celebración del gran pasacalles del domingo 15 de febrero, una cita ya consolidada en la mañana del domingo de Carnaval, de carácter familiar y con vocación comarcal, que volverá a atraer tanto a participantes como a público procedente de otros municipios, reforzando su condición de uno de los actos más multitudinarios de toda la programación festiva.En esta edición serán seis las asociaciones que participarán con carroza, además de los grupos que se sumen al desfile sin plataforma. Desde el Área de Festejos se recordó que, aunque el cupo de carrozas ya está completo, los grupos de más de quince personas pueden seguir inscribiéndose para participar en el pasacalles en las distintas modalidades establecidas, manteniendo así el carácter abierto y participativo del evento.De igual modo, el apartado competitivo volverá a tener un peso destacado dentro del programa. El Concurso de Pasacalles de Carnaval 2026 contará con una dotación económica global de alrededor de 11.000 euros, repartidos en cuatro modalidades.En la categoría Individual, Pareja o Trío se establecen premios de hasta 70 euros; para grupos a partir de cuatro personas, el primer premio alcanza los 150 euros; en la modalidad de asociaciones con un mínimo de 15 integrantes se concederán premios de hasta 400 euros; mientras que la mejor carroza inscrita en el Registro de Asociaciones de Montilla recibirá un primer premio de 1.500 euros.En cuanto a la nueva comparsa local, Darío Jordano, director musical y autor de la agrupación, explicó que la Asociación La Comparsa Montillana nace “de las ganas de recuperar una tradición que en Montilla llegó a contar incluso con varias agrupaciones carnavalescas”. Jordano recordó que parte de sus componentes “han seguido viviendo el Carnaval en otros municipios de la comarca” y que, desde hace varios años, existía la inquietud de volver a crear un grupo propio en la localidad.La comparsa, formada actualmente por catorce componentes, se presenta este año bajo el nombre. Su repertorio combina exigencia musical, trabajo en la puesta en escena y letras adaptadas al tipo, con algunos guiños a la realidad local. En palabras de su autor, que llegó a ser director de la recordada comparsa de Los Picaos, “lo más importante ha sido formar un grupo humano sólido y, a partir de ahí, construir la música y las letras”.Por último, desde el Ayuntamiento de Montilla se animó a la ciudadanía a participar activamente en todos los actos programados y a disfrutar de un Carnaval que “sigue creciendo, se renueva y refuerza su identidad propia”, consolidándose como una de las fiestas más esperadas del calendario festivo local.