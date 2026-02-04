La Asociación Carnavalesca "Prudencio Molina" homenajeará a José Luis Márquez

Un enamorado de Montilla

La Asociación Carnavalesca Cultural Montillana "Prudencio Molina" rendirá homenaje este próximo sábado a José Luis Márquez Ruiz, socio fundador del colectivo, en un acto que tendrá lugar a partir de las 21.00 de la noche en la sede social de la entidad y que se enmarca en la celebración del tercer pregón del Carnaval de Montilla, que este año correrá a cargo de Paco Alcaide y que contará con la actuación de La Comparsa Montillana.Fundada en 1992 por un grupo de aficionados al Carnaval —entre los que se encontraba José Luis Márquez—, la Asociación Carnavalesca Cultural Montillana "Prudencio Molina" desarrolla a lo largo del año una intensa actividad cultural y lúdica en Montilla. Entre sus propuestas se encuentran iniciativas relacionadas con el Carnaval, los bailes de salón, el senderismo, las sevillanas o su reconocido y aplaudido Grupo de Teatro, además de distintos talleres de carácter cultural y formativo dirigidos a sus socios,Su incesante actividad, que se extiende durante todo el año, convierte a la Asociación Carnavalesca Cultural Montillana "Prudencio Molina" en uno de los colectivos más dinámicos del tejido asociativo local, una realidad especialmente palpable cada mes de julio, cuando la entidad promueve el tradicional Pórtico de Feria con motivo de las fiestas patronales, en las que el propio coro de la asociación cobra un enorme protagonismo.En ese contexto, el homenaje que José Luis Márquez Ruiz recibirá este próximo sábado adquiere un significado especial al coincidir con un pregón que vuelve a situar al Carnaval como espacio de encuentro ciudadano. Además, la actuación de La Comparsa Montillana, que se presenta bajo el nombre de, supondrá uno de los momentos destacados de la noche.Bajo la dirección de Darío Jordano Urbano, la formación es el resultado de un proceso creativo iniciado hace alrededor de dos años y reúne a catorce carnavaleros con trayectorias diversas, muchos de ellos vinculados históricamente a agrupaciones del Carnaval de Montilla y otros procedentes de municipios cercanos, junto a personas que se suben por primera vez a un escenario para cumplir una aspiración largamente pendiente.Nacido en Montilla el 14 de septiembre de 1938, José Luis Márquez Ruiz ha desarrollado una dilatada trayectoria vital y profesional estrechamente ligada a la vida social, cultural y asociativa de la localidad. La mayor parte de su vida laboral transcurrió en Almacenes Masol, donde forjó una estrecha amistad con su fundador, el empresario, fallecido en 2022 a los 78 años de edad.Impulsor de un amplio número de iniciativas culturales y deportivas en Montilla, Pepe Luis Márquez presidió el Círculo Artesano de Montilla y fue uno de los fundadores de la Asociación Carnavalesca "Prudencio Molina", desde la que contribuyó a consolidar y dinamizar la celebración del Carnaval en la localidad.Su compromiso con la cultura se trasladó también al ámbito institucional, ya que como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montilla impulsó, entre otras iniciativas, el concurso de ideas que dio lugar al Parque Enrique Tierno Galván o el, un municipio del área metropolitana de Barcelona con cerca de 34.000 habitantes, de los que alrededor de 600 tienen origen montillano.A comienzos de la década de los noventa, José Luis Márquez fue uno de los impulsores del programa, un ambicioso proyecto cultural que coincidió con la celebración de la Exposición Universal de Sevilla. Con el alcalde socialista Prudencio Ostos Domínguez al frente, un nutrido grupo de vecinos —entre los que se encontraban José Luis Márquez Ruiz, Manuel Ruiz Luque, José Rey García, Miguel Aguilar Portero o José Antonio Cerezo Aranda— dio forma a una iniciativa que logró transformar la realidad social, económica y cultural del municipio, reforzando los lazos interculturales y la proyección exterior de Montilla.La reapertura de la Casa del Inca a principios de mayo de 1991 representó, sin duda, la culminación de ese proceso, al permitir poner en valor la vida y obra de un escritor permanentemente presente en la memoria colectiva de los montillanos y del que este año se conmemora el 410.º aniversario de su muerte, el 23 de abril de 1616, en la capital cordobesa.En ese sentido, la puesta de largo de la Casa Museo del Inca Garcilaso se convirtió en uno de los símbolos del programay de la voluntad de la localidad de sumarse a la ola de cambio y progreso que recorría el país, potenciada aún más por la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona.Gran aficionado al fútbol, al cine y al Carnaval, José Luis Márquez completó su trayectoria política encabezando la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a las elecciones municipales de Montilla en 1995 y, posteriormente, asumiendo la Delegación de Medio Ambiente y Protección Civil de la Diputación de Córdoba entre 1995 y 1999, responsabilidad que compaginó con la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montilla.Ya en etapas posteriores, José Luis Márquez Ruiz fue presidente fundador de la, de la que sería nombrado socio de honor. Presidió la entidad desde su fundación, en 2013, hasta 2019, consolidando un espacio de encuentro para la artesanía local y promoviendo la socialización de los oficios más tradicionales.Su compromiso con la tradición se reflejó también en su pertenencia a la comisión que, el 2 de julio de 1989, hizo posible el. Hermano y costalero de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, José Luis Márquez fue, asimismo, vicepresidente y coordinador de actividades culturales de la Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo, además de impulsor, en sus inicios, de la Romería de la Virgen de las Viñas.El 28 de noviembre de 2017, y por iniciativa del Museo de Etnobotánica con motivo de su vigésimo quinto aniversario, recibió el reconocimiento como, una distinción otorgada a personas portadoras de conocimientos "inmateriales".Y es que José Luis Márquez Ruiz ha sido un fiel seguidor de la tradición artesana vinculada al antiguo gremio de carpinteros, así como de su simbología ritual y de sus representaciones en el imaginario local. Su trayectoria constituye un ejemplo de la diversidad de la actividad artesana de Montilla, junto a oficios como los de tonelero, encajera, tallista o ceramista, y se ha caracterizado por un esfuerzo constante por preservar, difundir y dignificar ese patrimonio cultural.