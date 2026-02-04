El Ayuntamiento de Montilla prolonga el cierre de instalaciones y caminos por el temporal

Lluvias de carácter moderado hasta el momento



El Ayuntamiento de Montilla mantiene activadas desde ayer y durante la jornada de hoy las medidas preventivas acordadas ante el, tras las reuniones celebradas por el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) en la Jefatura de la Policía Local para analizar la evolución de la situación meteorológica y reforzar la seguridad de la población.En ese marco, el Consistorio activó ayer el protocolo municipal de actuación ante alertas meteorológicas después de recibir las comunicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que anunciaban avisos amarillos por lluvias y rachas de viento.A estas previsiones se sumó ayer la decisión de la Junta de Andalucía de decretar el cierre de los centros educativos durante la jornada de hoy, un factor que llevó a intensificar las medidas de prevención y seguimiento adoptadas a nivel local.Además, el Ayuntamiento acordó limitar la movilidad de la población mediante el cierre de instalaciones deportivas, edificios municipales, biblioteca y del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), así como la clausura de parques y la limitación de accesos al cementerio municipal. A estas decisiones se añadió el cierre de distintos caminos rurales ante el riesgo derivado de la acumulación de agua y del viento registrado en las últimas horas.En este sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, comentó que “ante la información disponible y con el objetivo de prevenir cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad de la ciudadanía, entendimos que era necesario adoptar medidas que redujeran la movilidad y la actividad en espacios públicos”. Asimismo, el edil señaló que las incidencias registradas hasta el momento “han sido comunes y no revisten gravedad”, motivo por el cual no se ha considerado necesario elevar el nivel de emergencia.Por otro lado, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, informó de que los servicios operativos municipales han permanecido activados durante toda la noche, especialmente tras el incremento puntual del aviso por viento a nivel naranja registrado durante la madrugada.“Gracias a las labores de prevención realizadas desde la semana pasada no se han producido incidencias de envergadura que comprometan la seguridad de la población”, señaló, al tiempo que detalló que las principales actuaciones se han centrado en la revisión y retirada preventiva de arbolado con riesgo de caída.De igual modo, Casado avanzó que la zona más afectada por el temporal ha sido el Parque Enrique Tierno Galván y su entorno, donde se contabilizan de forma preliminar cerca de medio centenar de árboles caídos, principalmente coníferas, además de daños en instalaciones eléctricas, zonas de juegos infantiles, vallados y otros elementos del área deportiva y cultural.A ello se suman nuevos cortes en caminos como la Vereda de la Magdalena y el vado de la Avenida del Trabajo, así como la especial preocupación por la situación de la vía pecuaria del Cordel de los Pollos, a la altura de la laguna de Jarata, para la que se trabaja de manera coordinada con la Junta de Andalucía con el objetivo de actuar con urgencia.Este dispositivo preventivo da continuidad a las medidas acordadas en las últimas horas y a las decisiones adoptadas por el CECOPAL en jornadas anteriores, cuando ya se procedió al cierre de instalaciones y caminos rurales y se reforzó la disponibilidad de personal municipal para atender posibles incidencias. Tal y como avanzó, estas actuaciones se enmarcan en una estrategia de prevención orientada a reducir al máximo los riesgos asociados a la situación meteorológica adversa.Desde el Ayuntamiento de Montilla se insiste, finalmente, en la importancia de mantener la prudencia y seguir las recomendaciones oficiales mientras permanezcan activas las alertas meteorológicas, recordando que cualquier actualización o modificación de las medidas será comunicada a la ciudadanía a través de los canales oficiales municipales.El episodio de lluvias y viento registrado en Montilla en las últimas horas ha dejado nuevas precipitaciones, aunque de carácter moderado. Según los datos ofrecidos por, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo, durante la jornada de ayer se contabilizaron 8,9 litros por metro cuadrado, a los que se han sumado 15,5 litros por metro cuadrado en lo que va de la jornada de hoy.Con estas cifras, el acumulado de precipitaciones en lo que va de mes de febrero alcanza los 32,5 litros por metro cuadrado, mientras que el registro total desde comienzos de año se sitúa en 171 litros por metro cuadrado, de acuerdo con la información meteorológica en tiempo real que facilita esta plataforma local.En cuanto al viento,ha registrado una velocidad media de 8 kilómetros por hora, con rachas máximas que han llegado a alcanzar los 64 kilómetros por hora, en el marco del temporal que está afectando a la localidad en estos días.